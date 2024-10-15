25 yaşındaki güvenlik korucusu intihar etti
Şırnak’ta bir güvenlik korucusu silahıyla kendini vurarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgilere göre, İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden güvenlik korucusu Ahmet Bilir (25), bilinmeyen bir nedenle silahıyla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulansı beklenmeden akrabaları tarafından hastaneye kaldırılan Ahmet Bilir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Şırnak #güvenlik korucusu #intihar
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