25 yaşındaki genç kendini asarak yaşamına son verdi

25 yaşındaki genç kendini asarak yaşamına son verdi

23.04.2026 23:08:00
İHA
25 yaşındaki genç kendini asarak yaşamına son verdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde 25 yaşındaki genç, kendini asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nde bulunan 10 katlı binanın 5. katında yaşayan B.A.'dan (25) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kapıyı açtı. 

Ekipler ikamete girdiğinde B.A.'yı asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

İncelemelerin ardından B.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

