3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahsı polis ikna etti
Hatay’da 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek vazgeçirildi.
Antakya ilçesi Köprübaşı mevkiinde A.S. isimli erkek şahıs intihar girişiminde bulundu. Köprüye çıkarak kendini Asi Nehri’ne atacağını söyleyen şahsı fark eden vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı.
POLİS İKNA ETTİ
Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından şahıs, 3 gün arayla ikinci kez intihar etmekten vazgeçti. Polis ekiplerinin ikna ettiği şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #hatay #intihar #İntihar girişimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- Sessizliğini bozdu: Türkiye'ye dönecek mi?
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- Demet Tuncer: CIA'in teklifini reddettim!