Gaziantep’te aile katliamı: Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
Gaziantep’te bir kişi, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Sokak No: 1’de meydana geldi.
İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Etiketler: #gaziantep #aile katliamı #Cinayet
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