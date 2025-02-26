7 ayrı suç kaydı vardı: Firari şahıs Adıyaman'da tutuklandı
Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 7 ayrı suç kaydı olan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nin yaptığı operasyon akabinde olay yeri ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan 370 gr hammaddenin şüphelilerinden biri olduğu tespit edilen F.A.(27) isimli şahıs yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.
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