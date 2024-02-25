25 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 00:31

Güncelleme: 25.02.2024 - 00:31

MANİSA ilinde 25 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Karaali; İsimsiz211, 302, İsimsiz10, İsimsiz9, 302, KARAALİ MURADİYE, , İsimsiz189, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, İsimsiz13, KARAALİ, İsimsiz19, ARAZİ, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz31, İsimsiz187, İsimsiz188, KARAALİ, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz34, Karaali, karaali, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ MURADİYE, Karaali, KARAALİ, 302, İsimsiz20, İsimsiz23, 302, Karaali Köyü Yolu, Menemen Cd., İsimsiz35, Karaali, İsimsiz32, 302 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Evrenos; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Bağyolu; İsimsiz5, karayağıt, bağyolu gülbahçe yolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, BAĞYOLU, İsimsiz1, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, bağyolu, bağyolu köyü iç yolu, bağ yolu iç yolu, Osmancalı Yolu, Üçpınar Yolu, , bagyolu, bağyolu, bağyolu, çullu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; EFE, karacaahmet , karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, İsimsiz1, , İsimsiz36, efe kümeevler, karaca ahmet küm.ev., karaca ahmet küme evleri, Doğan Küme evleri, karacaahmet.., karacaahmet küme evleri, İsimsiz49, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Muradiye; 79. Sk., 410, ATA, İZCİ, 83, Şahane Sk., İSTASYON, Ödemiş Sk., Revir Çk., KÜÇÜK ÇAYİÇİ, Karataş Sk., Fabrika Sk., Durmu Çk., Barış Sk., UMUT, 87, 85, 77, 75, 405. Sk., 38, manolya, göksu kümeevler, 1, 95, FABRİKA, TARLA, , İsimsiz150, TARLA, DURMUŞ Çk., gökdu kümeevler, BAHÇE, Defne Sk., GEDİZ, fırın, TARLA, TÜMEN, Çavuş Sk., MUHASEBE, karahayıt kümeevler, İSTASYON ÇIKMAZI, DURMUŞ ÇIKMAZI, Bülbül Sk., zümrüt, MERCAN, Meriç Sk., PEHLİVAN, ZÜBEYDE HANIM, Çullu Cd., çavuş, egitmen, BARIŞ, 21. Sk., 400. Sk., yağhane, OKUL, Posta Sk., VATAN, 404 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Üçpınar; fevzi çakmak, mezarlık, YASEMİN, İnönü Cd., Üçpınar Yolu, Çeşme Sk., Mezarlık Sk., Mert Sk., Manav Sk., Fevzi Çakmak Cd., Dere Sk., Bahar Sk., mezarlık, İsimsiz72, İsimsiz59, harmanyeri, sengör, özlem, pazarçeşme, , İsimsiz18, İsimsiz54, irlik, MEVSİM, İsimsiz67, defne sokak, 2. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 4. Aralık Sk., Demir Sk., Fatma Hanım Sk., Gümüş Sk., Katip Sk., Okul Sk., Paşa Sk., İçen Sk., lale, İsimsiz16, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz32, pınar, demir sk, İsimsiz49, İsimsiz71, büyükarpaçay, cemile nine, Barış Sk., Değirmenci Sk., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Karakol Sk., NAZİRE, PINAR, Sümbül Sk., Yağmur Sk., balkan, Şengör Sk., Tunç Sk., Tabanca Sk., Sırmalı Sk., Poyraz Sk., MERKEZ, Küçükçayiçi Sk., Ara Sk., 1. Aralık Sk., balkan, lale sk, çamlık, harmanyeri, İsimsiz74, İsimsiz64, İsimsiz55, nazire elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Sarma; İsimsiz5, , Sarma Köyü İç Yolu, İsimsiz2, sarma, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Pelitalan; İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan, PELİTALAN ÖRENCİK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Örencik; İsimsiz8, İsimsiz7, , örencik sk, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Müslih; İsimsiz4, İsimsiz1, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, , İsimsiz5, İsimsiz6, muslih, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Mollasüleymanlı; İsimsiz3, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, , molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Kocakoru; İsimsiz11, İsimsiz3, Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, kocakoru, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, karayağcılar, ARAZİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Karakılıçlı; karakılıçlı sk., karakılınçlı sk, Karakılınçlı Köyü İç Yolu, , karakılıçlı sk, karakışıçlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Gülbahçe; GÜLBAHÇE, Üçpınar Yolu, bağyolu gülbahçe yolu, gülbahçe, İsimsiz11, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz10, Gülbahçe Köyü İç Yolu, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, pazarçeşme, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Demirci; İsimsiz7, İsimsiz5, demirdi, , İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz2, KAĞAN 1 DEMİRCİ, Demirci Köyü İç Yolu, demirci, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, İsimsiz2, , davutlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Çamlıca; çamlıca, çamlıca, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, , İsimsiz2, Çamlıca Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Avdal; İsimsiz3, , Osmancalı Yolu, Avdal Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Yağcılar; cumhuriyet meydanı, İsmetpaşa Cd., mahalle sınırları, adnan menderes, FATİH, , BURSALI, bursalı, PAŞA, ÖNDER, atlıata, arslan, İsimsiz55, ARINÇ, İsimsiz74, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, yagcılar, YENEN, İsimsiz20, uyanık sokak, İsimsiz30, sancaklı, İ.CERAN, atsızata sk, çetin, İsimsiz71, Uyanık Cd., Çayırlar Sk., İ. Ceran Sk., yozgatlı sokak, İsimsiz32, BİLGİLİ, İsimsiz47, İsimsiz49, i.ceran, İsimsiz60, Çiftlik Sk., cumhuriyet meydanı, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, parlayan, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz69, parlayan, kostak, İsimsiz29, uyanık, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Şamar; İsimsiz3, ŞAMAR, şamar, İsimsiz6, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Sarınasuhlar; , Sarınasuhlar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Küçüksümbüller; , küçüksümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Bostanlar; , BAĞYOLU BOSTANLAR, Bostanlar Köyü İç Yolu, BOSTANLAR ÇAMLICA, bostanlar iç yolu, bostanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Sümbültepe; SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Beydere; Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Karaveliler; , Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz96, 307, İsimsiz2, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, İsimsiz68, İsimsiz71, ARAZİ, İsimsiz92, İsimsiz116, 307, 307, 307, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz58, İsimsiz62, İsimsiz65, İsimsiz69, 307, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz89, İsimsiz97, İsimsiz101, İsimsiz111, İsimsiz127, Osmancalı Yolu, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, Osmancalı Yolu, İsimsiz56, İsimsiz57, Osmancalı Yolu, İsimsiz63, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz85, İsimsiz90, ARAZİ, İsimsiz94, İsimsiz102, 307, İsimsiz113, İsimsiz120, İsimsiz126, 307, 307, 307, 307, 307, 307, , büyüksümbüller, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz66, İsimsiz75, İsimsiz77, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz100, 307, İsimsiz110, İsimsiz119, 307, 307, 307 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Akgedik; , akgedik taki, akgedik toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Evrenos; İsimsiz29, evrenos, İsimsiz35, İsimsiz13, ARAZİ, evrenos sk, evrenos sk, ARAZİ, evrenos_1, f.çakmak cad, Manisa Cd., EVRONOS SOKAK, İsimsiz39, ARAZİ, İsimsiz27, İsimsiz44, İsimsiz46, , İsimsiz2, EVRANOS, ARAZİ, İsimsiz8, İsimsiz16, İsimsiz25, İsimsiz37, evrenos_1, ARAZİ, evrenos sk, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, evrenos sk, evrenos1, evrenos sk, evrenos sk, EVRENOS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Karaali; Manisa Menemen Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Akçaköy; , AKÇAKÖY KOZAKLAR, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Asmacık; İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu, , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, büyüksümbüller, , İsimsiz3, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Dazyurt; dazyurt, DAZYURT, , İsimsiz1, dazyurt iç yolu, DAZYURT, dazyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Durasıllı; DURASILLI, , Durasıllı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Düzlen; ARAZİ, İsimsiz7, DÜZLEN, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında İlyasçılar; İlyasçılar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Kışlaköy; YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, Kışlaköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Koruköy; Koruköy Köyü İç Yolu, , koruköy, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Kozaklar; KOZAKLAR, kozaklar yolu, Kozaklar Köyü İç Yolu, ARAZİ, AKÇAKÖY KOZAKLAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Küçükbelen; , İsimsiz7, küçükbelen iç yolu, KÜÇÜKBELEN, İsimsiz1, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Maldan; MALDAN, Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, MALDAN, , Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, MALDAN, MALDAN, ARAZİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Örselli; İsimsiz1, İsimsiz2, , Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Ortaköy; ORTAKÖY, , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Otmanlar; otmanlar, İsimsiz11, ARAZİ, İsimsiz25, Otmanlar Köyü Yolu, İsimsiz3, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz27, OTMANLAR, İsimsiz2, otmanlar küme evleri, İsimsiz20, İsimsiz26, İsimsiz28, , İsimsiz6, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz23, otmanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Pınarköy; İsimsiz5, İsimsiz23, İsimsiz25, pınarköy, pınarköy, pınarköy, ARAZİ, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz19, İsimsiz22, Pınarköy Köyü Yolu, İsimsiz1, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz24, , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, pınarköy, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Sakallı; İsimsiz3, , Sakallı Köyü İç Yolu, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Sarıahmetli; SARIAHMETLİ, Sarıahmetli Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Seyitli; İsimsiz9, seyitli, , İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz10, SEYİTLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Türkmen; İsimsiz2, İsimsiz3, Türkmen, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen, , İsimsiz7, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Uzunlar; İsimsiz1, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, ARAZİ, İsimsiz33, İsimsiz35, ARAZİ, İsimsiz2, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz42, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz7, ARAZİ, UZUNLAR, İsimsiz24, ARAZİ, İsimsiz40, İsimsiz46, , ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz41, İsimsiz45, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Yaylaköy; İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz11, , İsimsiz7, Yaylaköy Köyü İç Yolu, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Yuntdağıköseler; YUNTDAĞIKÖSELER, Köseler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Yuntdağyenice; , İsimsiz4, İsimsiz7, Yuntdağyenice Köy Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz3, yuntdağyenice, YUNTDAĞYENİCE, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Karakılıçlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Keçiliköy OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Muradiye; muhasebe sk, çeltik, ÇİÇEK, DEMİRYOLU, YEŞİL, kazımkarabekir, KAMPÜS BULVARI, 406, 407, 412, 201. Sk., 204, 21. Sk., 41. Sk., 62. Sk., 89, 90, 91, 93, CAMCI, DEDE, Dede Çk., HÜRRİYET, Kahraman Sk., Kayıkcı Çk., KAZIM KARABEKİR, yağhane, Kıvrak Sk., Manisa Cd., Menemen Cd., MOLLA, NABİ, SIHHIYE, Yaver Sk., Yorğancı Sk., ZORLU, Çiçek Sk., ÖZTÜRK, EVRENOS, NAFİBEY, 203, 47, 409, VATAN, 88, İŞLEK, yercan, 402, çeltik, ÇİÇEK, evranos, YERCAN, IŞIKLAR, MURADİYE AKGEDİK, YAĞMUR, 2. Sk., 202. Sk., 205, 208, 31. Sk., 34. Sk., 38, 40. Sk., 407. Sk., 61. Sk., UMUT, Akın Sk., Avcı Sk., cami, DİLA HANIM, ERBİL, şirin, Gül Sk., ÇULLU, Halil Efe Sk., Karataş Sk., KURMAY, KÜÇÜK ÇAYİÇİ, Menekşe Sk., Saygın Sk., Sağlık Sk., Site İçi Yolu, topbaş, Topcu Sk., Yakar Sk., ÇALIŞKAN, Ödemiş Sk., İSTASYON, Şahane Sk., YEŞİL, ATA, 413, 79. Sk., kasranfil, , ışıklar, GENÇLİK, MUHASEBE, küçükçayiçi, kazımkarabekir, MANOLYA, sevinçli, 408, çiçek sk, 200, 4. Sk., 6, 60. Sk., 88 Sk., 89 Sk., AKASYA, AYVALI, BAHÇE, Bilge Sk., GEDİZ, GÖKSU, GÖNÜL, Işıklar Sk., Lale Sk., LEYLAK, NERGİS, POLATKAN, CUMHURİYET, SAĞLIK, TURAN., ULU, ZÜMRÜT, ÇETİN, Çimen Sk., AKYÜZ, genç, 411, 401, MUHASEBE, MUHASEBE, BAHAR, İsimsiz38, DEMİRYOLU, ÖZDEMİR, KARANFİL, kazım karabekir, 23. Sk., 42, 55. Sk., 67. Sk., 71. Sk., 73. Sk., Ata Sk., Bahar Sk., BAYINDIR, Cambaz Sk., Dede, DÜZYOL, f.çakmak cad, GÜLER, GÜMÜŞ, Hoca Sk., KARADAĞ, zümrüt, MESİR, MUHASEBE, çullu, PEHLİVAN, AKGÜN, Utku Sk., UYUMAZ, Yağhane Çk., yeşil, ZÜBEYDE HANIM, Çullu Cd., spil sokak, ÜRGEN, Selanik, çavuş elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; KARACAAHMET, İsimsiz32, KARACAAHMET, horozköy, karacaahmet kümeevler, karacaahmet, karacaahmet, Manisa Çevre Yolu, , karacaahmet, İsimsiz26, İsimsiz13, İsimsiz33, karacaahmet küme evleri, Şehit Hasan KUZU, EVRONOS SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Uzunburun; , akgedik toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Karaahmetli; Karaahmetli Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Recepli; , İsimsiz3, recepli , Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Süngüllü; İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz4, Süngüllü Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında Küçüksümbüller; , İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:00.067-2024-02-25 16:00:20.932 saatleri arasında Osmancalı; 307, 307, 307, İsimsiz72, İsimsiz72, İsimsiz63, İsimsiz63, İsimsiz57, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz56, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz69, İsimsiz69, İsimsiz58, İsimsiz58, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz68, İsimsiz68, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz77, İsimsiz77, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, büyüksümbüller, büyüksümbüller, 307, 307, , , Osmancalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:00.067-2024-02-25 16:00:20.932 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:36.467-2024-02-25 12:00:44.795 saatleri arasında Spil; , 4317. Sk., 4325. Sk., 4329. Sk., 4300, 4301. Sk., 4311. Sk., 4321. Sk., 4323. Sk., 4320, 4306, 4312. Sk., 4313. Sk., 4318. Sk., 4319, 4314, 4316, 4309. Sk., 4315. Sk., 4320. Sk., İnci Küme Evleri Sk., 4229. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4310. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:36.467-2024-02-25 12:00:44.795 saatleri arasında Barbaros; 4252. Sk., 4254. Sk., 4229. Sk., 4250. Sk., Hafızlar Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:36.467-2024-02-25 12:00:44.795 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Muradiye; MESİR, MUHASEBE, çullu, PEHLİVAN, AKGÜN, Utku Sk., UYUMAZ, Yağhane Çk., yeşil, ZÜBEYDE HANIM, Çullu Cd., spil sokak, ÜRGEN, BAHAR, 401, Selanik, çavuş, ÖZDEMİR, KARANFİL, kazım karabekir, çeltik, 402, yercan, İsimsiz38, MUHASEBE, MUHASEBE, Dede, , ışıklar, GENÇLİK, MUHASEBE, küçükçayiçi, kazımkarabekir, MANOLYA, sevinçli, 408, çiçek sk, 23. Sk., 42, 55. Sk., 67. Sk., 71. Sk., 73. Sk., Ata Sk., 200, 4. Sk., Bahar Sk., 6, 60. Sk., 88 Sk., 89 Sk., AKASYA, AYVALI, BAHÇE, Bilge Sk., GEDİZ, GÖKSU, GÖNÜL, Işıklar Sk., Lale Sk., LEYLAK, NERGİS, POLATKAN, CUMHURİYET, DEMİRYOLU, SAĞLIK, TURAN., ULU, ZÜMRÜT, ÇETİN, Çimen Sk., AKYÜZ, genç, 411, İŞLEK, 88, VATAN, 409, 47, 203, NAFİBEY, EVRENOS, ÖZTÜRK, Çiçek Sk., ZORLU, Yorğancı Sk., Yaver Sk., SIHHIYE, NABİ, MOLLA, Menemen Cd., Manisa Cd., Kıvrak Sk., yağhane, KAZIM KARABEKİR, Kayıkcı Çk., Kahraman Sk., HÜRRİYET, Dede Çk., DEDE, CAMCI, 93, 91, 90, 89, 62. Sk., 41. Sk., 21. Sk., 204, 201. Sk., 412, 407, 406, KAMPÜS BULVARI, kazımkarabekir, YEŞİL, DEMİRYOLU, ÇİÇEK, çeltik, muhasebe sk, kasranfil, 79. Sk., 413, ATA, YEŞİL, Şahane Sk., İSTASYON, Ödemiş Sk., ÇALIŞKAN, Yakar Sk., Topcu Sk., topbaş, Site İçi Yolu, Sağlık Sk., Saygın Sk., Menekşe Sk., KÜÇÜK ÇAYİÇİ, KURMAY, Karataş Sk., Halil Efe Sk., ÇULLU, Gül Sk., şirin, ERBİL, DİLA HANIM, cami, Avcı Sk., Akın Sk., UMUT, 61. Sk., 407. Sk., 40. Sk., 38, 34. Sk., 31. Sk., 208, 205, 202. Sk., 2. Sk., YAĞMUR, MURADİYE AKGEDİK, IŞIKLAR, YERCAN, evranos, ÇİÇEK, BAYINDIR, Cambaz Sk., DÜZYOL, f.çakmak cad, GÜLER, GÜMÜŞ, Hoca Sk., KARADAĞ, zümrüt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Kozaklar; , AKÇAKÖY KOZAKLAR, ARAZİ, Kozaklar Köyü İç Yolu, kozaklar yolu, KOZAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Küçüksümbüller; , İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Maldan; MALDAN, MALDAN, ARAZİ, Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, , MALDAN, Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, MALDAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Örselli; Örselli Köyü İç Yolu, , İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Osmancalı; , 307, 307, büyüksümbüller, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz66, İsimsiz75, İsimsiz77, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz100, 307, İsimsiz110, İsimsiz119, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz126, İsimsiz120, İsimsiz113, 307, İsimsiz102, İsimsiz94, ARAZİ, İsimsiz90, İsimsiz85, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz63, Osmancalı Yolu, İsimsiz57, İsimsiz56, Osmancalı Yolu, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, Osmancalı Yolu, İsimsiz127, İsimsiz111, İsimsiz101, İsimsiz97, İsimsiz89, İsimsiz83, İsimsiz81, 307, İsimsiz69, İsimsiz65, İsimsiz62, İsimsiz58, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz116, İsimsiz96, İsimsiz92, ARAZİ, İsimsiz71, İsimsiz68, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz2, 307 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; İsimsiz13, İsimsiz33, karacaahmet küme evleri, EVRONOS SOKAK, Şehit Hasan KUZU, , karacaahmet kümeevler, horozköy, KARACAAHMET, İsimsiz32, KARACAAHMET, karacaahmet, Manisa Çevre Yolu, karacaahmet, karacaahmet, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Evrenos; İsimsiz29, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz27, ARAZİ, İsimsiz39, evrenos_1, İsimsiz37, İsimsiz25, İsimsiz16, İsimsiz8, ARAZİ, EVRANOS, İsimsiz2, , EVRONOS SOKAK, Manisa Cd., f.çakmak cad, evrenos_1, ARAZİ, evrenos sk, evrenos sk, ARAZİ, İsimsiz13, İsimsiz35, evrenos, ARAZİ, evrenos sk, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, evrenos sk, evrenos1, evrenos sk, evrenos sk, EVRENOS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Otmanlar; , İsimsiz6, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz23, otmanlar, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz20, otmanlar küme evleri, İsimsiz2, OTMANLAR, İsimsiz27, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz3, Otmanlar Köyü Yolu, İsimsiz25, ARAZİ, İsimsiz11, otmanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Yuntdağyenice; İsimsiz9, İsimsiz2, İsimsiz1, YUNTDAĞYENİCE, yuntdağyenice, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz5, Yuntdağyenice Köy Yolu, İsimsiz7, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Pınarköy; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, pınarköy, İsimsiz32, İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz1, Pınarköy Köyü Yolu, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, ARAZİ, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Sarıahmetli; , Sarıahmetli Köyü İç Yolu, SARIAHMETLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Seyitli; İsimsiz6, İsimsiz10, SEYİTLİ, İsimsiz11, İsimsiz7, , seyitli, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Akgedik; , akgedik taki, akgedik toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Süngüllü; İsimsiz4, Süngüllü Küme Evleri, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Türkmen; , İsimsiz7, İsimsiz10, türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz8, Türkmen, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Uzunlar; , ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz41, İsimsiz45, İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz40, ARAZİ, İsimsiz24, UZUNLAR, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz42, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz2, ARAZİ, İsimsiz35, İsimsiz33, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Yaylaköy; İsimsiz5, Yaylaköy Köyü İç Yolu, İsimsiz7, , İsimsiz11, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Sakallı; İsimsiz4, Sakallı Köyü İç Yolu, , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu, recepli , İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Ortaköy; İsimsiz4, , ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Küçükbelen; İsimsiz6, İsimsiz1, KÜÇÜKBELEN, küçükbelen iç yolu, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Kışlaköy; , Kışlaköy Köyü İç Yolu, YAYLAKÖY KIŞLAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli Köyü İç Yolu, Karahüseyinli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Durasıllı; Durasıllı Köyü İç Yolu, , DURASILLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Dazyurt; DAZYURT, dazyurt iç yolu, İsimsiz1, , DAZYURT, dazyurt, dazyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Büyüksümbüller; Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, İsimsiz3, , büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Koruköy; koruköy, , Koruköy Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz7, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Asmacık; İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz4, , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Akçaköy; AKÇAKÖY KOZAKLAR, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Uzunburun; akgedik toki, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Keçiliköy OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Karakılıçlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında Karaali; , Manisa Menemen Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında İlyasçılar; İlyasçılar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Muradiye; , İsimsiz150, TARLA, DURMUŞ Çk., gökdu kümeevler, BAHÇE, Defne Sk., GEDİZ, 79. Sk., 410, ATA, İZCİ, 83, Şahane Sk., İSTASYON, Ödemiş Sk., Revir Çk., KÜÇÜK ÇAYİÇİ, Karataş Sk., Fabrika Sk., Durmu Çk., Barış Sk., UMUT, 87, 85, 77, 75, 405. Sk., 38, manolya, göksu kümeevler, 1, 95, FABRİKA, TARLA, fırın, TARLA, TÜMEN, Çavuş Sk., MUHASEBE, karahayıt kümeevler, İSTASYON ÇIKMAZI, DURMUŞ ÇIKMAZI, Bülbül Sk., zümrüt, MERCAN, Meriç Sk., PEHLİVAN, ZÜBEYDE HANIM, Çullu Cd., çavuş, 404, VATAN, Posta Sk., OKUL, yağhane, 400. Sk., 21. Sk., BARIŞ, egitmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Üçpınar; balkan, Şengör Sk., Tunç Sk., Tabanca Sk., Sırmalı Sk., Poyraz Sk., MERKEZ, Küçükçayiçi Sk., Ara Sk., 1. Aralık Sk., balkan, lale sk, çamlık, harmanyeri, İsimsiz74, İsimsiz64, İsimsiz55, nazire, fevzi çakmak, mezarlık, YASEMİN, İnönü Cd., Üçpınar Yolu, Çeşme Sk., Mezarlık Sk., Mert Sk., Manav Sk., , İsimsiz18, İsimsiz54, irlik, MEVSİM, İsimsiz67, defne sokak, 2. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 4. Aralık Sk., Demir Sk., Fatma Hanım Sk., Gümüş Sk., Katip Sk., Okul Sk., Paşa Sk., İçen Sk., lale, İsimsiz16, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz32, pınar, demir sk, İsimsiz49, İsimsiz71, büyükarpaçay, cemile nine, Barış Sk., Değirmenci Sk., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Karakol Sk., NAZİRE, PINAR, Sümbül Sk., Yağmur Sk., Fevzi Çakmak Cd., Dere Sk., Bahar Sk., mezarlık, İsimsiz72, İsimsiz59, harmanyeri, sengör, özlem, pazarçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Sümbültepe; sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Sarma; KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, Sarma Köyü İç Yolu, İsimsiz2, sarma, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN ÖRENCİK, , PELİTALAN, PELİTALAN, PELİTALAN, Ara Sk., İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Müslih; İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz2, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, , İsimsiz5, İsimsiz6, muslih, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Mollasüleymanlı; molla süleymanlı, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, , molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Kocakoru; Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, kocakoru, , İsimsiz3, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Karayağcıhacılar; ARAZİ, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, karayağcılar, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Karakılıçlı; karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, Karakılınçlı Köyü İç Yolu, , karakılıçlı sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Gülbahçe; gülbahçe, gülbahçe, pazarçeşme, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz10, Gülbahçe Köyü İç Yolu, gülbahçe, GÜLBAHÇE, Üçpınar Yolu, bağyolu gülbahçe yolu, gülbahçe, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Demirci; demirci, İsimsiz8, , İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz2, KAĞAN 1 DEMİRCİ, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz5, demirdi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Davutlar; davutlar, , Davutlar Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Çamlıca; Çamlıca Kümeevleri, İsimsiz3, İsimsiz6, , İsimsiz2, çamlıca, çamlıca, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Bostanlar; bostanlar , , BAĞYOLU BOSTANLAR, Bostanlar Köyü İç Yolu, BOSTANLAR ÇAMLICA, bostanlar iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Avdal; Osmancalı Yolu, Avdal Köyü İç Yolu, , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçüksümbüller, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Yağcılar; Çiftlik Sk., cumhuriyet meydanı, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, parlayan, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz69, parlayan, kostak, İsimsiz29, uyanık, İsimsiz21, , BURSALI, bursalı, PAŞA, ÖNDER, atlıata, arslan, İsimsiz55, ARINÇ, İsimsiz74, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, yagcılar, YENEN, İsimsiz20, uyanık sokak, İsimsiz30, sancaklı, İ.CERAN, atsızata sk, çetin, İsimsiz71, Uyanık Cd., Çayırlar Sk., İ. Ceran Sk., yozgatlı sokak, cumhuriyet meydanı, İsmetpaşa Cd., mahalle sınırları, FATİH, adnan menderes, İsimsiz60, i.ceran, İsimsiz49, İsimsiz47, BİLGİLİ, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Sarınasuhlar; İsimsiz3, İsimsiz2, , Sarınasuhlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Şamar; İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz3, ŞAMAR, şamar, İsimsiz6, İsimsiz5, BEYDERE ŞAMAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Karaali; İsimsiz35, Karaali, İsimsiz32, 302, İsimsiz211, 302, İsimsiz10, İsimsiz9, 302, KARAALİ MURADİYE, , İsimsiz189, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, İsimsiz13, KARAALİ, İsimsiz19, ARAZİ, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz31, ARAZİ, İsimsiz187, İsimsiz188, KARAALİ, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz34, Karaali, karaali, Menemen Cd., Karaali Köyü Yolu, 302, İsimsiz23, İsimsiz20, 302, KARAALİ, Karaali, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ MURADİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Evrenos; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Bağyolu; İsimsiz5, karayağıt, bağyolu gülbahçe yolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, BAĞYOLU, İsimsiz1, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, bağyolu, bağyolu köyü iç yolu, bağ yolu iç yolu, Osmancalı Yolu, Üçpınar Yolu, çullu, bağyolu, bağyolu, bagyolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; EFE, karacaahmet , karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, İsimsiz1, , İsimsiz36, efe kümeevler, karaca ahmet küm.ev., karaca ahmet küme evleri, Doğan Küme evleri, karacaahmet.., karacaahmet küme evleri, İsimsiz49, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Örencik; , örencik sk, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Beydere; Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Kırançiftliği; KIRANÇİFTLİK, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz2, kırançiftliği sk., , Kırançiftliği Caddesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Çınarlıkuyu; Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, çınarlı kuyu sk, , çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlı kuyu, çınarlı kuyu iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz30, çamköy, İsimsiz17, çınarlı kuyu sk, , İsimsiz23, yeni sokak, İsimsiz28, İsimsiz34, İsimsiz35, çamköy, İsimsiz25, İsimsiz1, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz19, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Sarıalan; MERKEZ, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz1, , İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz19, İsimsiz20, Sarıalan Köyü İç Yolu, İsimsiz4, sarıbeyler, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz16, sarıalan, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz14, İsimsiz21, sarıalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Karayenice; karayenice, karayenice , İsimsiz8, İsimsiz4, karayenice, KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Kalemli; İsimsiz8, kalemli, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, KALEMLİ, , İsimsiz1, İsimsiz10, kalemli, İsimsiz4, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Kaleköy; kale, İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz7, kaleöy, kaleköy, , İsimsiz2, Kaleköy Caddesi, İsimsiz4, İsimsiz6, KALEKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Kağan; İsimsiz1, , İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, İsimsiz23, İsimsiz21, halıtlı sk, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz17, İsimsiz18, Halıtlı Caddesi, halıtlı köy içi yolu, , İsimsiz3, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz22, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz24, HALITLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Belenyenice; BELENYENİCE, BELENYENİCE, , belenyenice, kalemli, Kaan Köyü İç Yolu, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:36.467-2024-02-25 12:00:44.795 saatleri arasında Kuşlubahçe; İnci Küme Evleri Sk., 1713, 4262, Çelebi Küme Evleri Sk., 4258. Sk., , Turgay, Turgay, İsimsiz23, Çilek Küme Evleri Sk., İnci Küme Evleri Sk., 4217. Sk., 4220. Sk., 4227. Sk., 4232. Sk., Okul Cd., çelebi, İsimsiz20, İsimsiz32, İsimsiz35, 4215. Sk., 4229. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4262. Sk., 4231, 4262, Turgay, 4218. Sk., 4225. Sk., 4231. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:36.467-2024-02-25 12:00:44.795 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:50.198-2024-02-25 12:00:59.583 saatleri arasında Kuşlubahçe; 4203. Sk., 4202. Sk., 4215. Sk., İsimsiz22, 4204. Sk., 4208. Sk., 4205, 4210, , 4200. Sk., 4212. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:50.198-2024-02-25 12:00:59.583 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Belenyenice; karayenice, BELENYENİCE, BELENYENİCE, , belenyenice, kalemli, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Sarıalan; İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz19, İsimsiz20, Sarıalan Köyü İç Yolu, MERKEZ, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz1, , İsimsiz4, sarıbeyler, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz16, İsimsiz14, sarıalan, İsimsiz21, İsimsiz6, İsimsiz5, sarıalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Halıtlı; İsimsiz1, İsimsiz17, İsimsiz18, Halıtlı Caddesi, halıtlı köy içi yolu, halıtlı, İsimsiz23, İsimsiz21, halıtlı sk, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, , İsimsiz3, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz22, HALITLI, İsimsiz24, İsimsiz13, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz2, İsimsiz1, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Kaleköy; İsimsiz5, İsimsiz7, kaleöy, kaleköy, kale, İsimsiz3, İsimsiz1, , İsimsiz2, KALEKÖY, İsimsiz6, İsimsiz4, Kaleköy Caddesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Kalemli; İsimsiz5, İsimsiz7, KALEMLİ, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz3, , İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz4, kalemli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Karayenice; KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, karayenice, karayenice , İsimsiz8, İsimsiz4, karayenice, İsimsiz5, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz23, yeni sokak, İsimsiz28, İsimsiz34, İsimsiz35, çamköy, İsimsiz30, çamköy, İsimsiz17, çınarlı kuyu sk, İsimsiz1, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz26, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Çınarlıkuyu; çınarlıkuyu, çınarlı kuyu sk, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz3, , çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında Kırançiftliği; Kırançiftliği Caddesi, KIRANÇİFTLİK, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz2, kırançiftliği sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-25 2024-02-25 05:00:23.655-2024-02-25 06:00:33.552 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 05:00:46.15-2024-02-25 06:00:00.019 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 09:00:03.781-2024-02-25 15:00:19.847 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:36.467-2024-02-25 12:00:44.795 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 10:00:50.198-2024-02-25 12:00:59.583 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:06.175-2024-02-25 23:50:00.622 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 23:00:11.219-2024-02-25 23:50:24.514 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHISAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-25 2024-02-25 09:00:03.781-2024-02-25 15:00:19.847 saatleri arasında Kocakağan; İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz31, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz107, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz65, İsimsiz5, İsimsiz70, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz90, İsimsiz95, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz126, , İsimsiz6, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz52, İsimsiz55, İsimsiz64, İsimsiz68, İsimsiz72, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz77, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz87, İsimsiz21, İsimsiz94, İsimsiz100, İsimsiz102, İsimsiz109, İsimsiz112, İsimsiz115, İsimsiz119, İsimsiz122, İsimsiz124, İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz155, İsimsiz159, İsimsiz160, ARIZ MAH, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz17, koacakağan, İsimsiz110, İsimsiz108, İsimsiz135, İsimsiz139, İsimsiz151, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz161, Kocakağan Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz66, İsimsiz69, İsimsiz83, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz101, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz117, İsimsiz127, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz138, İsimsiz145, İsimsiz149, İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz42, İsimsiz46, İsimsiz154, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz142, İsimsiz99, İsimsiz114, İsimsiz118, İsimsiz129, İsimsiz131, İsimsiz58, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz78, İsimsiz81, İsimsiz86, İsimsiz91, İsimsiz96 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 09:00:03.781-2024-02-25 15:00:19.847 saatleri arasında İsaca; İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz13, Köy İçi Yolu, İsimsiz2, İsimsiz10, İsimsiz11, , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz3, İsaca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 09:00:03.781-2024-02-25 15:00:19.847 saatleri arasında Sağrakçı; İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz24, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz12, İsimsiz22, İsimsiz28, İsimsiz36, Sağrakçı Köyü İç Yolu, İsimsiz39, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 09:00:03.781-2024-02-25 15:00:19.847 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz3, İsimsiz12, Sarılar Köyü İc Yolu, İsimsiz4, İsimsiz5, , İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz15, Sarılar Köyü İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 09:00:03.781-2024-02-25 15:00:19.847 saatleri arasında Muştullar; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, Muştullar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 09:00:03.781-2024-02-25 15:00:19.847 saatleri arasında Hanpaşa; İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-25 2024-02-25 09:00:03.781-2024-02-25 15:00:19.847 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-25 2024-02-25 09:00:37.936-2024-02-25 11:00:46.044 saatleri arasında Zafer; Okyanus Sk., N.GÜNTAY, Limon Sk., ÖĞRETMEN M.REŞAT ÇINARLI, SEDEF, Kardelen Sokak, Alper Sk., İsimsiz21, İsimsiz8, İsimsiz5, Şeref Sk., İlgi Sk., İkram Sk., Öğretmen Cezmi Bey Sk., Öğretmen Bezmibey Sk., Öğretmen Akif Bacak Sk., Yeşim Sk., YERCE, Yalçın Sk., VARDARLAR, İnay Sk., İzci Sk., Şubat Sk., İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz16, İsimsiz19, Doluca Sk., İsimsiz34, İlgi Sk., İsimsiz58, İsimsiz20, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz101, Evciler Köyü İç Yolu, Susam Sk., SEFA, PREVEZE, Hisar Sk., Ihlamur Sk., Güvende Sk., Gülnihal Sk., Gizem Sk., FAHRETTİN ALTAY, Erkin Sk., Eda Sk., Doluca Sk., DEVA, Dede Sk., DAĞDELEN, Anıt Sk., AHMET AKŞİN, Kocabey Sk., M. Gök Sk., Meltem Sk., Pamuk Sk., Piri Reis Sk., Sahra Sk., Manolya Sk., Martı Sk., Mert Sk., Nehir Sk., Nur Sk., Plevne Sk., Taha Sk, Sarıkaya Sk., Utku Sk., YAKAMOZ, Yelda Sk., Yeşilyurt Sk., Yıldız Sk., ÇALDIRAN, Özlem Sk., Öğretmen Siyami Milli Sk., Şehit Sk., M.GÖK Sk., Büyükgüney Mh. Kül Barajı Yolu ( Borulu), SARIKAYA, Maşallah Sk., Ece Sk., Kahyaoğlu Sk., Susam Sk., Tandoğan Sk., İsimsiz113, ÇAYIR, Alper Sokak, İsimsiz105, İsimsiz104, FAHRETTİN ALTAY CAD., Eylül Sk., Özlem Sk., İsimsiz15, BUĞRA, Şark Sk., İklim Sk., Öğretmen İhsan Aksaray Sk., Öğretmen Rukiye Pınar Sk., Evciler Cd., CEVAHİR, Can Sk., BİLLUR, Tuna Cd., Akyarvum Sk., Ali Kuşçu Sk., Asalet Sk., Avlu Sk., Badem Sk., Batı Sk., Beyazıt Sk., Ekşioğlu Sk., Beşparmak Sk., Bereket Sk., Amber Sk., Hazal Sk., Güneş Sk., Gümüş Sk., Gülcan Sk., Hacı Raşit Sk., Itır Sk., Kahyaoğlu Sk., KAR, Karasu Sk., IŞIL, Sema Sk., Talatbey Sk., Uylaş Sk., Göçmen Sk., Gizem Sk, Gaye Sk., Kosova Sk., KUMRU, Köken Sk., , Elif Sk., Fener Sk., Filibe Sk., Girne Sk., GÜVERCİN, Hoca Ahmet Yesevi Cd., KOSOVA, KÖRFEZ, Seaş Ayıtlı Kül Barajı Yolu, Çilek Sk., Çitlenbik Sk., Öğretmen Hilmi Bostancı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 09:00:37.936-2024-02-25 11:00:46.044 saatleri arasında İstasyon; İsimsiz34, ESEN Sk., KEMAL BALIKESİR CAD., Şehit Uzm. Çvş. Mete Han Cd., Kartay Sk., GÜLHAN, Esin Sk., DEDE KORKUT, Dalin Sk., Atakan Sk., A. Bayram Sk., Erata Sk., , HOCA AHMET YESEVİ, Halk Sk., AKİF, ESEN, Avni Altıner Sk., Kaya Sk., MEHMET ÖZÇİN, Refah Sk., Sancar Sk., T.SARAÇOĞLU, Tayfun Sk., Yosun Sk., Saba Sk., Polat Sk., İsimsiz25, Gözde Sk., M. Kayaalp Sk., KEMAL BALIKESİR, Hacı Enver Sk., İsimsiz43, Özmukan Sk., Uzunkaya Sk., Tibet Sk., Hümmetoğlu Sk., Hatip İsmail Sk., Hacı Osman Sk., Gediz Sk., Bosna Sk., Çağla Sk., Özgen Sk., Ümmetoğlu Sk., NİSA, Gökyüzü Sk., tayfun elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 09:00:37.936-2024-02-25 11:00:46.044 saatleri arasında Evciler; Evciler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 09:00:37.936-2024-02-25 11:00:46.044 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-25 2024-02-25 12:00:09.021-2024-02-25 14:00:20.506 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-25 2024-02-25 12:00:09.021-2024-02-25 14:00:20.506 saatleri arasında Zaferiye; İsimsiz96, İsimsiz129, İsimsiz79, 359, 126., İsimsiz131, İsimsiz97, İsimsiz127, İsimsiz78, 370., İsimsiz133, İsimsiz102, 384. Sk., İsimsiz58, zaferiya yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.