25 yılda tek bir tane açmamışlardı... Murat Kurum'dan şaşırtan 'kreş' vaadi!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:19

Güncelleme: 28.03.2024 - 16:25

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, proje tanıtım toplantısında vaatlerini açıkladı.

"İHALELERİ İPTAL ETTİLER" İDDİASI

Seçimi kazanmaları halinde ilk 6 ayda trafiğin rahatlayacağını savunan Kurum, İBB'nin mevcut yönetiminin metro hattı konusunda ağır davrandığını iddia etti.

Arnavutköy-Halkalı metrosunu açmayı vaat eden Murat Kurum, 1 yılda raylı hatları 420 kilometreye çıkaracaklarını ve 4 metro hattı açacaklarını belirtti.

"Tabela koyduğumuz her yerde çalışma olacak, göstermelik tabela asmayacağız" diyen Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde yapılan ihalelerin çoğunun İBB tarafından iptal edildiğini öne sürdü.

"İBB'NİN ESENYURT'A HİÇBİR YATIRIMI OLMAMIŞ"

"Esenyurt 5 yıldır unutulmuş, İBB'nin hiçbir yatırımı olmamış" diyen Kurum, ilçe için çok önemli olduğunu düşündükleri 18 kilometrelik metro hattının inşaatına ilk 6 ayda başlayacaklarını duyurdu.

Murat Kurum, ilk 1 yılda 184,7 kilometre uzunluğunda 11 farklı raylı sistem hattı başlatacaklarını belirterek "Mevcut liyakatsız yönetimin 5 yılda yaptığının 2 katını 1 yılda yapacağız" dedi.

Kurum, "Yeni hatlar sayesinde Beşiktaş-Beylikdüzü arası 25 dakika, Beşiktaş-Küçükçekmece arası 15 dakika, Üsküdar-Kavacık arası 9 dakika, Sarıyer-Beşiktaş arası 12 dakika olacak" vaadinde bulundu.

"TAKSİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

İstanbul'daki taksi sorununu 6 ayda çözeceklerini öne süren Murat Kurum, "İstanbul'un gündeminden taksi sorununu 6 ayda çıkaracağız. Dijital taksi uygulamasıyla çok başlılığı sona erdireceğiz ve İstanbul taksisini bir marka haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İhalelerin kamuya açık ve şeffaf şekilde yapılacağını da öne süren Murat Kurum, "İhale sürecini yandaşımıza ve partilimize vermediğimiz bir anlayışla yürüteceğiz. Kim iyi yapıyorsa ona vereceğiz" dedi.

"6 AYDA 4 KATINI YAPACAĞIZ"

Murat Kurum, beklenen büyük Marmara depremine ilişkin büyük bir konut dönüşümü başlatacaklarını da iddia etti.

6 ayda mevcut İBB yönetiminin 5 yılda yaptığının 4 katını başarmayı vaat eden Kurum, toplam 650 bin konut yapacaklarını ve göreve başladıkları an 20 bin konutun temelinin atılacağını söyledi.

"20-25 YILDA, TEK BİR KREŞ DAHİ AÇMAYAN YÖNETİM..."

Vaatlerine açmayı planladıkları kreşlerle devam eden Murat Kurum, 1 yılda 100 kreş açacaklarını söyledi.

Refah Partisi ve AKP'nin İBB'yi yönettiği 1994 yılından 2019 yılına kadar tek bir kreş dahi açılmamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Şubat'ta 11 ilçede 11 yeni kreş açılışında yağtığı konuşmada da şunları kaydetmişti:

"Bizden önceki 20- 25 yılda, tek bir kreş dahi İstanbul'a açmayan bir yönetim vardı. Onca yıl tek bir kreş açmayan bu yönetim, şimdi sanki sıfırdan başlayacakmış gibi, kreş açmayı en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor. Vallahi de billahi de seviniyorum.”