25 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:13

Güncelleme: 25.01.2025 - 10:13

SAKARYA ilinde 25 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY, SAKARYA mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 22. SK., 6 SK., ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ALPEREN, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., BAHÇE SK., BİRLİK SK., ÇAKIL SK., ÇİLEK SK., ÇİM SK., DADE SK., DAYAN, DAYAN CD., DIRI, DİLBER, DİRİ, FUNDA, FUNDA CD., GÜLLÜ SK., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., GÜNESLI, GÜNEŞLİ SK., HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HAN SK., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATIP, HATİP, HATİP SK., HİLAL SK., ISTASYON, İSTASYON CD., İZCİ SK., KARLI, KARLI SK., KARTOPU SK., KATIP, KIBAR, KINALI, KINALI SK., KIRAÇ, KİBAR, KİBAR SK., KİRAZ, KONUK SK., LİMON SK., MERAM, MERKEZ CD., MEYDAN, MEYDAN SK., NARLI SK., NAZLI SK., NERGIZ, NERGİS SK., NISAN, OVALI, OVALI SK., PAMUK SK., PARK SK., SALKIM, SALKIM SK., SAN, SANAYI, SANAYİ, SANSLI, SEDAT, SEDAT CD., SINIR, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞAN SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., TALİP, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TUNÇ, TUNÇ SK., TÜTÜN SK., ÜMİT SK., YAZGAN, YAZGAN SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTİLER mahallelerinde 334. SK., ABDİBEY CD., TOYOTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 48., 48. SK., 49 SK., 53 SK., 55 SK., 60 SK., 61 SK., 62, 64, D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, GEBES, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE, NAKISLAR, NAKIŞLAR mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 103 NOLU, 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU, 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU, 110 NOLU SK., 111 NOLU CD., 16002, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 23 NOLU CD., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU, 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 45 NOLU, 5741 NOLU, BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, ESENCE, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1067, 1069 SK., 1072, 1072 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, TEPE mahallelerinde 57 NOLU, AÇMA, ATATÜRK CD., BULVAR SK., CENGİZ TOPEL CD., DERYA SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., KANUN SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, MEVLANA SK., PINAR SK., SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., TEPE SK., YESILTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU SK., 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, ADİL SK., BAYRAK SK., IHLAMUR, IHLAMUR SK., İSTİKLAL, MOR MENEKSE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALIYE, KEMALİYE, SÜKRIYE mahallelerinde 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, CAMI, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIRLAR, AŞIRLAR mahallelerinde AL, AL SK., ALİM SK., ASIRLAR, ÇAM, REYHAN SK., YAS, YAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIRLAR, AŞIRLAR mahallelerinde ABAY, ABAY SK., ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., YENICE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1267 NOLU, 1267 NOLU SK., 1268 NOLU SK., 1270 NOLU, 50 NOLU CD., 51 NOLU, 51 NOLU CD., 52 NOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 5841 NOLU SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBASI/1, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI CD., KÖPRÜBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇUKUR mahallelerinde 1403 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇUKUR, DAMLIK, DEGIRMENCIK, DEĞİRMENCİK mahallelerinde 1, 1402, 301 SK., 302 SK., 303 SK., 304, 304 SK., 305 SK., 306 SK., 307, 307 SK., 308 SK., 309, 311 SK., 312 SK., 313, 315, 315 SK., 322 SK., 351, 351 SK., 351. SK., 352, 352 SK., 353 SK., 354 SK., 355 SK., 356 SK., 357, 357 SK., 358 SK., 359 SK., 360, 360 SK., 361, 361 SK., 362 SK., 363, 363 SK., 364, 364 SK., 365, 365 SK., 366, 367, 367 SK., 368 SK., 369 SK., AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARA, DAMLIK KÖYÜ YOLU, DAMLIK/1, DEGIRMENCIK/11, ERTUGRUL GAZI, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, TEPECIK, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2., 2. CD., 2.GEÇIT SK., 2.GEÇİT SK., 21. SK., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2115., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2212., 2215., 2227., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2320., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 317. SK., 318. SK., 321. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 324., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 335., 335. SK., 338., 339., 340., 340. SK., 342. SK., 343. SK., 344., 346. SK., 347., 348., 348. SK., 349., 349. SK., 350., 350. SK., 352., 353., 354., 354. SK., 357., 358., 358. SK., 365., 365. SK., 367. SK., 371. SK., 375., 375. SK., 376. SK., 377. SK., 379. SK., 38. SK., 381., 381. SK., 383., 385. SK., 386., 386. SK., 387., 387. SK., 388., 389., 389. SK., 391. SK., 40., 401., 4026 SK., 409., 41., 41. SK., 411., 42. SK., 423 SK., 423., 425 SK., 425., 45. SK., 4600. SK., 47., 47. SK., 49. SK., 51., 51. SK., 525. SK., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 535. SK., 537. SK., 539., 539. SK., 543. SK., 545. SK., 546., 547., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 550., 550. SK., 553., 553. SK., 554. SK., 555. SK., 557. SK., 558., 560., 561., 561. SK., 562., 562. SK., 564. SK., 566., 568. SK., 570., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 584. SK., 598., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 63., 63. SK., 924., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, AHMET YESEVİ SK., AKINCI, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ALİ KOÇ SK., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ARALIK SK., ASIK, ASIK SK., AŞIK SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, ATAK SK., ATLAS SK., AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR, BAL, BAS, BAŞ SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE, BELEDİYE CD., BİRLEŞİK SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, CAMI SK., CAMİİ SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇAKAR SK., ÇAMLIK SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇARK, ÇARK CD., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇIKMAZ SK., ÇINAR SK., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEFNE SK., DEMET, DEMET SK., DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DİLBER SK., DÖNER SK., DUMAN SK., EFES, EFES SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ELİT EVLER İÇİ YOLU, ENSAR, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA, EVREN, EVREN SK., FERAH, FERAH SK., FEVZI ÇAKMAK CD., FILIZ, FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÖZDE SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, HALDIZOĞLU SK., HANIMELİ, HAZAN, HICRET SK., HUZUR SK., IPEKYOLU, ISLER, ISTIKLAL CD., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, İNÖNÜ CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KADI, KARADERE, KARADERE CD., KARAKOL SK., KARANİ SK., KAYA SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEKLİK SK., KEMER SK., KERVAN SK., KISA, KISA SK., KONAK, KONAK SK., KOTUK SK., KUMRU SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, KUTLU EVLER, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM SK., MESE, MESE SK., MESELI, MESUT, MESUT SK., MEŞELİ SK., NESE, NİSAN 17. SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, NURİ KESKİN SK., OGUZHAN, OĞUZHAN, OĞUZHAN SK., OLUK SK., ORHANGAZI, ORHANGAZI SK., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., P.T.T., P.T.T. SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR SK., SAFRANCIK SK., SAHIN, SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SANAYİİ CD., SARMAŞIK SK., SARP, SARP SK., SEÇER, SEÇER SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT, SERHAT SK., STADYUM, STADYUM CD., SULTAN SARAYI, SULU SK., SÜTÇÜ SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT KEMAL DURAK, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞEN SK., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, TEKEL SK., TEPE, TÜRBE, TÜRBE SK., ULU SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., VATAN SK., VİŞNE SK., YAKAMOZ KONAKLARI İÇİ YOLU, YAMAÇ, YAMAÇ SK., YASEMIN SK., YAVUZ SK., YAZLIK SK., YENI CD., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YILDIRIM, YİĞİT SK., YUNUS EMRE SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 340 SK., 344. SK., 357. SK., 360. SK., 369. SK., 373. SK., 375 SK., 383. SK., AKINCI SK., FEVZI ÇAKMAK, HAZAL SK., HAZAN SK., HİCRET, HİCRET SK., MELTEM, MEŞE SK., OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, SELAM SK., SİNAN SK., YAREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde AZIM, AZİM KÜME EVLER, BADEM SK., BOGAZIÇI CD., ÇAYIR, DINÇ, EKİN, HALIT ÇELIKOGLU, HALİT ÇELİKOĞLU CD., IBRAHIM ÖGRETMEN, İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., KAMER, KAMER SK., KARTOPU, RANA SK., UYAR SK., YONCA, YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU, ZORLU, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3053. SK., 3074. SK., 3075. SK., 3076. SK., 32 EVLER CD., ANIL SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., DAMLA, ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., IDIL, İDİL SK., SERVİS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY mahallelerinde ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, BEYZA, EKİN SK., İSTANBUL, SEBAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 1.GEÇİT SK., BAĞLAR CD., DAĞKÖY SK., KARABAS, KARABAŞ SK., SİPAHİ SK., USTA, USTA SK., YAVUZ, YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU mahallelerinde MERKEZ/11, SALIKAYA ESKI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 363/1 SK., 396, 396 SK., BEYAZ BELDE TATİL SİTESİ İÇİ Y, DOĞU KARADENİZ CD., LOZAN CD., ÜNIVERSITE, ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ mahallelerinde 308, 309 SK., 310, 310 SK., 313 SK., 313/1, 313/1 SK., 314, 314 SK., 316, 316 SK., 317 SK., 318 SK., 321, 321 SK., 323 SK., 366 SK., 376, 379, 604 SK., 606 SK., 635 SK., 639, 639 SK., AKPINAR, AKPINAR CD., FEVZİ PAŞA CD., HARMANLAR, HASTANE, HASTANE CD., İDRİS ŞAKAR PARKI İÇİ YOLU, KIZILCIK CD., TURGUT REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNCİLLİ, KABAKOZ, YALI mahallelerinde 145, 145 SK., 145/1, 146 SK., 148 SK., 148/1 SK., 150 SK., 152 SK., 270, 271, 272, 273 SK., 829 SK., 830 SK., 831 SK., 832 SK., 837 SK., 838 SK., 847, 847 SK., 851, 851 SK., KÜLTÜR CD., PETEK CD., ŞEVVAL SİTESİ İÇİ YOLU, VATAN, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE mahallelerinde ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 123, 124 SK., 125 SK., 126, 126 SK., 127 SK., 128 SK., 129 SK., 131 SK., 134, BATI KARADENİZ CD., SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCILLI, İNCİLLİ, KABAKOZ mahallelerinde 619 SK., 620 SK., 622 SK., 623 SK., 623/1 SK., 637 SK., 819, 819 SK., 828 SK., CEMALETTIN DERE, CEMALETTİN DERE CD., KARAKOL, KARAKOL CD., KENT PARK İÇİ YOLU, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde DEGIRMEN-, ESKURT, HARMAN, HARMANCIK, KURUDERE, KURUDERE CD., ORTA-, SEN, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde AYDINLIK, CİHADİYE SK., DOĞAN SK., ERGENEKON CD., ETİ SK., IRMAK, KAAN SK., MORU, MORU SK., NEHİR SK., PETEK SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, SEMA SK., SÜMER SK., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDIYE, HALİDİYE, KARACAÖREN mahallelerinde 3153., 3157., GÖYNÜKSUYU, GÖYNÜKSUYU SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., KARACAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SABIRLAR mahallelerinde 4155., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KURTLAR, KURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde KÜÇÜCEK CD., SAKARYA, SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, D-140, FABRİKALAR CD., KÜÇÜCEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, GÖKGÖZ, INÖNÜ, TEPEKUM, TESVIKIYE, TEŞVİKİYE, TURGUTLU, YENICE mahallelerinde 7121, ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AK SÜT ÜRÜNLERİ, ARI SK., ARMUT, ASAGI, AŞAĞI SK., BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ÇESME, ÇESME/1, ÇESME/4, ÇEŞME SK., ESKİ KÖY, FATIH/7, GÖREDENLER, İsimsiz120, MERKEZ/16, ORTA SK., SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/1, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/12, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/3, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/5, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/6, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/7, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/8, ŞEHİT PEYAMİ ALTIN CD., TESVIKIYE, TESVIKIYE/5, TESVIKIYE/7, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU, TEŞVİKİYE SK., TURGUTLU, TURGUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU SK., TURGUTLU/10, TURGUTLU/15, TURGUTLU/7, TURGUTLU/8, TURGUTLU/9, YAVUZ SULTAN SELİM, YUKARI, YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ mahallelerinde YUKARI/3, YUKARI/4, YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ mahallelerinde SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/10 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., ABDURRAHMANLAR, ABDURRAHMANLAR SK., CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/1, CEBEK/13, CEBEK/17, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., DOKUZOLUK/8, FATIH, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/2, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, IMAMLAR/8, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/10, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/18, UZUNALAN/19, UZUNALAN/2, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006, ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET 4003, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde 319 SK., 319/1, 320, 320 SK., 329. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, TEPEBAŞI, YANIK mahallelerinde 2. ÇİFTDEĞİRMEN SK., 2102, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AL - NOUR VİLLALARI İÇİ YOLU, ARIDERE, ARIDERE CD., ATMACA SK., BAL 1, BAL SK., BARIS 2, BASAK 1, BUKET SK., BÜYÜK DERE CD., BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE/2, CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, CANDAŞ SK., CLIFF SUİTES İÇİ YOLU, ÇAĞDAŞ CD., ÇALI 1-, ÇALI SK., ÇAMLIDERE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇETINLER, ÇIFTEDEGIRMEN 1, ÇİFTDEĞİRMEN 1, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DEREIÇI, DEREIÇI/1, DEREİÇİ CD., DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., EFE VİLLALARI İÇİ YOLU, FATIH 1, FATİH 1 CD., FATİH CD., FEVZI ÇAKMAK 2/1, FEVZİ ÇAKMAK 2 CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GENÇAGA 1, GENÇAĞA CD., GEZERSU 2 VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖE BAKAN EVLERİ İÇİ YOLU, GÖKDEMIR, GÖRKEM, GÜLİSTAN SK., HILAL, IHLAMUR KONAKLARI İÇİ YOLU, IHLAMUR KONAKLARI SİTESİ İÇİ Y, IHLAMUR VADİSİ EVLERİ İÇİ YOLU, KALDIRIM SK., KANARYA 2, KANARYA SK., KARADENIZ, KARADENİZ CD., KELEBEK SK., KIRKPINAR KORU EVLERİ İÇİ YOLU, KIRLANGIÇ SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KORELİ SK., KORU SİTESİ İÇİ YOLU, KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL, KÖKLÜYOL EVLERİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL SK., MALA EVLERİ İÇİ YOLU, MALA SK., MENA TÜRK SİTESİ İÇİ YOLU, MENEKŞE, MENEKŞE 1, MERT SK., OCAKCI SK., ORMAN YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, PAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, ROYAL SİTESİ İÇİ YOLU, SAHRA SK., SANCAK, SANCAK SK., SARICAK SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SILA SK., SİTE İÇİ YOLU, SÜMBÜL 1, SÜMBÜL 1 SK., SÜMBÜL 1/1, ŞEHİT İRFAN YALNIZOĞLU SK., TEPEBAŞI VİLLALARI 1 İÇİ YOLU, TULİP EVLERİ İÇİ YOLU, VILLA 1, VİLLA SK., YANIK ORTA/8, YAPICI SK., YASAR, YAŞAR SK., YAYLA, YAYLA CD., YESIL 1, YEŞİLVADİ SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY FATIH mahallelerinde BARIŞ SK., BÜYÜKDERE CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 25 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, TÜRKBEYLIKKISLA, TÜRKBEYLİKKIŞLA mahallelerinde BARİŞ CD., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., CUMHURIYET/3, MAKSUDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, OLGUN SK., TÜRKBEYLİKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.