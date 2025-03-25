25 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:41

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:41

DÜZCE ilinde 25 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KINIK, ORTANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, KEPENÇ, KOÇULLU, N KENDISI, YUKARI mahallelerinde AKTAS KÜME EVLER, CUMAYERİ KÖY YOLU, GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HÜRRIYET, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KURUGÖL, YAGMUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Mart Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, AYAZLI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde ACARA, ASLI SK., BEYÖREN, DADALI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD., FAKILLI, İsimsiz152 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, KARAKIRAZ, KARAKİRAZ, SALAVAT mahallelerinde ÇAYIRCIK, çayırlık, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, SALAVAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, TIRAŞLAR, VAYISLAR mahallelerinde DOĞANLAR KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD., ERENLER SK., GÜNGÖREN KÜME EVLER, KEDİ PINAR SK., LALE SK., MERT, TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU, VAYISLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde CUMHURİYET CD., KONURALP HILMI SÖNMEZ, KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 5. SK., KEMAL GÜNAYDIN, KONURALP 360., KONURALP 361., KONURALP BAĞLIK SK., ŞEHİT KAMAL GÜNAYDIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde ÇARŞIİÇİ CD., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP BAŞOL SK., KONURALP CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇİLİMLİ, KONURALP HAMAM SK., KONURALP KALELER SK., KONURALP OKUL SK., KORUCU ÇK., PARK İÇİ YOLU, ÜSTÜNDAĞ SK., YEŞİLYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR mahallelerinde KONURALP CUMHURIYET, KONURALP TOPÇU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTEPINARLAR, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 6. SK., KONURALP 104., KONURALP 104. SK., KONURALP 362., KONURALP 362. SK., KONURALP 97. SK., KONURALP BAĞLIK YOKUŞU SK., KONURALP TASLI, PROF.DR.NECMETTIN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde HACI SALİH SK., HAMAM SK., KONURALP CUMHURİYET CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ CD., KONURALP HACI SALİH SK., KONURALP HÜRRİYET CD., KONURALP KARAKOL, KONURALP ÜSKÜBÜ CD., SEVİNDİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, DINLER, DİNLER, DOKUZPINAR, IZMIRLI, MERKEZ, MEZARLIK, N KENDISI, OSMANCA, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TERZIALILER, YAYLA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 101, 101 CD., 102, 102 CD., 103, 103 SK., 105 SK., 106, 106 SK., 107 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 110 SK., 111, 111 SK., 112, 112 SK., 113, 113 SK., 114, 114 SK., 115, 117, 118, 200, 200 CD., 201 SK., 202, 202 SK., 204 SK., 205, 205 SK., 206, 206 SK., 207, 207 SK., 208., 300, 300 CD., 302 SK., 304 SK., 305 SK., 306 SK., 401, 402, 402 SK., 404, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, CAPOGLU, DINLER, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, IZMIRLI, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU, KONURALP GÜVEN, MEZARLIK, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU, SEKERPINAR3, SEKERPINAR4, TEKIRPINAR, TRAFO SK., YAKA, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU, YAYLA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, N KENDISI mahallelerinde 5400., 5435., 9500., 9659., 9670., 9805., 9840., D100 KARAYOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE mahallelerinde CELAL KASAPOĞLU CD., GENERAL MİTHAT SK., MIMAR SINAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE mahallelerinde BOLU CD., GÖKSEL, GÖKSEL SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., ŞEHİT YALÇIN GÜZELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MAMURE, MERGIÇ, MERGİÇ, MERKEZ, N KENDISI, OZANLAR, PAŞAKONAĞI, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENI, YENİ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 1050., 16151., 16500., 16514., 16524., 16525., 18019., 18020., 18055./1, 18060., 18071., 18081., 18082., 18100., 18125., 18130., 18144., 18146., 18147., 18163., 18170., 18175., 18191., 18200., 18200. SK., 18201. SK., 18505. SK., 2130., 2130. CD., 893., ADAPAZARI BOLU YOLU, AKSOY ÇK., ANADOLU OTOYOLU, BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BILINMEYEN1, BİLGİN ÇK. SK., CEYLAN SK., ÇEVRE SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., DURSUNLAR ÇK. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, KILIÇLAR ÇK., MAMURE KÖYÜ İÇ YOLU, MAMURE KÖYÜ YOLU, MELEN SK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, MERKEZ MAMURE, OZANLAR KÖYÜ YOLU, ÖZTÜRK SK., PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU, ŞEHZADE ÇK., ŞEHZADE SK., VATAN CD., YAVUZLAR ÇK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde SARIMESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 25 Mart Salı 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ESENLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENTEPE, KADIFEKALE, KADİFEKALE, KARADERE, MUHAPDEDE, N KENDISI mahallelerinde 13203, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ YOLU, DERE_3, İsimsiz81, KADİFEKALE DERE, KADİFEKALE MERKEZ, MERKEZ_162, MERKEZ_27, MERKEZ_38, MUHAPDEDE, MUHAPDEDE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI, YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, AKÇAM SK., ALİ ÇAVUŞ SK., ALPEREN SK., BADEM 1 SK., BALA ÇEBİ SK., ÇİMEN SK., DERVİŞ AHMET SK., FEVZİ PAŞA SK., FEYZULLAH SK., GÖKTEPE SK., GÖREN, GÖREN CD., HACI ALİ OSMAN SK., HACI HAFIZ 2, HACI HAFIZ 2 SK., HACI OSMANLAR SK., HACI ŞAKİR SK., HACIHAFIZ1 SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., ISTANBUL, İLLA CD., İNCİ SK., KANARYA, KANARYA SK., KAPAÇLAR SK., KARADUT, KESME, KIRLANGIÇ SK., KIZILAY SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., KOÇBABA SK., LERZAN, MEYDAN SK., MUALİM AZİZ SK., MUALLİM SK., NUR SK., OSMAN NABİ SK., PINAR SK., RACİL SK., RIFAT ILGAZ CD., SANTRAL CD., SARICA SK., SARIGÜL SK., SEDİR SK., SEMA SK., TALAT UĞUR CD., TERZİ EMİNLER SK., TÜRBE SK., VATAN, YANMAZ, YARENLER SK., YILDIZ SK., YONCA, YONCA SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., FINDIK SK., HAZAN, INCI, KONAK SK., LISE, LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ, SAKA, SAKİN SK., SANTRAL, TANER SK., UYSAL SK., YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Mart Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA mahallelerinde 701. SK., 802. SK., GÖL, TAHİR EFENDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Mart Salı 14:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, AKTAŞ, ARABACI, AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BEYLİK AĞACI, DİLAVER, EDİLLİ, ESMAHANIM, GÖKTEPE, HACI YUSUFLAR, HEMŞİN, KALKIN, KARABURUN, KAVAKLIK, KAYADIBI, KEÇİKAYA, KÖYIÇI, KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, KURUKAVAK, KÜPLER, MELENAĞZI, MERKEZ, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY, PAŞALAR, SARIYAYLA, TAHİRLİ, YENİCE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 100, 1016, 102 SK., 1024, 104, 104 SK., 105, 1055, 2, 201, 8, 887., AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, AKTAS, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BİRLİK SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HAYALIM, HAYALİM SK., HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOÇAR, KOÇULLU, KÖY IÇI, KÖYIÇI, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, MESEN, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, SADIK REIS, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.