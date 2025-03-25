25 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:41

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:41

İZMİR ilinde 25 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.112-2025-03-25 17:00:00.512 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; Tercan Cd., , Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.244-2025-03-25 17:00:00.491 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; Anafartalar Cd., Mehmet Akif Cd., , İsimsiz61 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.961-2025-03-25 15:00:00.632 saatleri arasında Sıra; KASIMPATI, ZAMBAK, PAPATYA, , İsimsiz25, KİŞNİŞ, İsimsiz24, GÜNEBAKAN, HERCAİ, SÜMBÜL, Nergis Sk., Menekşe Sk., BAHAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.961-2025-03-25 15:00:00.632 saatleri arasında Altıntaş; Pelin Sk., Sakız Sk., SÜMBÜL, ZAFER, , LALE, YASEMİN, ESEN, AHMET BESİM UYAL, BAHAR, Beyko Sk., MANOLYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.379-2025-03-25 16:00:00.545 saatleri arasında Kuşçular; , 8039. Sk., 8018. Sk., 8039/4, 8039/5, 8039/6, 8039/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.928-2025-03-25 16:00:00.704 saatleri arasında Kuşçular; , KUŞÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:07.897-2025-03-25 15:00:23.508 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8780/25. Sk., , 8780/22. Sk., 8780/31. Sk., 8780/6. Sk., 8786. Sk., 8786/11. Sk., 8786/12. Sk., 8786/13. Sk., 8786/14. Sk., 8786/15. Sk., 8786/16. Sk., 8786/7. Sk., 8786/8. Sk., 8786/6, MURAT KARAYALÇIN, 8780/36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:15.142-2025-03-25 12:00:23.259 saatleri arasında 16 Eylül; 3294. Sk., 3293. Sk., 3291. Sk., 3290. Sk., 3271. Sk., 3252. Sk., , 3322. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:15.142-2025-03-25 12:00:23.259 saatleri arasında Cumhuriyet; 4542. Sk., 4525. Sk., 4523. Sk., 4522. Sk., 4521. Sk., 4520. Sk., 4519. Sk., 4517. Sk., 4515. Sk., 4522/1, İsimsiz36, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:30.008-2025-03-25 16:00:38.308 saatleri arasında Ilıca; 5066. Sk., 5064. Sk., Marina, 5253. Sk., 5101. Sk., 5099. Sk., 5098. Sk., 5094. Sk., 5082. Sk., , 5000, 5057. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5074. Sk., 5073. Sk., 5072. Sk., 5071. Sk., 5070. Sk., 5069. Sk., 5067. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:30.008-2025-03-25 16:00:38.308 saatleri arasında Altınyunus; 3462. Sk., 5000 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.329-2025-03-25 16:00:09.899 saatleri arasında Alaçatı; 12048. Sk., 12047. Sk., 12046. Sk., 12038. Sk., İsimsiz167, İsimsiz164, , Ara Sk., 2500. Sk., 2056/1. Sk., 2055. Sk., 12500. Sk., 12070. Sk., 12069. Sk., 12057. Sk., 12056/1. Sk., 12056. Sk., 12055. Sk., 12054. Sk., 12053. Sk., 12052. Sk., 12051. Sk., 12049. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:34.647-2025-03-25 16:00:40.563 saatleri arasında Alaçatı; 18018 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:45.081-2025-03-25 16:00:49.712 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:27.887-2025-03-25 12:00:36.864 saatleri arasında Egemenlik; , 6108/1. Sk., 6119. Sk., 6131. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:45.935-2025-03-25 15:00:53.586 saatleri arasında Çamlı; İzmir-Seferihisar Yolu, Yaka Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:57.491-2025-03-25 15:00:10.298 saatleri arasında Kozbeyli; Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KOZBEYLİ KÜME EVLER, , KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz90, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.561-2025-03-25 16:00:11.289 saatleri arasında Kazım Dirik; , 452, 453/1, Foça İzmir Karayolu Cd., 8/2. Sk., 8/1, 453. Sk., 429. Sk., 427. Sk., 421, 419. Sk., 408. Sk., 405. Sk., 401. Sk., 3. Sk., 29/1. Sk., 27/1. Sk., 419/4. Sk., 10/1, 1/6. Sk., 1/2. Sk., 1/1. Sk., İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Kamberler; Kamberler Köyü İç Yolu, kamberleryolu kümeevler, İsimsiz91, KAMBERLER YOLU, KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Yenikurudere; , YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü, Yenikurudere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Bayramlı; , Bayramlı Köyü, Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Çamlıca; , ÇAMLICA YOLU, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz17, Çamlıca Köyü İç Yolu, İsimsiz34, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz64, İsimsiz65, Çamlıca Köyü İç Yolu, çamlıca küme evleri yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Dağteke; , İsimsiz10, İsimsiz52, 6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dağtekke Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Düverlik; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz22, DÜVERLİK YOLU, İsimsiz37, İsimsiz9, düverlik yolu küme evleri, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz48, İsimsiz50, İBİLİ TEPESİ, Düverlik Köyü İç Yolu, düverlik yolu, düverlik köyü iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Helvacı; , İsimsiz47, İsimsiz67, düverlik küme evleri yolu, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz89, İsimsiz181, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz105, 6332/1, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz208, İsimsiz74, 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292. Sk., 6293. Sk., 6285 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Dirmil; , İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Aydınlık Sk., İsimsiz17, Aydınlık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz28, İsimsiz131, İsimsiz36, ÇEŞMEALTI, GAZİ CD., İsimsiz45, İsimsiz49, İsimsiz53, İsimsiz66, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz87, 9000/2, çeşmealtı , Çeşmealtı, Topraklık, Aldaş Sk., Alparslan Sk., Ata Cd., Aydınlık Sk., Aşağı Çeşme Sk., Balcı Sk., Beste Sk., Depo Sk., Değirmendere Sk., Dutlu Sk., Döşemelik Sk., Fetih Sk., Gazi Cd., Gelincik Sk., Gündoğdu Sk., Irmak Sk., Kardelen Sk., Kayalık Sk., Korucuk Köyü, Kurtlar Sk., Küllü Sk., Kınalı Sk., Mevlana Sk., Mezarlık Sk., Molla Sk., Narlık Sk., Okul Sk., Songül Sk., Soykan Çk., Yağhaneler Sk., Zincirli Sk., Çeşme Sk., gazi, GAZİ, ATA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; , İsimsiz36, Yel Değirmeni Cd., Çamlık Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Ormanköy; , İsimsiz71, 6331/1, İsimsiz86, İsimsiz87, 6332 Sk., İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz160, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz165, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz169, İsimsiz172, İsimsiz174, İsimsiz176, İsimsiz187, İsimsiz192, İsimsiz195, İsimsiz196, İsimsiz197, İsimsiz201, İsimsiz202, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz207, 6330. Sk., 6331. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6330/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Çınardibi; İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz82, İsimsiz71, İsimsiz65, İsimsiz83, İsimsiz99, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz122, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, Armutlu Yolu, Köy İç Yolu, Osmaniye Köyü, Osmaniye Köyüçınardibi Köyü, Çınardibi Köyü, Çınardibi Köyü İç Yolu, , İsimsiz17, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz37, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz72, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Dernekli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, Dernekli Köyü İç Yolu, Dernekli Yolu, Mersinli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Osmanlar; , İsimsiz19, İsimsiz22, Osmanlar Köyü, Osmanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.682-2025-03-25 15:00:00.166 saatleri arasında Balcılar; , Balcılar Köyü, Balcılar Köyü İç Yolu, Kenger elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.999-2025-03-25 16:00:00.549 saatleri arasında Cumhuriyet; 96. Sk., 7517. Sk., 7510/1. Sk., 7510. Sk., 7509. Sk., 7508. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., 7519. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 10:00:36.436-2025-03-25 16:00:47.612 saatleri arasında Yenişakran; 3453, , İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, 3502, 3455, 3461, 3461, 3500/2. Sk., 3434, 437. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., İNCİRLİK, 3454, 3453 Sk., 461. Sk., 499. Sk., 500/. Sk., 3449/1 Sk., 507. Sk., Barbaros Sk., İncirlik Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 11:00:12.945-2025-03-25 14:00:59.042 saatleri arasında Dedebaşı; 6139. Sk., 6144. Sk., 6145. Sk., 6146. Sk., 6147. Sk., 6148. Sk., 6016. Sk., 6149. Sk., 6151. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6012. Sk., 6011/5. Sk., 6011/3. Sk., 6011/1. Sk., 6011. Sk., , 6011/4. Sk., 6132. Sk., 6134. Sk., 6143. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.