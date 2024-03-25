25 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:49

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:49

SAKARYA ilinde 25 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BAYIR 1 SK., BÜLBÜL 1, ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIÇEKLI, ÇİÇEKLİ SK., ENGIN 1, GÜL CD., GÜNDOGDU, HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HASAN PAŞA CD., NESE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, SAKARYA CD., SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SEGMAN CD., SENAİYE SK., SINIR, SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU, SOĞUKSU SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞELALE SK., UÇAK, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISARET, İŞARET, TURNALI mahallelerinde BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., ÇİFTLİK, ISARET MERKEZ, ISARET/13, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İŞARET 14, İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, KARASU KAYNARCA YOLU, MERKEZ, MERKEZ SK., SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/14, Uavtede Yok, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 25 Mart Pazartesi 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde 364 NOLU SK., 366 NOLU, 376 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKŞEMSETTİN CD., CİTROEN SERVİSİ, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ERDEMLİ SK., SİTE SK., TEKEOGLU, TEKEOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 586 NOLU SK., 588 NOLU SK., 592 NOLU SK., 593 NOLU SK., 594 NOLU SK., 595 NOLU SK., 596 NOLU SK., 597 NOLU SK., 598 NOLU SK., 599 NOLU SK., 600 NOLU SK., 608 NOLU SK., BALIK SK., BİLGE SK., DİLŞAD SK., EMEL SK., GEÇİT SK., GÜNGÖR SK., İBRAHİM KANGAL CD., KAPLAN SK., KESER SK., ULU, ULU SK., YER SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KULFALLAR mahallelerinde 3803., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde AYIRGAN SK., GÜNEY SK., HALIT PASA, HALİT PAŞA CD., KAYNAK SK., NEHİR SK., POSTANE SK., SUAT YALKIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE GÜNDOGAN, GAZI, GAZİ, HARUNUSTA, HASANBEY, HAYDARLAR, KONURALP, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 2039, 2039 SK., 2062 SK., 2064, 2075, 2075 SK., 2080, 2080 SK., 2086, 2088, 2088 SK., 3009, 3009 SK., 3013, 3013 SK., 3017, 3017 SK., 3021, 3021 SK., 3022, 3028 SK., 3032, 3032 SK., 3033 SK., 3034, 3035 SK., 3036, 3044 SK., 3045 SK., 3054 SK., 3056 SK., 3064 SK., 3070, 3070 SK., AKMINARE, AKMINARE CD., AKMİNARE CD., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET (GÜNDOĞAN) CD., ÇAKILLIK, ESKIYOL SK., GENÇ SK., HARUNUSTA, HASANBEY, HASANBEY BAĞLANTI YOLU, HASANBEY SK., KARAFİL EVLERİ İÇİ YOLU, PAZARKÖY CD., YAGCILAR_2, YAĞCILAR, YAĞCILAR CD., YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Mart Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 10001 SK., 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008, 10008 SK., 10009 SK., 10012, 10012 SK., 10014 SK., 11003. SK., 6028 SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8096, 8096 SK., 8096. SK., 8098, 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., HASAN ÇAVUS, SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Mart Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, HASTAHANE, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY, SALIHIYE, SALİHİYE, YENI mahallelerinde 2059, 24006, 24096, 24161, 5059, 5077, 6002. SK., 6074. SK., ABAS, ABAŞ SK., ADA, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKAN SK., AKMAN, AKYAZI, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI (TOPÇUSIRTI) CD., AKYAZI CD., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ANKARA, ANKARA CD., AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATASOY, ATASOY SK., AYDIN SK., BULUT, CEMALBEY, CEMALBEY CD., ÇAKMAKÇI, ÇAKMAKÇI SK., ÇÖKEK HAMAM, ÇÖKEK HAMAM SK., DERVIS, DERVIS SK., DERVİŞ SK., EROL, EROL SK., GÜNES, GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HIZALLAR, HIZALLAR SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KANSU, KARACAN SK., KARAÇALILIK, KARAÇALILIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KAYISOGLU, KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., KUYU, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, KUZULUK YOLU, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, LALE SK., LALE_1, MEŞE SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI), ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., ORTA MAHALLE CD., ÖKDEMLER, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU, PINAR, SALIHIYE, SALİHİYE SK., SIRIN, ŞİRİN, ŞİRİN SK., TOKER, TOKER SK., TOPÇU SIRTI CD., YAGMUR, YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENIKÖY_1, YENİKÖY SK., YUKARI, YUKARI HAMAM, YUKARI HAMAM SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, YENI, YENİ mahallelerinde 5049 SK., 5053 SK., 5055 SK., 5065 SK., 5067 SK., 5069 SK., 5071 SK., 5074 SK., 5086, 5089 SK., 6001, 6002, 6002 SK., 6008 SK., 6010 SK., 6011 SK., 6012, 6013, 6018 SK., 6022, 6022 SK., 6022. SK., 6024, 6026, 6030, 6031, 6031 SK., 6039 SK., 6041, 6041 SK., 6043 SK., 6045 SK., 6047 SK., 6050, 6051 SK., 6057, 6057 SK., 6059, 6059 SK., 6059. SK., 6061, 6061 SK., 6061. SK., 6063. SK., 6065, 6065 SK., 6077 SK., 6079 SK., 6081, 6081 SK., ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 17. CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 98. SK., 99 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EPÇELLER, SARICALAR mahallelerinde 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., SARICALAR, SARICALAR CD., SÖGÜT, SÖĞÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Mart Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Mart Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., AKSU, AKSU CD., BELEDIYE, BELEDİYE CD., ÇAYKIŞLA CD., NEHİR CD., PİRAHMETLER CD., SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 25 Mart Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA mahallelerinde 101., 109. SK., 119., 119. SK., EGEMENLIK, EGEMENLİK, SAGLIK CD., SAĞLIK CD., TOYOTASA HASTANESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.