25 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 00:31

Güncelleme: 25.02.2024 - 00:31

SAKARYA ilinde 25 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde MEHTER, MEHTER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Şubat Pazar 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE mahallelerinde KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KULOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLI, AKBAŞLI, EGRIOGLU, EĞRİOĞLU, GÖLCE, KALBURCU mahallelerinde AKBASLI, AKBASLI 1, AKBASLI 2, AKBAŞLI, AKBAŞLI KÖY, AKBAŞLI SK., DAVUTLAR/3, EGRIOGLU/2, EGRIOGLU/3, EGRIOGLU/4, EĞRİOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK., GÖLCE/3, KALBURCU/1, LAZLAR, ODACILAR, ODACILAR SK., ODACILAR/3, TÖMEKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ACAR SK., ADLIYE SK., AKARSU SK., AKIN, AKINCI, AKSOY, AKSOY SK., ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARDIÇ, AYAN, AYAN SK., AYDIN, AYDIN SK., AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BASAK, BAŞAK SK., BIÇER SK., CAMİİ SK., ÇAKALLAR SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELİK, ÇEVİK SK., ÇUKURKUYU SK., DAR, DOGAN SK., DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.ALAATTİN DURAN CD., DR.HASAN AKGÜN BULVAR, EDIPPASA, EDİPPAŞA CD., ERCAN, ESİNTİ, FILIZ, GONCA, GONCAGÜL, GÖKTAŞ SK., GÜLER SK., GÜMÜŞ, HACI OGLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HAFIZ NURETTIN, HAFIZ NURETTİN SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IKLIM, ISIL, ITIR, İKLİM, İSMAİL EFENDİ SK., KADIR KOÇ, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KADİROĞLU SK., KAHVECİOĞLU SK., KANDEMİR SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOĞAZ CD., KARAYEL SK., KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAYNARCA YOLU, KIZMAZ SK., KONAK 10, KONAK 4, KÖSE, KURTOĞLU SK., KÜLTÜR SK., MEŞE BAYIRI SK., MOLLA MUSTAFA SK., MURAT SK., MÜRTEZA YÜKSEL CD., NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NUR, ÖZÇELİK SK., ÖZER SK., PAHADIR, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ, SARIÖZ SK., SAVAŞ SK., SERÇE, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK 1, SHT.YILMAZ VURAL CD., SOLMAZ SK., SOYSAL SK., SÖĞÜT SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEZCAN SK., TEZER SK., VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAPRAK SK., YEL SK., YENI MAHALLE, YENI MAHALLE 4, YENI MAHALLE 5, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE 1 SK., YENİ MAHALLE 2 SK., YENİ MAHALLE 3 SK., YENİ MAHALLE SK., YERLİKAYA SK., YILDIZ, YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK., YILDIZ SK., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTIL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16009, 16010, 16016, 16018, 16020, 34002, 34003, 34005, 34009, 34010, 34014, 34016, 34018, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN SK., HAYALLER SK., HAYELLER, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, MANAV SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BİRLİK mahallelerinde 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, ARAPOĞLU SK., BAYIR 1 SK., BÜLBÜL 1, CEYLAN 1, CEYLAN SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİÇEK SK., ÇİÇEKLİ SK., DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, DILEKLI, DİLEKLİ CD., ENGIN 1, ENGİN SK., GÜL CD., GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HASAN PAŞA CD., HAYAT SK., HÜSNÜ ÇİL SK., İZMİT CD., KADIPINAR SK., KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MAVİ ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, NEŞE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SAKARYA CD., SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SEGMAN CD., SELVİ SK., SENAİYE SK., SINIR, SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞELALE SK., UÇAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 19, 35 NOLU SK., 9 NOLU, ATMACA SK., BULVAR SK., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, EŞREF BİTLİS BULVAR, GAZI, GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GENÇLER, GENÇLER SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, LALEZAR SK., SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOROZLAR mahallelerinde 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU, 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KONACIK mahallelerinde ALT, ALT SK., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ, MERKEZ/2, MERKEZ/5, SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 318, 318 SK., 324, 324 SK., 324/1 SK., 354 SK., 358 SK., 548 SK., 555, FATİH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 955., 957., ANKARA, BEKİR EFENDİ SK., HIRKA SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MESKEN, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE, PREVEZE SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., ORHUN SK., SELÇUK, SELÇUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde ALPASLAN SK., ATİLLA SK., ÇAĞLAYAN SK., DEDE SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, KARAHAN, KARAHAN SK., KAVAKLAR SK., MANAS, MANAS SK., PLEVNE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., TASKENT, TAŞKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, DOGANTEPE, HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2665., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ASAGI, ESME- SK., HIRKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞAN, INÖNÜ, KEMALPASA, ORTA mahallelerinde 117/1, EGEMEN, İSMET İNÖNÜ CD., TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ SÖĞÜTL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 3002, AÇMALAR, AÇMALAR SK., BAHÇIVAN SK., DORUK SK., EYLEK, KIREMITÇI, KİREMİTÇİ SK., MARMARA, MARMARA/2, MECİDİYE, PIRENLI, PİRENLİ SK., YENIYOL, YENIYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, İNÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 3006, AHMEDİYE, AKGÜN, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, ARA SK., AYDINLAR, BAHAR_1, BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BIÇKIDERE SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CIHANGIR, CIRIT, DALGIÇ, DORUK, EYLEK SK., GÜL, GÜL_1, GÜLEN SK., GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., İsimsiz147, KALKAVAN, KANARYA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARANFİL SK., KARSLI, KARSLI SK., KORUCU, KÜÇÜCEK CD., MARMARA CD., MECIDIYE/1, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMİR, SAKARYA, SARALAR CD., SEHER, SEVER, SOFULAR SK., TEPE_1, TERCAN, TERCAN SK., UGUR, YAZILI SK., YESIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDOĞDU, FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001, 11001 SK., 11002, 11003 SK., 12001, 12001 SK., 12004, 12004 SK., 12005, 12005 SK., 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018 SK., 20012 SK., 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8083, 8085, 8087, 8089, 8089 SK., 8090, 8096, 8097 SK., 8104, 8106, 9024 SK., 9040 SK., 9042 SK., 9047 SK., 9049 SK., 9059 SK., 9062, 9064, 9066, 9066 SK., 9070, 9087, AKYAZI TOKİ, HANYATAK SK., MUDURNU CD., MUDURNU_1, YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Şubat Pazar 12:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE CUMHURIYET mahallelerinde ÇIFTLIKYOLU, ÇİFTLİKYOLU SK., ERKAN SK., STADYUM YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 208. SK., 32., 32. SK., 327. SK., 336., 34., 340. SK., 349. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37. SK., 45. SK., 50. SK., 62. SK., 63., 63. SK., 65. SK., 66. SK., 70. SK., 72, 76. SK., 79. SK., 82. SK., 833. SK., 84., 93. SK., AKASYA, ALİ KOÇ SK., DOGRU, DOĞRU SK., ERGUN SK., ESEN SK., GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KEVSER SK., KISIKGEÇİT SK., ORKİDE SK., PASA SK., PAŞA SK., SANCAK SK., SIVRITEPE, YEMİŞLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 321. SK., 335. SK., 353., KUMRU, KUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Pazar 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 130. SK., 324. SK., 332 SK., 332., 335., 34. SK., 349., 48., 52. SK., 54, 57. SK., 59., 60., 61., 62., 64., 66., 67. SK., 74., 76 SK., 76., 83. SK., 91. SK., AKASYA SK., ALI KOÇ, BAŞLIK SK., ÇARDAK SK., DİBEK SK., ENSAR, ENSAR SK., ESENTEPE CD., FURKAN SK., KIRANTEPE MEVKİİ, OKUL SK., SANAYİİ CD., SERDİVAN MEZARLIĞI, SİVRİTEPE CD., TARABYA SK., ÜNİVERSİTE CD., YEMISLI, YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK., YEŞİL SK., YUVA SK., ZAKKUM, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 140. SK., 141. SK., 142. SK., 144. SK., 145. SK., 146., 146. SK., 147., 149., 149. SK., 151. SK., 153., 153. SK., ÇAM SK., KANUNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 165. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 30. SK., 51. SK., ATAK, ATAK SK., BAĞLAR CD., DAĞKÖY SK., DÖNER SK., ESKİKÖY SK., FEZA, FEZA SK., KARABAŞ SK., SOGUKSU, SOĞUKSU SK., TESELLİ SK., USTA SK., YAVUZ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde 402., 404. SK., 407. SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Pazar 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 17. CD., 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 342. SK., 344. SK., 346. SK., 347., 423 SK., 423., 423. SK., 427. SK., 531., 533., 533. SK., 535., 535. SK., 537. SK., 539. SK., 546., 548. SK., 550. SK., 554. SK., ALANIÇI SK., ALANİÇİ SK., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, BAĞLAR, BAŞ SK., CEYLAN, ÇARK CD., DİLBER SK., ENVER TOÇOĞLU CD., ESKİ DEPREM EVLERİ, FERAH, FERAH SK., KUTLU EVLER, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINIŞIK CD., MESUT SK., SAHIN, SEÇER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SERDİVAN PARKI İÇ YOLU, SERHAT SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., ZARIF, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Pazar 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 4026 SK., 525. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 558., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 598. SK., 600. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DIK, DİK, DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, HALDIZOĞLU SK., HANIMELI SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MEŞELİ SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., STADYUM, STADYUM CD., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE mahallelerinde ASLI, BALKAYA, BARBAROS/2, BILECIK, BİLECİK, BİLECİK CD., DERVIS, DERVİŞ, OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., SERDAR SK., TATAR, YENER, YENER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde HASRET, HASRET SK., LAVANTA, LAVANTA SK., NEZIH, NEZİH SK., SAGLIK/1, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 25 Şubat Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 25 Şubat Pazar 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1029 SK., 286, SK., 6. SK., ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADALET, ADALET SK., ATA, ATA SK., ATLAS SK., AYBALA SK., AYDINLAR SK., AYVAZ SK., AZIZE, BARBAROS CD., BÖLGE, BÖLGE SK., BULAN SK., CAMİLİ SK., CANAN, CEVHER SK., CEYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR SK., ÇETİN CD., ÇIMEN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAGDIBI, DEMIRYOLU CD., DERE SK., DICLE SK., DİLEK SK., DİYAR SK., EKEN, ELVAN, EMIN, ERMIS, ESEN, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GEÇİT SK., GEDIZ, GENÇAY SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLERYÜZ, GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HAYAT, HIDAYET, HİDAYET SK., HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, KABİL SK., KADER, KADİR SK., KALE SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KISA, KISA SK., KIVILCIM SK., KÖYDISI/1, KÖYIÇI 1/2, KUDÜS CD., LEYLA SK., LODOS, MADEN SK., MERCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MESALE SK., METİN, MEVLANA CD., MIRAÇ, MIZRAK SK., MİLLET SK., NARİN SK., OK, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORMAN YOLU, ORTA SK., ORTA/13, ORTA/2, ORTA/6, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PARKE, S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SADİYE, SAKARYA CD.Sİ, SARAY SK., SEFA SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SELVI SK., SEN, SEVEN SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRAN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SIRIN, SULTAN SK., SUSAM SK., ŞÜHEDA SK., TAMER, TANK, TEPE SK., TUĞBA, TUNA CD., TÜRKAN, ULUS, UMUT SK., UYGUN SK., VOLKAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YAŞAM SK., YAYLA, YAYLA SK., YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUDUM, YUKARI 2, YUVAM SK., YÜCE, YÜCEL, YÜCEL SK., ZAFER CD., ZERRIN, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 25 Şubat Pazar 15:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 148. SK., 1713 KÜME EVLER, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 404., 4040 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU SK., 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Şubat Pazar 12:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KARAKAMIS, KARAMAN, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DEFNE, DEFNE SK., DERELI, DERELİ SK., DOLUNAY SK., DR. TACETTIN, DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGİ SK., FASIL SK., FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MÜEZZIN IBRAHIM, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TEZ SK., TOPRAK, UFAK SK., UYAR SK., ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Şubat Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI mahallelerinde BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, HAFIZ EBUBEKİR FİDAN, HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYİNLER SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.