Bodrum FK'nin kazanmasının ardından... Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un bir alt kümeye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un bir alt kümeye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.
Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maç sonrası Süper Lig'de matematiksel olarak şansı kalmayan Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.
-2 puanda bulunan Adana ekibi, ligde çıktığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. -12 puan cezası olan takım, kalan 10 haftada 30 puan toplasa bile 28 puana yükselecekti.
Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından 30 puana yükselmesi ve küme düşme potasından çıkması, Adana Demirspor'un küme düşmesi anlamına geldi.
Etiketler: #adana demirspor #Bodrum FK #küme düşme
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