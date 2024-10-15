25 yaşındaki güvenlik korucusu intihar etti

Şırnak’ta bir güvenlik korucusu silahıyla kendini vurarak hayatına son verdi.

25 yaşındaki güvenlik korucusu intihar etti
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 22:37

Edinilen bilgilere göre, İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden güvenlik korucusu Ahmet Bilir (25), bilinmeyen bir nedenle silahıyla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansı beklenmeden akrabaları tarafından hastaneye kaldırılan Ahmet Bilir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Şırnak #güvenlik korucusu #intihar

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