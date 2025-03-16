Adana'da acı olay: Bisikletten düşen 8 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bisikletten düşen Zeynep Bozkuş (8), hayatını kaybetti.
İlçenin kırsal Pekmezli Mahallesi'nde dün bisiklet süren Zeynep Bozkuş, dengesini kaybederek düştü.
Başını yere çarpan Bozkuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkuş'un cenazesi, otopsinin ardından Pekmezli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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