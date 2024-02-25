25 Şubat İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 00:30

Güncelleme: 25.02.2024 - 00:30

İstanbul ilinde 25 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAMER HATUN mah EMİN CAMİİ sk bölgelerinde 25/02/2024 09:00:00 - 25/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BERRAK ÇIKMAZI, BEŞEVLER, ELBASAN, EMEL ÇIKMAZI, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ERKUL ÇIKMAZI, ON EVLER, ÇATALCA sk bölgelerinde 25/02/2024 10:00:00 - 25/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -TOPÇULAR mah sk bölgelerinde 25/02/2024 00:00:00 - 25/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, CERRAHPAŞA, KATİP MUSLAHATTİN, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI ÇIKMAZI, MÜEZZİN, RECEP YAZICIOĞLU, SANCAKTAR BABA, SANCAKTAR BABA ÇIKMAZI, SORGUÇCU, SİNEKLİ BAHÇE, SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ, ŞEMİ MOLLA ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET KÂHYA CAMİİ, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 25/02/2024 09:00:00 - 25/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADIM, BELDE, ELMAS, GÖKALP, GÖKDENİZ ÇIKMAZI, MERT, NADİDE, NİLAY, OYLUM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, ÖREN, ÖZGÜL, ÖZMEN, ÖZNUR sk bölgelerinde 25/02/2024 09:00:00 - 25/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 25/02/2024 10:00:00 - 25/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 25/02/2024 10:00:00 - 25/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 25/02/2024 10:00:00 - 25/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 892., 893., ÇARŞI sk bölgelerinde 25/02/2024 12:00:00 - 25/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, PELİT, SEDİR sk bölgelerinde 25/02/2024 09:00:00 - 25/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, TERAKKİ, ZEMİN sk bölgelerinde 25/02/2024 00:00:00 - 25/02/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 25/02/2024 02:00:00 - 25/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES sk bölgelerinde 25/02/2024 09:00:00 - 25/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 25/02/2024 09:00:00 - 25/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 25/02/2024 09:00:00 - 25/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.