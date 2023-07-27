CHP'li Kış, artan kreş fiyatlarının ebeveynlere yansımasını anlattı: ‘Kadınlarda sosyal travma yaratacaktır’
Seçimlerin ardından peş peşe gelen zamlar özel kreşleri de vurdu. Cumhuriyet TV’ye konuşan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, asgari ücreti geçen kreş fiyatları sebebiyle çalışan annelerin bu ücreti ödeyemediği için iş bırakmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.
28 Mayıs’ta yapılan 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından zamların ardı arkası kesilmiyor. Özel kreş ücretleri asgari ücretle yarışır hale gelince anne-babalar da çaresiz kaldı.
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada kreş fiyatlarını karşılayamayan annelerin iş bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi. Kış, bu durumun kadınlarda sosyal travma yaratacağını söyleyerek kritik uyarılarda bulundu.
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