25 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:41

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:41

KOCAELİ ilinde 25 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Mart Salı 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETIYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 29 EKİM CD., ABIS, ABİDİN SK., ABİŞ SK., ACAR SK., ADALET, ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., AKIM, ALA, ALA SK., ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU, ANADOLU SK., ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUTLU SK., ARPA, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ARZU, ARZU SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, ASMALI YUVAM SK., AŞIK VEYSEL CD., ATA, ATABARI SK., ATAYURT CD., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZRA, AZRA SK., BAĞDAT CD., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHÇE SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAM SK., BAYSAL, BAYSAL SK., BEBEK, BEBEK SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEHLÜL SK., BEKAR, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELDE SK., BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BERIL, BERİL SK., BEYAZ LALE SK., BEYAZIT CD., BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BIYIK, BIYIK SK., BİLİCİ SK., BİRAND SK., BİZİM SK., BOLLUK SK., BOZKURT, BUGRA, BULUT SK., BURÇIN, BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., COŞKU SK., CUDİBEY MEKTEP SK., ÇALIS, ÇALIŞ SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇINAR, ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU, DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DEGIRMENCI, DERE KENARI SK., DERE PAZARI SK., DERMAN SK., DEVRE SK., DEVRİM SK., DILRUBA, DIRILIS, DİLRUBA SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DURU SK., DUYARLI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZTEPE SK., E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EBRU SK., EFE ALI, EFSANE SK., EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, EKREM SK., ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES SK., ERBAY SK., ERBERK, ERBERK SK., ERCÜMENT SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., ESTERGON, ESTERGON SK., EŞME KAYA SK., EVLİYAHAN SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FARABİ SK., FAVORI, FAVORİ SK., FAZILET, FAZİLET SK., FENER SK., FERAY, FERAY SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FERHAT SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FIRUZE, FISTIK SK., FİL, FİL SK., FULDEN SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜLFIDAN, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACİZ SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALİME SK., HALKÇI SK., HAREM, HAREM SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HENDEK SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IDEAL, IKLIMA, ILAYDA, ILGIN SK., ILICA, ILICA CD., ISKETE, IZGI, İHSAN PEKER SK., İKBAL SK., İLAYDA SK., İLHAM SK., İLKYAZ SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., JÜLİDE SK., KADER, KADER SK., KADIRGA YOLU SK, KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KANIK SK., KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFIL, KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KAVAK, KAVAK SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KIBRIS SK., KINA, KINA ÇİÇEĞİ SK., KIRAZLIBAHÇE, KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOLEJ KONUTLARI SİTE YOLU SK, KOMUT SK., KOMUTAN, KOMUTAN SK., KONAKÇI, KONAKÇI SK., KORUK SK., KOŞOĞLU CD., KOZ SK., KOZLUCA SK., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., KÜLTÜR SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MANDIRA, MANDIRA SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MEHİR SK., MEHLİKA SK., MELEK OTU, MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MESCİT SK., MESELI, MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MILLI EGEMENLIK, MILLI IRADE, MINI, MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHİT SK., NACIYE, NACİYE SK., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEVRUZ SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİĞBOLU SK., NİSAN SK., NİYAZİ SK., NURLU, NURLU SK., NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., ORMAN YOLU CD., ORUÇ SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., ÖMERAĞA SK., ÖZ SK., ÖZEL SK., ÖZERK SK., ÖZGÜLEN SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PORTAKAL ÇIÇEGI, RAVZA SK., RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RUMEYSA SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SADIRVAN, SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKIR HOCA, SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARAÇOGLU, SARAÇOĞLU CD., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SARP SK., SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANİK SK., SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEMEN, SEMEN SK., SENYURT, SERIM, SERINSU, SERİM SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVIM, SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SONBAHAR, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUDENAZ, SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖLEN SK., TAHA SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TEKNOPARK CD., TEMEL SK., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TUNA SK., TURGUT REİS CD., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., ÜSTAD SK., VAKIF SK., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YAKIN SK., YALÇIN, YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZICIOGLU, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENIMAHALLE, YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YETENEKLİ SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, ZAHİDE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK., ZEMZEM SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZEYTIN DALI, ZİRVE SK., ZİYA PAŞA SK., ZİYA SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., DADAS, DADAŞ SK., FEZA SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, SOYSAL SK., TATAR, TATAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Mart Salı 09:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., DEMIRCILER, DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., LOZAN CD., MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, SİMLİ SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BEĞENDİK SK., KABACA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Salı 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 186., 186. SK., 383. SK., 444. SK., 447. SK., 448., 449., 449. SK., 450., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 457., 457. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 471. SK., 548. SK., 557. SK., 558., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565., 565. SK., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579., 579. SK., 580. SK., 584., 585. SK., 586. SK., 587., 587. SK., 589. SK., 590. SK., 623., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., KARA FATMA, KARAFATMA CD., MERIÇ, MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., YASAR DOGU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, SEHITLER, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 1 MART, 1 MART CD., 291. SK., 312., 312. SK., 313. SK., 314. SK., 315., 315. SK., 316. SK., 317., 318. SK., 318/1. SK., 319., 319. SK., 320. SK., 322. SK., 323., 323. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326., 326. SK., 327., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 331., 331. SK., 332., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 336., 336. SK., 337., 338., 338. SK., 340. SK., 341. SK., 411., 478. SK., 478/2., 485., 485. SK., 486. SK., 532. SK., 533. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., KIZILIRMAK CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİTLER, YENI, YENİ mahallelerinde 169. SK., 293. SK., 301. SK., 351. SK., 354. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 359. SK., ATATÜRK BULVAR, SEHITLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, İCADİYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, NÜZHETIYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2042. SK., 2044. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ESKI KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2135. SK., SOKULLU CD., UYURSU, UYURSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Mart Salı 09:45-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, ADAÇAYI SK., ANSA, ANSA SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., HANIMELİ SK., NUSRET, PINAR CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Mart Salı 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1046/2., 1052/1. SK., 1052/2. SK., 1053. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1122., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., KAVAK CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ULUS mahallelerinde 10., 10. SK., 11., 12., 12. SK., 13., 15., 15. SK., 15/3. SK., 16., 16. SK., 17., 18., 18/1. SK., 19. SK., 2161., 2161. SK., 2163. SK., 3/1. SK., 4., 4. SK., 4/1. SK., 4/2. SK., 6/1. SK., 7. SK., 8. SK., MİMAR SİNAN CD., PİRİREİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Mart Salı 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE OSB2, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1000. CD, 4418., PELİTLİ YOLU, PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Mart Salı 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1760. SK., 1767. SK., 1768. SK., 1769. SK., 1771., 1771. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1784. SK., IBRAHIM AGA, RAHMİ DİBEK CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Mart Salı 09:45-10:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde 4336, 4336. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Mart Salı 14:15-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 2216/1., 2217., 2217. SK., 2221. SK., 2222/2., 2223. SK., 2223/1., 2223/1. SK., 2224., 2224. SK., 2224/1. SK., 2225., 2225. SK., 2225/1. SK., 2226. SK., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2231., 2231. SK., 2231/2. SK., 2232. SK., 2233. SK., 2234., 2234. SK., 2349., GÜNEY YANYOL, KÖROGLU CD., KÖROĞLU CD., KUBILAY, KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3840., 3841, 3843., 4201. SK, 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334., 4334. SK., 4337., AKASYA SK., ALEMDAR CD., ÇEŞME SK., DEĞİRMENALTI SK., GAZİ SK., GÜL SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., İSTİKLAL CD., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KÖYSUYU SK., MENEKŞE SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., PAPATYA SK., SANCAK, SANCAK CD., SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., VİŞNE SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDİYER CD, YEDİYER CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 2256. SK., 2257., 2257. SK., 2258., 2258. SK., 228., 228. CD., 230. CD., ANT SK., EŞREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KIRAHMETOGLU, KIRAHMETOĞLU, KIRAHMETOĞLU CD., MADALYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, OLUKLU, OVACIK mahallelerinde 2926., 57. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 83. SK., 9., 91. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ASLAN SK., ATALAY SK., BAMBU SK., BASYIGIT, BAYRAM ŞİT CD., BENLI, CELAL ATİK CD., ÇAĞATAY SK., DEDE BAYIR SK., DERE YOL SK., EREN SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZI ÇAKMAK, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., IBNI SINA, İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KONUT, LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., VEHBİ EMRE SK., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, HAYRIYE, HAYRİYE, INEBEYLI, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, OLUKLU, YALAKDERE mahallelerinde 208. CD., 231. CD, 231. CD., 2905., 2923., 2925., 2934., 2938., 2939., 2947., 2948., 2949., 2951., 2953., 3101., 3317., 3319., 3320., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BEGOVIÇ, BESEVLER, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., DARIYER, EMEK SK., EYÜP SULTAN CD., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GÜVEN SK., HASTANE SK., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KARTAL, KARTAL SK., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KISIKYOL, KONUT SK., MEHTAP SK., MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, TEBESSÜM, YOKUŞ SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CABİR TOKER SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇİĞİLTEPE SK., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GÜNDÜZ CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İNAN SK., İNÖNÜ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., NAME SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., PİR SULTAN SK., SERHATLI SK., SİVAS SK., ŞENEL SK., TURAN DURSUN CD., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 121., 121. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 13. SK., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 132. SK., 133. SK., 135. SK., 136. SK., 137. SK., 140., 140. SK., 17. SK., 18. SK., 2. SK., 20. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 34. SK., 35., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 9. SK., D-100 KARAYOLU, HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde AKMESE YOLU MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, GIRESUNLULAR MEVKII, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, UZUNBEY mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMEŞE YOLU CD., BALOĞLU SK., DENK SK., GÖK SK., GÜN SK., HELAL SK., KIRAZOGLU, KİRAZOĞLU SK., ÜRETKEN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde AHLAT CD., ARDINÇ SK., EVREN, EVREN CD., GÖKKUŞAĞI CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KIRIK SK., KÖPRÜLÜ SK., KUZU, KUZU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ANKARA. CD., ASALET, ASALET SK., BAHARİYE SK., BODUR, BODUR SK., BUĞRA SK., ÇIKMAZ SK., DİCLE CD., EMRE SK., ESER, ESER SK., ESTERGON CD., GÜRLER SK., KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., MIHRAP, MİHRAP SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., RAHLE, RAHLE SK., SADRAZAM CD., TEPE SK., TURGUT REIS, ULUBEY, ULUBEY SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YÜCE SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, KOCAKAVAK MEVKII, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Mart Salı 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU mahallelerinde AĞA SK., AKASYA ÇİÇEĞİ, BAĞ SK., BÜYÜKOĞLU SK, GARDENYA, GÜNDÖNDÜ, HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., LEVENT SK., OYLUM, SÜVARİ, TONBUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Mart Salı 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 105.İSİMSİZ SK, AYÇEKİRDEĞİ, BERKAY, CEVİZ AĞACI, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARAOĞLAN SK., KAYAPINAR SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MAVİŞ, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜTÇÜ, TOKİ KONUTLARI 10., TURNALI, ÜÇGAZILER MEVKII, VİŞNELİ, YEŞİL ZEYTİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU mahallelerinde AKASYA AGACI, AYÇEKIRDEGI, KABAOĞLU, LEYLEK, SİYAH ÜZÜM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKOCA, HACIHASAN, KOZLUK, ORHAN, TURGUT mahallelerinde ABDURRAHMAN YÜKSEL CD., AHSEN SK., AKÇA MESCİT SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., ALACA MESCİT SK, ALACA MESCİT SK., AYNALI KAVAK, AYNALI KAVAK SK., BAGÇESME, BAĞÇEŞME SK., BÜYÜKAYDIN, CAMI ALTI, CAMİ ALTI SK., ÇUKURÇEŞME SK., DÜZ, DÜZ SK., EKER SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HELVACI, HELVACI SK., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., KALKAVAN, KALKAVAN SK., KOLAYLI, KOLAYLI SK., METE ER, METE ER SK., NECAT YÜKSEL SK., ORHAN, ORHAN CD., ORHAN GAZİ SK., PORTAKAL MESCİDİ GEÇİDİ SK., RASATHANE ÇIKMAZI SK., SADETTIN YALIM, SADETTİN YALIM CD., SIRRIPAŞA CD., SONAY SK., TABAKHANE CD., TEZER SK., TOPÇU ÇEŞME SK., TULKUK GEÇIDI, TULKUK GEÇİDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., DOĞAL SK., HANEDAN SK., KARDELEN SK., KÖKNAR SK., SAĞLIK SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEVVAL, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK., ŞEVVAL SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BURÇ, CEMİL SK., GÜLBAHÇE SK., PAŞA CD., SEHIT SELÇUK GÖKDAG, SULTAN BABA SK., ŞEHİT SELÇUK GÖKDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Mart Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI mahallelerinde BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Mart Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TERZİLER mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde FATIH SULTAN MEHMET, KİRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde IHLAMUR SK., NAR SK., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde FATİH SULTAN MEHMET CD., PELIN, PİNA SK., SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1646., 1646. SK., 1647., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1651., 1651. SK., 1651/1., 1651/1. SK., 1651/2 SK, 1652., 1652. SK., 1652/1., 1652/1. SK., 1653. SK., 1653/1., 1653/1. SK., 1654., 1654. SK., 1654/1., 1654/1. SK., 1654/2. SK., 1654/3. SK., 1654/4., 1654/4. SK., 1654/5., 1654/5. SK., 1654/6. SK., 1655. SK., 1655/1., 1656. SK., 1657. SK., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1660. SK., 1661., 1661. SK., 1662., 1662. SK., 1663., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/8. SK., 1663/9. SK., AYDINLAR CD., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., SANAYİ CD., SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MURAT KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Mart Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Mart Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA mahallelerinde 2335/1. SK., 5204., 5204. SK., 5205. SK., 5206., 5207., 5207. SK., 5207/1., 5207/1. SK., 5208., 5208. SK., 5208/2. SK., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212. SK., 5213. SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Mart Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA mahallelerinde 2030., 2301/2. SK., 2301/3., 2328. SK., 2329., 2329. SK., 2331. SK., 2331/1., 2331/1. SK., 2332. SK., 2333., 2333. SK., 2334. SK., 2341. SK., 3236, ALİ HAYDAR EFENDİ CD., IŞIK, KARACAOĞLAN CD., KAYI BOYU CD., NECİP FAZIL CD., YENİ BAĞDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Mart Salı 09:45-10:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Mart Salı 09:45-10:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA mahallelerinde 5202., 5202. SK., 5203., 5203. SK., 5205., 5206. SK., FATIH, ORTA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 25 Mart Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, SIPAHILER, TOYLAR mahallelerinde AKHUN SK., ATA SK., AZAK SK., BAĞDAT SK., BALCI SK., BEGONYA SK., BONCUK SK., BOZADA SK., BOZOK SK., CANSU SK., DEMIRCI, DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., ELVAN, ELVAN SK., EROĞLU SK., FİRUZE SK., GÜZİDE, GÜZİDE SK., HAN SK., HARMAN SK., ISIKLAR, IŞIK SK., IŞIKLAR, KAMURAN, KAMURAN CD., KARABEY ALANI KÜME EVLER, KİLİM, KORUDERE SK., MÜJDE SK., OKUMUŞ SK., SAKA SK., SEDA SK., SEMİH SK., SERAP SK., SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SOYTÜRK SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECİK, TOPCUOGLU, TOPCUOĞLU SK., TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VİLDAN, VİLDAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 25 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 14, 14. SK., 4. CD., 48., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., KUYUBAŞI SK., SÜKÜRTEPE, ŞÜKÜRTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.