25 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Adana'da yakalandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.T'nin sahte kimlik kullandığını tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlü A.T'yi yakaladı.
CEZAEVİNE KONULDU
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Adana #Hapis Cezası #hapis
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