Bodrum FK'nin kazanmasının ardından... Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:20

Güncelleme: 16.03.2025 - 16:28

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un bir alt kümeye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maç sonrası Süper Lig'de matematiksel olarak şansı kalmayan Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

-2 puanda bulunan Adana ekibi, ligde çıktığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. -12 puan cezası olan takım, kalan 10 haftada 30 puan toplasa bile 28 puana yükselecekti.

Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından 30 puana yükselmesi ve küme düşme potasından çıkması, Adana Demirspor'un küme düşmesi anlamına geldi.