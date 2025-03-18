25 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Adana'da yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

25 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Adana'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:12

İl Jandarma Komutanlığı ile Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.T'nin sahte kimlik kullandığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlü A.T'yi yakaladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Adana #Hapis Cezası #hapis

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