25 yıl hapisle aranan 'çocuğa cinsel istismar' hükümlüsü yakalandı

Van'da, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı'ndan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı adreste yakalandı.

DHA
30 Ağustos 2022 Salı, 13:33
25 yıl hapisle aranan 'çocuğa cinsel istismar' hükümlüsü yakalandı
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığını belirledi.

ADRESİ BELİRLENDİ

Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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