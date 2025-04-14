13 suçtan aranıyordu: Cezaevi firarisi 'kaza' yapınca yakalandı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:05

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:07

Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi Kavaklı Sokak üzerinde dün saat 22.30 sıralarında polis ekipleri sokak üzerinde uygulama yaptığı sırada 07 DAE 20 plakalı otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Sürücü, Konyaaltı sahil bandında direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Otomobil, önce park halindeki 07 HG 781 plakalı otomobile, ardından 07 BNL 309 plakalı otomobile çarparak kaldırıma çıktı.

KAZA YAPINCA YAKALANDI

Ekipler tarafından yakalanan sürücünün, 13 suçtan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Durmaz olduğu belirlendi. Durmaz polis merkezine götürüldü.

Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla çekilirken, hasar gören diğer otomobillerin sahiplerine haber verildi. Durmaz'ın otomobilinde bir miktar para ve uyuşturucu madde bulundu.