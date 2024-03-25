25 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:49

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:49

KOCAELİ ilinde 25 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALKAN SK., ATEŞ SK., ATMACA SK., AYÇA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., CUMHURİYET CD., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DENIZ, DERE SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., DOĞAN SK., DORUK SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜN SK., GÜNAY SK., GÜNBATIMI SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MERT SK., MERVE SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN. SK., OZAN SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIN, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TAFLAN SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İRŞADİYE, MAMURIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYAS KANPARA, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., KANPARALAR CD., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde KARAKAŞ CD., ORHANGAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, YUKARI mahallelerinde ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., HALİL KANPARA SK., HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KARAKAS, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1119., 1123., 1124., 1140., 1145., 1146., AKÇAKOCA CD., HOCALIBAGLAR, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 14., 14. SK., 18. SK., 21. SK., 22. SK., 24. SK., 28., 28. SK., 5., 5. SK., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE MEVLANA CD., HAMZADAĞ SK., SARAL, SARAL SK., SERIN, SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE mahallelerinde KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 14:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Mart Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİ ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde AHMET RASİM CD., AHMET VEFİK PAŞA CD., AKÇADAĞ CD., AKYAZILI SK., ASİYE SK., AYDOĞAN SK., BALÖREN SK., BAŞTAN SK., BAYRAM SK., BERRA SK., BESTEKAR SK., BUSEM SK., CEVHER SK., CİNNAH CD., ÇAĞAN SK., ÇAĞLAYANLAR SK., ÇARŞIBAŞI CD, ÇARŞIBAŞI CD., DAĞDERE SK., DEDE EFENDİ SK., DİKMENLER SK., DİLARAM SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMASLAR SK., ELMATEPE CD., ELZEM, ELZEM SK., EMRE SK., ERSİN SK., ESKİOĞLU SK., FUAT PAŞA SK., GENÇLİK CD., GİRNE CD., GİZEMNUR CD., GÜLİZAR SK., GÜMÜSSUYU, GÜMÜŞSUYU SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HAMDİ USTA CD., HEKIM, HEKİM SK., IÇTEN, İÇTEN SK., İKLİM SK., İLKBEYAZIT SK., İRADE SK., İSKEFİYE CD., KARADERE SK., KARANLIK SK., KILAVUZ SK., KOCA YUSUF CD., KOZA SK., KÖRFEZ SK., KÜLTÜR SK., MAHİR SK., MENTEŞE SK., NENEHATUN SK., NEYZEN TEVFİK CD., OSMAN GAZİ CD., ÖMER MUHTAR, ÖMER MUHTAR CD., ÖZ LEVENT SK., PLEVNE CD., POLATLI SK., RAMAZANLAR SK., RÜSTEM SEZER SK., SİNCAN, SÜMERLER SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., TAHRAN CD., TURHAN SK., ÜNLÜ PINAR CD., YAGMURLUK, YAĞMURLUK CD., YAYKIN SK., YEŞİLOVA CD., YETİŞ SK., YILDIZTEPE CD., ZAFER CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde İZMİT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, SARIMEŞE mahallelerinde DEMİRYOLU CD., ESKİ OKUL SK., GÜRGENLİK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., OTOBAN CD., ÖYKÜ SK., ÖZDEŞ SK., SARRAF SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., TUĞCULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN CD., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., DOĞANER SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜMÜSÇÜ, İMAMOĞLU SK., KADER SK, KANAAT, KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MESUDİYE CD., ÖZMEN SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SEVIL, SEVİL SK, SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., YAKIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., AHATLI SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DURSUN, DURSUN SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜMÜŞÇÜ SK, HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HOCALAR SK., KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARAKADILAR CD., KAYI SK., KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVRAK SK., KUPLAY SK., MESRUTIYET, MESUDIYE CD., MOLLAGARIP, ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖZKOÇ SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SERT SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, VAROL SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde DOGUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., DOGAL SK., ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, MESUDİYE. CD., MÜEZZİN MEHMET SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde AYVALAR SK, DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, ERİŞİM SK, FILIZLER, FİKİR SK, GÜLER SK, HACI RECEP SK., HASTANE SK., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, TEPEMANAYIR mahallelerinde 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3924, 3924., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., AKYOL SK., AŞIR SK., AYDOĞDU SK., BOSNA CD., ÇEŞME ALTI SK., DAR SK., DEDE SK., DERYA SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ESENYOL SK., FINDIKLAR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., HATIPLER, HATİPLER CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KUYU SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK., PARK SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SEDA SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.