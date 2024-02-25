25 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 00:31

Güncelleme: 25.02.2024 - 00:31

BOLU ilinde 25 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BANAZ, MERKEZ mahallelerinde BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK mahallelerinde AŞAĞIKUZUREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOLKÖY mahallelerinde KOLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TATLAR mahallelerinde BAHÇEKÖY MEVKİİ, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, TATAROGLU, TATAROĞLU mahallelerinde DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde 101 SK., 123 SK., 124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 SK., 145 SK., 152 SK., 155. SK., 156 SK., 157 SK., DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MESCILER, MESCİLER mahallelerinde MESCILER MEVKII, MESCİLER KÖYÜ MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde FİDAN SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ÖĞRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SOK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 25 Şubat Pazar 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAK, KANCILAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILAR, TÜRKMENLER mahallelerinde ARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, KÖY SOKAĞI, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDULLAR, AŞAĞI, HACI, YUKARI mahallelerinde ABDULLAR MAHALLE YOLU, ELMACIK DERE KÖYÜ TOPYERİ, Elmacıkdere Köyü Abdullar Maha, ELMACIKDERE KÖYÜ YOLU, HACI MAH, TAŞKESTİ ELMACIK DERE AŞAĞI ME sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPALLAR mahallelerinde TOPALLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR, DODORAZ, GELINÖZÜ, KARACAKAYA, KAYGANA, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, POYRAZ 1. SK., YUKARI KARACAKAYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, DODORAZ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, MUSALLA mahallelerinde DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOLAYÜZ, KARACAKAYA, ORMANPINAR, SEYRANCIK mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, DERE MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, PAZARYERİ SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİ mahallelerinde HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLBAŞI, MERKEZ mahallelerinde GÖLBASI MERKEZ MAHALLE YOLU, GÖLBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, MERKEZ YAYLASI, YUKARIOVACIK mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, AŞAĞIOVACIK YAYLA, SÜLLER-TOKLAR YAYLASI, YENECİK KÖYÜ YAYLASI, YUKARIOVACIK KÖYÜ YAYLASI, YUKARIOVACIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NIGIT mahallelerinde NIGIT MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, BOYACILAR MERKEZ mahallelerinde BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖBELLER mahallelerinde GÖBELLER MAHALLESI YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.