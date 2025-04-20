25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Gaziantep'te yakalandı!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 16:13

Güncelleme: 20.04.2025 - 16:13

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Oğuzeli ilçesinde çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda, hırsızlık ve silahlı yağma başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. adlı şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.