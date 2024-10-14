Sakarya'da vahşet: Eşini silahla vurarak öldüren kişi cinayetin ardından intihar etti
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Ömer S. (56), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nuran S.'yi (47) tabancayla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Melekşeoruç Mahallesi Erenler Sokak'taki evinde Ömer S. (56), eşi Nuran S. (47) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın ardından tabancayla eşine ateş eden Ömer S, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
Silah seslerini duyan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Geyve Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Çiftin 3 çocuğu olduğu, yakın zamanda oğullarından birinin düğününü yaptıkları öğrenildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Etiketler: #sakarya #kadın cinayeti
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