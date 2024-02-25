25 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 00:31

Güncelleme: 25.02.2024 - 00:31

DÜZCE ilinde 25 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCİLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1536., 1536. SK., 1538. SK., 1554. SK., 2426., 2441., 2454. SK., 2498. SK., 2500. SK., 2506. SK., 4960. SK., HALİL AĞA ÇK., KOÇLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİ MENGENCİK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 7350., 7400., ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PAŞAORMANI mahallelerinde 5600., 7151., 7155., PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY, N KENDISI, TURAPLAR mahallelerinde 19500., 19540., 19900., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., KUZEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1494. CD., 1498. SK., 2426. SK., 2427., 2427. SK., 2527. SK., 2529. SK., 2532. SK., 2533. SK., 2534., KARAKUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ mahallelerinde 1412., 2948., 2980. SK., 2986., 2986. SK., 2988. SK., 2990., 2990. SK., 3000. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009. SK., 3010. SK., 3011. SK., 3012., 3012. SK., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015. SK., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3022. SK., 3027. SK., 3029. SK., 3040. SK., 3042. SK., 3043. SK., 3044., 3044. SK., 3066. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2675. CD., 2690. SK., 2703. SK., 2730., 2730. CD., 2734. SK., 2741., 2826., 2895., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904. SK., 2906. SK., 2907. SK., 2910. SK., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, MERGİÇ mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 1468. SK., 2180. CD., 2887. SK., 2889. SK., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2894. SK., 2905., 2926., 2939. SK., 2944., 2945. SK., 2946. SK., 2948. CD., 2952. SK., 2962., 2962. SK., 2964. SK., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2971., 2977. SK., 2980., 2981. SK., 3039., 48. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1490. CD., 1498., 1499., 1499. SK., 1501. SK., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1512. SK., 1528., 1533., 1551. SK., 2518. SK., 2530., 2531. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 932. SK., 933., 933. SK., 939. SK., 948. SK., 949. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 955. SK., 956. SK., 964. SK., HUZUR SK., KEMER SK., OGUZ, OĞUZ SK., SIRÇALI SK., SUNA SK., ŞEHİT METİN UYANIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY mahallelerinde 3106., 3114., 3145., 3159., 3198. SK., 3206., 3206. SK., 3261. SK., MELEN, MELEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKLAR mahallelerinde 2428. SK., 2429. SK., 2431. SK., 2434., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2527., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ATASEVEN, ATASEVEN SK., KALMAK, KALMAK SK., TORLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:15-11:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY mahallelerinde 3129. SK., 3145. SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:15-11:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, GICIR, KÜLTÜR, ORTA, OTLUOĞLU mahallelerinde 19150., 19170., 19172., 1966., 1973. SK., 1982., 1982. SK., 1983. SK., 1984. SK., 1985. SK., 1986. SK., 1987., 1987. SK., 1988., 1988. SK., 1989. SK., 1990. SK., 1992. SK., 1994. SK., 2001. SK., 2016. SK., 2019., 2019. SK., 2049., 2049. SK., AGALAR, HAMİT KAPLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 14:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1483. SK., 1544. SK., 1547., 1547. SK., 1549. SK., 1552. SK., 2528. SK., ÇİLİNGİR SK., KUYUMCU, KUYUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 14:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, ÇAY mahallelerinde 1950. CD., 1958. SK., 1960. SK., 1961. SK., 1974., 1974. SK., 1975., 1975. SK., 1976. SK., 1977. SK., 1978. SK., 1979. SK., 1980. SK., 1981. SK., 2018., 645. SK., 646. SK., AĞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, ÇAMKÖY mahallelerinde 3000., 3006., 3006. SK., 3020. SK., 3082., 3083., 3101., 3101. SK., 3177., ARAP ÇİFTLİĞİ YOLU, ÇAMKÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, ORTA mahallelerinde 19180., 1979., 1991. SK., 1995., 1995. SK., 1996. SK., 1997. SK., 1998., 1998. SK., 1999. SK., 2001., 2002. SK., 2004., 2004. SK., 2005., 2005. SK., 2006. SK., 2008., 2008. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014., 2014. SK., 2015., 2015. SK., 2017. SK., 49. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALI mahallelerinde DARIYERİHASANBEY KÖYÜ YOLU, ELMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREBOYU, DIP mahallelerinde 1 NOLU VİYADÜĞÜ, DEREBOYU, DIP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DÜZCE/BOLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMLUCA mahallelerinde ANKARA CD., GÜNER, HİLMİ ÇİÇEK, YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNEVLER mahallelerinde BERCESTE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINEVLER mahallelerinde GARAJ, SIRINEVLER1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR mahallelerinde KONURALP BAGLIK, KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP BAĞLIK YOKUŞU SK., KONURALP KALELER SK., KONURALP TOPÇU, KONURALP TOPÇU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 25 Şubat Pazar 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARIDERE mahallelerinde SARIDERE, SARIDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Şubat Pazar 15:15-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİ MEHMET, N KENDISI mahallelerinde GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Şubat Pazar 15:15-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİ MEHMET mahallelerinde DELI MEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Şubat Pazar 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, İMAMLAR mahallelerinde 607., FABRIKA, FABRİKA SK., SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Şubat Pazar 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, DEPO, KALYONCU, ORTA mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, CEVIZLIK, DEPO, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBAYRAK mahallelerinde ALBAYRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Şubat Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İÇMELER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde BOLU GÖLYAKA YOLU, IÇMELER, İÇMELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, KÜLTÜR mahallelerinde 118. SK., 301 SK., FATİH PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 19. SOK., 201. SK., 222, MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 25 Şubat Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADA, ADAKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 802, ADAKÖY, ADAKÖY KÖYÜ YOLU, YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLAR mahallelerinde KOZLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAÇAYIR, N KENDISI mahallelerinde KABAÇAYIR, YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YUKARIAVLAYAN mahallelerinde 353. SK., AVLAYAN KÖYÜ İÇ YOLU, AVLIYAN YOLU, YUKARIAVLAYAN, YUKARIAVLIYAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 25 Şubat Pazar 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLEBELER mahallelerinde GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 25 Şubat Pazar 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ALTUNKÖY, BEKTAŞLI, ÇAMLIK, ÇATALÇAM, DÜZGÖSTEK, FINDIKLI, HACIAZİZLER, İLHANLI, MEHMETPINAR, MERKEZ, OFLU, TÜTEKYATAK, ÜST mahallelerinde ALTUNKÖY İÇ YOLU, ALTUNKÖY KÖYÜ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU, ÇAMLIK, ÇATALÇAM ALT MH, ÇATALÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, ÇATALÇAM KÖYÜ YOLU, DÜZGÖSTEK, FINDIKLI, HACIAZİZLER KÖYÜ İÇ YOLU, HACIAZİZLER KÖYÜ YOLU, MEHMETPINAR, MERKEZ KARABURUN, OFLU, TÜTEKYATAK, ÜST, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.