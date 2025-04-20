25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Gaziantep'te yakalandı!
Gaziantep'te hırsızlık ve silahlı yağma suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Oğuzeli ilçesinde çalışma yapıldı.
Çalışma sonucunda, hırsızlık ve silahlı yağma başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. adlı şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #ceza #gaziantep #hapis #hırsızlık
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