25 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 00:31

Güncelleme: 25.02.2024 - 00:31

KOCAELİ ilinde 25 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEFKEN mahallelerinde 19018, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., DENİZ SK., EKŞİ SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÜNAY SK., KARAKULLUKÇU SK., MODA SK., ÖMÜR SK., SEHIT OGUZ KIR CD., ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEFLI, ALEFLİ mahallelerinde ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYMAZ, SELIMKÖY, SELİMKÖY mahallelerinde SAHTIYANLAR MEVKII, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ÇAMKONAK mahallelerinde KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAMURIYE mahallelerinde MAMURIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde ARSLAN, ARSLAN CD., BALABAN BAYRAK SK., ÇAYKARA SK., KARALI SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., TAŞLI TARLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, SUADİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AKTAŞ SK., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., BELEDİYE CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, EFES SK., EMIRGAZI, EMİRGAZİ CD., ENVER PAŞA CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜZELHİSAR CD., İNCİ TANESİ SK., KARABEYLİ SK., KIZILDERE SK., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., KURS SK., MAKBER SK., MERVE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., RUŞEN SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., ÜZÜLMEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADNAN MENDERES, ARSLANBEY, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., MERVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE mahallelerinde AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARPAÇAY SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BEŞİK SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİRLİK SK., BORA, BURÇ, CEM SULTAN SK., CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇUHANE. CD., DEREBEY SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., EMRAH, EMRAH SK., ENGINAR, FETIH, GAZI CD., GAZİ CD., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLVEREN SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., HAMAMLI, HIZIR SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KARANLAR, KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KESER CD., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY SK., KORLU SK., KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MARTI SK., MEHMET AKIF, MELİHA, MİNE SK., MUALLİM SK., NAME SK., NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., SAKIN, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SIMGE, SİMGE SK., SOGUKPINAR, SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YEŞİLKENT SK., YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKDEMIR, ATALAR SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BİHTER SK., BUCAKLI SK., BURÇ SK., CEM SULTAN, CEVİZ SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., DEMİRCİ SK., DİBEKTAŞI SK., DÜZLER, ELMALIK SK., ENERJİ SK., ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETİH SK., GENÇLİK SK., GÖZDE SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HÜNER SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KANARYA, KARAKAŞ SK., KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTEPE KENT SK, KETEN, KETEN SK., KORAY, KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, LEYLEK SK., MEHMET AKİF CD., MELEK SK., MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMIRCI, NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., RAHMİ SK., SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SIMGE SK., SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANİYE CD., TAŞ SK., TAŞKIN SK., UYGAR, UYGAR SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLYURT SK., YURDUM, ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde 4461, AK SK., AKÇADAĞ SK., AŞKIN SK., ATİK SK., BEKTAŞ SK., BİLİN SK., BİLLUR SK., ÇAKAR SK., DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., EFE SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ YASİN CD., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÜLISTAN, GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., HAKAN SK., HAN, HAN SK., HANEDAN SK., HÜNKAR, KARACA SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KÖROĞLU SK., KUDRET SK., MEŞALE SK., NEHIR, NEHİR SK., OLCAY SK., ÖZEKLİ SK., RAUF ORBAY SK., SARICALAR, SARICALAR SK., SEVDA SK., SÜMER SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT MAHMUT SK., TERZI GÖLÜ, TERZİ GÖLÜ CD., YAŞA SK., YAZAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, FATİH, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., AY SK., AYAZMA SK., BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATIH, DERBENT FATİH CD., DERNEK SK., DESTAN SK., DİCLE CD., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HEYBE SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İRİS SK., KADIOĞLU SK., KAFDAĞI SK., KAMELYA SK., KAMU, KAMU CD., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., ÖZGÜ SK., ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., UFUK SK., UMUTLU SK., ÜÇGEN, YAPRAK SK, YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AYBASTI SK., CESUR SK., GÜNEYSU SK., İNCİR. SK., KARASU SK., SIRAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AYAZKÖY SK., DEMET SK., GEVREK SK., KADIOGLU, LEVENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER mahallelerinde AYKANAT SK., CAHİT KÜLEBİ SK., CAHİT SITKI TARANCI SK., FALİH RIFKI ATAY SK., FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL SK., GÜZELTEPE SK., HASAN ALİ YÜCEL SK., İSMETPAŞA CD., MELİH CEVDET ANDAY SK., PILOT, PİLOT SK, SIBEL, SİBEL SK., ULUBATLI HASAN CD., VADI, VADİ SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, SOĞUKSU, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVLUBURUN, KURTDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 319. SK., 323. SK., 326. SK., 328. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 332. SK., 333. SK., 345. SK, 346. SK, 347. SK, 348. SK, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İZMİT CD., SULTAN BEYAZIT CD., TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 2266 SOK, ADA KARANFİLİ SK., ATAKAN SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., DAYI, DAYI SK., EFLATUN SK., ELIF, ELİF SK., GELİBOLU SK., GÜLBAHAR, HACI MAKSUT CD., HÜRRİYET CD., ILTER, IZNIK, İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İZNİK CD., KANARYALAR SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCATÜRK SK., KOLAY SK., KÖKNAR SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KÜÇÜK, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEZRA SK., NARÇİÇEĞİ CD., NURGÜL SK., PEKİN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., REMZİ SK., RIHTIM SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAFA SK., SEÇIM, SEÇİM SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SÜMERLER SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞÖHRET SK., TRAKYA, TRAKYA SK., UZUNER SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YILDIZELİ CD., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 1. SK., 12. SK., 13. SK., 16., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 29 EKİM CD., 4. SK., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KUZU, KUZU SK., NESE, NURİ PAŞA CD., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM mahallelerinde AYKUT, EKREM SK., GAZILER, GAZİLER CD., UYUM, UYUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, DIKENLI MERKEZ MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, OSMANLI mahallelerinde DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, SÜVER MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 5112. SK., 5114., 5114. SK., 5114/1. SK., 5114/3. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK mahallelerinde 416/1. SK., 416/2., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 421. SK., 422/3. SK., 69., 69. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Şubat Pazar 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, GAZİLER, HACIHALİL, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1303/1. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/2. SK., 1306/4., 1308/3. SK., 1311/1. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/5. SK., 1314. SK., 1314/2. SK., 1315. SK., 1316/2., 1317. SK., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/3. SK., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/4. SK., 1327/3. SK., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1331. SK., 1332. SK., 1333., 1336. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1804/2. SK., 1808. SK., 1808/3. SK., 1827/1. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1835. SK., 1837., 1838. SK., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1841., 1842., 1842. SK., 1843. SK., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846. SK., 1847., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1855., 1855/2. SK., 1856., 1857. SK., 4142., AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL, ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL, ISSIKGÖL CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., MUALLİM KÖY, SİTE SK., TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., BAĞDAT, CANAN SK., ÇAĞLAR SK., ÇANAKKALE CD., DEĞİRMEN SK., ERİK SK., GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KARTAL, KILIÇ SK., MEHTAP SK., OBA, OVA SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLICA, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EROL, EROL SK., IHLAMUR, IHLAMUR SK., KUYU, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, SEPETÇI, SEPETÇİ, TEPEKÖY mahallelerinde BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİDE EDİP ADIVAR CD., SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ŞANTİYE YOLU SK, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde AKTAN SK., ASUDE, ASUDE SK., DRAMA SK., GÖKBEN, GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., HANDAN, HANDAN SK., LEVNİ SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MÜJDAT SK., NURTEN, NURTEN SK., OVA, ÖVER, ÖVER SK., SEVİNÇLİ SK., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.