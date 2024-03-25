25 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:49

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:49

MANİSA ilinde 25 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:20.339-2024-03-25 12:00:29.238 saatleri arasında Kemer; İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, , Kemer Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:20.339-2024-03-25 12:00:29.238 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:25.677-2024-03-25 16:00:38.377 saatleri arasında Çelikli; Damatlı Köyü İç Yolu, İsimsiz27, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:25.677-2024-03-25 16:00:38.377 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:47.099-2024-03-25 16:00:54.249 saatleri arasında Kale; İsimsiz19, , İsimsiz1, İsimsiz17, Kale Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:47.099-2024-03-25 16:00:54.249 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:41.001-2024-03-25 15:00:50.443 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:41.001-2024-03-25 15:00:50.443 saatleri arasında Hamzabeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:41.001-2024-03-25 15:00:50.443 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:41.001-2024-03-25 15:00:50.443 saatleri arasında Aşağıçobanisa; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:41.001-2024-03-25 15:00:50.443 saatleri arasında Sinirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:41.001-2024-03-25 15:00:50.443 saatleri arasında Musalaryeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:41.001-2024-03-25 15:00:50.443 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:54.493-2024-03-25 10:00:07.876 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:54.493-2024-03-25 10:00:07.876 saatleri arasında Güzelyurt; Mehmet Akif Ersoy Cd., 5778, 5726. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:26.135-2024-03-25 13:00:39.995 saatleri arasında Üçpınar; İsimsiz49, fevzi çakmak, mezarlık, lale, YASEMİN, Şengör Sk., İçen Sk., İnönü Cd., Üçpınar Yolu, Çeşme Sk., Yağmur Sk., Tunç Sk., Tabanca Sk., Sırmalı Sk., Sümbül Sk., PINAR, Poyraz Sk., Paşa Sk., Okul Sk., NAZİRE, Mezarlık Sk., Mert Sk., MERKEZ, Manav Sk., Küçükçayiçi Sk., Katip Sk., Karakol Sk., Gümüş Sk., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Fevzi Çakmak Cd., Fatma Hanım Sk., Değirmenci Sk., Dere Sk., Demir Sk., Barış Sk., Bahar Sk., Ara Sk., 4. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 2. Aralık Sk., 1. Aralık Sk., kabristan, ZAMBAK, lale sk, cemile nine, defne sokak, çamlık, mezarlık, harmanyeri, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz64, MEVSİM, İsimsiz59, irlik, İsimsiz55, İsimsiz54, harmanyeri, demir sk, sengör, pınar, nazire, özlem, İsimsiz32, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz18, pazarçeşme, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:26.135-2024-03-25 13:00:39.995 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Karayağcıhacılar; ARAZİ, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, karayağcılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Pelitalan; , PELİTALAN, İsimsiz4, pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, , karaveliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 11:00:40.265-2024-03-25 13:00:47.679 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.