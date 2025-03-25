25 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:41

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:41

MANİSA ilinde 25 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Müslih; İsimsiz6, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Karakılıçlı; karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu, , karakılınçlı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Pelitalan; , KARAVELİLER PELİTALAN, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Sümbültepe; , sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Davutlar; İsimsiz2, davutlar, , Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:00.392-2025-03-25 15:00:00.751 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Örselli; , İsimsiz1, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Asmacık; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Karaahmetli; , İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Karahüseyinli; , Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Pınarköy; , İsimsiz1, ARAZİ, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, Pınarköy Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Recepli; , İsimsiz3, recepli , Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Sakallı; , İsimsiz3, İsimsiz4, Sakallı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Sarıahmetli; , SARIAHMETLİ, sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Süngüllü; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Süngüllü Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Uzunlar; , uzunlar, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, UZUNLAR, İsimsiz24, ARAZİ, İsimsiz31, İsimsiz32, uzunlar, ARAZİ, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Yuntdağıköseler; , Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:00.086-2025-03-25 16:00:00.681 saatleri arasında Yuntdağyenice; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, yuntdağyenice, Yuntdağyenice Köy Yolu, YUNTDAĞYENİCE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:20.518-2025-03-25 11:00:28.381 saatleri arasında Cumhuriyet; 58. Sk., 35., 296., 294. Sk., , İsimsiz5, 339, 29. Sk., ATATÜRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:20.518-2025-03-25 11:00:28.381 saatleri arasında Kocaçeşme; ATATÜRK, 83. Sk., 77., 58. Sk., 35. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 13:00:11.376-2025-03-25 15:00:18.797 saatleri arasında Sindel; İsimsiz1, İsimsiz8, Salihli Simav Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:26.298-2025-03-25 15:00:43.162 saatleri arasında Yılmaz; Yalçın Sk., Beydere Cd., Karaca Sk., Parakal Sk., YİĞİT, millet sokak, Şengül Sk., Şenel Sk., Zeybek Sk., , İsimsiz4, İsimsiz5, AKCAN, ERBAK, Akgün Sk., ATATÜRK, Baysal Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:26.298-2025-03-25 15:00:43.162 saatleri arasında Adiloba; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:26.298-2025-03-25 15:00:43.162 saatleri arasında Kurtuluş; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, kardelen, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz18, İsimsiz19, ŞEHİT HÜSEYİN KOŞAR, İsimsiz7, ERBAK, Hükümet Cd., çabuk sokak, Adiloba Cd., Akasyalı Sk., Akın Sk., ATATÜRK, Dilek Sk., DOĞRU, Ekici Sk., Ercan Sk., Fatih Cd., Hatay Cd., Sakarya Cd., Sezgin Sk., Yasemin Sk., YİĞİT, Şahin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:26.298-2025-03-25 15:00:43.162 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:26.298-2025-03-25 15:00:43.162 saatleri arasında Şehitler; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, ATATÜRK, Beydere Cd., Birlik Sk., Emel Sk., Fevzi Çakmak Sk., Hekimoğlu Sk., Mehmet Akif Sk., Sadiklar, Sadiklar Sk ., Sadiklar Sk., Sakarya Sk., Ufuk Sk., Özen Sk., Şehitler Mahallesi Ardıç Sk., Şen Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 09:00:47.196-2025-03-25 15:00:56.158 saatleri arasında Yenice; Akıncılar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:47.196-2025-03-25 15:00:56.158 saatleri arasında Kasımfakı; Kavaklı Cami Sk., Kiremitçiler Sk., Rüzgar Sk., Akıncılar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:47.196-2025-03-25 15:00:56.158 saatleri arasında Hacıhamza; Hamam Sk., ÜNİVERSİTE, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:47.196-2025-03-25 15:00:56.158 saatleri arasında Secaattin; , Dere Sk., Park Sk., YUNUS EMRE, Çağlayan Sk., ÇAĞLAYAN, ÜNİVERSİTE, İsimsiz3, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 09:00:47.196-2025-03-25 15:00:56.158 saatleri arasında Fatih; , Akıncılar Cd., Gül Sk., Mimar Beşir Düvenli Sk., Rüzgar Sk., YUNUS EMRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 10:00:22.656-2025-03-25 16:00:29.611 saatleri arasında Kürkçü; İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz14, İsimsiz20, , Kürkçü Köyü Yolu, Kürkçü Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:22.656-2025-03-25 16:00:29.611 saatleri arasında Zıramanlar; , kemaller, yok, Zıramanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:22.656-2025-03-25 16:00:29.611 saatleri arasında Dumanlar; İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, , Dumanlar Köyü Yolu, Dumanlar Köyü İç Yol, dumamlar, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:22.656-2025-03-25 16:00:29.611 saatleri arasında Altınköy; İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz3, İsimsiz2, Altın Köyü İç Yolu, , İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-25 2025-03-25 10:00:34.559-2025-03-25 16:00:42.838 saatleri arasında Kavacık; , İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:34.559-2025-03-25 16:00:42.838 saatleri arasında İncesu; İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz19, İsimsiz20, isimsiz17, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz12, incesu, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz2, İncesu Köyü İç Yolu, İncesu Köyü Yolu, , Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:00:34.559-2025-03-25 16:00:42.838 saatleri arasında Sandal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:30:14.215-2025-03-25 14:30:22.424 saatleri arasında Akgün; İsimsiz36, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, K.SULTAN SÜLEYMAN, FEVZİ ÇAKMAK, ESSANOĞLU, DİVLİT, 80., 79. Sk., 78., 77., 76., 75., 74., 73.Sk, 73., 72., 71., 70. Sk., 69, 67., 66., 65., 64, 59., 58., 57., 56., 55., 54., 53., 47., 35. Sk., , KARATAŞ, NİNE HATUN, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:30:14.215-2025-03-25 14:30:22.424 saatleri arasında Zaferiye; İsimsiz6, 350., 362., 364., DİVLİT, AKŞEMSETTİN, 358., 360 sok., İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz36, 74., 4 EYLÜL, 370., 369., 367., 366., 365., 363., 361., 359., 357., 354. Sk., 353., 352., 351., 110., 109., 108., 107., 106., 103., 102., 101. Sk., 100. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-25 2025-03-25 10:30:14.215-2025-03-25 14:30:22.424 saatleri arasında Bey; İsimsiz30, 53., 47. elektrik kesintisi yaşanacaktır.