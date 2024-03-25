25 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:49

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:49

DÜZCE ilinde 25 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, YANIK 2 mahallelerinde balkaya, balkaya yolu, YANIK 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde IGDIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde BELEN SK., LALE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde HAYALİM SİTESİ, KUĞU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde AKAY SK., BARIS, BURCU, KALE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde ANIT, ANIT SK., BEYZA SK., BURCU SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KERVAN 2, KERVAN 2 SK., KERVAN SK., SADIK REIS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde FEVZİYE KÖYÜ YOLU, KARADERE HASANAGA, KARADERE HASANAĞA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, YAYLATEPE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAREŞAL, MERKEZ, REDİFLER mahallelerinde ÇAM YUVA KÜME EVLER, REDİFLER KÖYÜ İÇ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU, YAGCILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, YENİ mahallelerinde 1210. SK., 1214., 1215., 1215. SK., 1217. SK., D100 KARAYOLU, ESER, ESER SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., HARMAN, HARMAN SK., KANAL SK., KARACA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1483. SK., 1544. SK., 1547., 1547. SK., 1549. SK., 2528. SK., ESKİ AKÇAKOCA CD., KUYUMCU, KUYUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 737. CD., 811. SK., 821. SK., 823., 823. SK., 824. SK., 825., 825. SK., 850., AKÇAM, AKÇAM SK., CELAL NALBANTOĞLU SK., ÇAMLI SK., KANUNİ SK., OVA SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1552. SK., 2426., ÇİLİNGİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ mahallelerinde 431. SK., 433. SK., 473. SK., 474. SK., 475. SK., 499., 499. SK., ARKA SK., AZİM SK., AZMİMİLLİ SK., BARIŞ SK., BATUMLU AHMET SK., BAYRAKTARBAŞI SK., BOYACI SK., CAVİT AYIŞIK SK., ÇALDIRAN SK., FABRİKA SK., KEMAL ÇITLAK SK., KILIÇ SK., ŞEHİT YAŞAR ÖZGÜNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 459., 5713., 5755. SK., 5756. SK., 5759. SK., 5767. SK., 5769. SK., 5772. SK., 5847. SK., BAYRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5844. SK., 5846., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5879. SK., 5880. SK., 5916., 5926., 5950., DARICI SK., GAZHANE, GAZHANE CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, DARICI mahallelerinde 2001. SK., 5693. SK., 5702., 5705., 5713. SK., 5752., 5752. CD., 5788. SK., 5790., 5790. SK., 5791. SK., 5824. SK., 5825., 5825. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5800. SK., 5883. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.