Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'kreş' açıklaması: 'İstanbul'u 25 yıl yönetenler yapmadılar, biz yaptık'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:39

Güncelleme: 16.02.2024 - 12:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"BUNUN BİR MEGA PROJE OLDUĞUNU ANLADILAR"

İmamoğlu, 11 ilçede 11 kreşin daha açıldığını ve bu projeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizden önce 25 yıl boyunca İstanbul'a tek bir kreş bile açmayan yönetim, sıfırdan başlayacakmış gibi kreş açmayı en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor. Ben buna seviniyorum. Bunun bir mega proje olduğunu anlayabilmişler.

Böylesine bir hizmeti hiç gündemine olmayan bir kısım adayların bile gündemine dahil etmekten mutlu oluyoruz.

Biz 2019 yılında bu kreş vaadimizi söylediğimizde hafife aldıklarını lütfen hatırlayın. Zannettiler k; Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, bunu vaadedecekler sonra da unutacaklar. Biz samimiyiz. Onlar gibi 25 yıl unutup, bugün seçimden önce '-ceğiz, cağız' demiyoruz. Biz söyledik, yaptık. Mart ayı itibariyle 100'ü aşkın kreş İstanbul'da hizmet veriyor olacak. Kapasiteyi böylesi bir sayıya çıkarmak bizim için önemli."

"GÖSTEREREK DAĞITMADIK"

"Çocukların eşitlenmesi, Cumhuriyet'in prensiplerinden. Biz Cumhuriyet'in söylediğini yapıyoruz" diyen İmamoğlu, İBB'nin yaptığı projeleri de hatırlattı:

"Süt dağıtacağız dedik, 'Göremiyoruz 'dediler. Çünkü biz göstererek dağıtmadık. Burs vereceğiz dedik, 'Veremezsiniz' dediler. Sadece bu sene 100 bin gence burs verdik. 650 bin annenin cebinde kart var. Bu hizmetleri verirken bir kişiye partisini sorduk mu?

Hizmetle yarışırken, kimseyi rakip görmüyorum. Hizmette koşalım, milletimiz lehine yarışalım. Bizim yarışımız adalet ve özgürlük yarışıdır."