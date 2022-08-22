Sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:57

Edinilen bilgiye göre; Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden çocukları taciz ettikleri iddia edilen şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın de desteğiyle sanal devriye polisleri 38 yaşındaki E.A. isimli şahsın, Instagram üzerinden yaşları küçük çocuklara karşı uygunsuz davranışlarda bulunup taciz ettiğini tespit etti.

Siber polisi, E.A.'nın Canik ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile birlikte ikametinde yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Polis, çocuklara sosyal medya hesabı oluşturan ailelerin bu hesapları kontrol altında tutmaları, profil fotoğrafında çocuk bulunsa dahi tanımadıkları kimseyi eklememeleri ve ortam sanal olsa da suçun gerçek olduğunu göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.