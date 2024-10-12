Gaziantep’te aile katliamı: Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!

Yayınlanma: 12.10.2024 - 13:20

Güncelleme: 12.10.2024 - 13:46

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Sokak No: 1’de meydana geldi.

İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.