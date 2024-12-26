26 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:35

Güncelleme: 26.12.2024 - 10:35

KOCAELİ ilinde 26 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde 5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 13. SK., 16. SK., 17., 20. SK., 23. SK., 25. SK., 4. SK., 8., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON, KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ORUÇ SK., ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE mahallelerinde DOGANTEPE HÜRRIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENİZ DİBİ SK., EMEKTAR SK., ENİSE SK., İLKER SK., KABATAŞ SK., LATIFE HANIM, LATIFE HANIM CD., LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., OKUL, OKUL CD., TANTAOĞLU CD., YAVUZ ÖZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞIYAKA mahallelerinde MUNİS SK., SABAH SK., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde BURÇAK SK., D-100 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU.. CD, FABRIKA, FABRİKA SK., HASAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZLÜK MEVKII, HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇIÇEGI, NARÇİÇEĞİ CD., PIKNIK, PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİDİN SK., ABİŞ SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ALI AGA, ALPER, ALPER SK., ANAYURT SK., ARMUTLU SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASİL SK., ASMALI, ATES ÇIÇEGI, ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASARI, BAŞARI SK., BAYRAM ALİ SK., BEDIA, BEGÜM SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELEK, BELEK SK., BEYOGLU CD., BIRAND, BİRAND SK., BUGRA, BULUT SK., BURÇIN, CANLAR, CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇINAR, ÇINAR CD., DEĞİRMENCİ SK., DİNÇTÜRK SK., DRAMA, DRAMA CD., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, ECENAZ SK., EFE ALI, EKBER SK., ENES, ENES SK., ERMAN SK., ESLEM SK., EYMEN SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FISTIK SK., GARİP SK., GEZMİŞ SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HARMANLIK, HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜRMETLİ SK., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., ILGIN SK., ILICA, ILICA CD., ISKETE, İHSAN PEKER SK., İNAN SK., İSKETE SK., KADIRGA YOLU SK, KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KAYMAK SK., KEMER SK., KERIM, KERİM SK., KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVL, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KOZLUCA SK., KUTAY, MESELI, MEŞELİ SK., NARLIK SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., PALA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RECEP ÇAVUS, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SARP, SARP SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANIK, SELANİK SK., SERRA SK., SESSİZ SK., SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECİK CD., TERMAL SK., TOMURCUK SK., TURNALAR SK., TUTUCU SK., UÇAR SK., UĞUR MENGENECİ SK., VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., YALDIZ SK., YENİBAHAR SK., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, ZARIF, ZEMBİL SK., ZEYNO, ZEYNO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KURTULUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ARIFAGA, BABALI, BALLAR, CEBECI, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, MAMURIYE, PINARDÜZÜ mahallelerinde 2007, 3257, 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATMACA SK., AVNİ AKRAN CD, AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI GÖKÇE, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE SK., BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, CAN SK., CANAN SK., CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CEVHER SK., CUMHURİYET CD, ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DEMET, DEMET SK., DEMİR SK., DENİZ SK., DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK, DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİLARA SK., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOĞAN SK, DOĞAN SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., ELİF SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., EMEL SK, EMRAH SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖL SK., GÜLDALI SK., GÜMÜŞ. SK., HALIS, HALİS SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IPSIR, İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜMÜS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ.. CD., KARANFİL SK, KARATAŞ SK., KARSI, KARSI SK., KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KILIÇ SK., KIRCAALI, KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KUYUCUK MEVKII, LALELİ SK., LEVENT SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MANDIRA, MANDIRA SK., MANOLYA SK., MERVE SK, MERVE SK., MEŞE SK, MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NERGIZ, NERGİZ SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., ORMAN SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK, ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PEHLİVAN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEVGI, SEYMEN SK., SISMAN, SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., ŞİRİN SK., ŞİŞMAN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAPRAK SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUSLU, TATARAHMET mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde KARAKALDIRIM CD., LOZAN CD., OSMAN ŞENOL CD., SEBAHATTİN YAKUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMİLİ SK., ÇAGDAS, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GÖZDEM, GÖZDEM SK., HANIMELİ SK., HAYAT CD., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SOYSAL SK., SUR SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAGÖLLÜ mahallelerinde ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde ATAKAN SK., BURCU, BURCU SK., EMİN SK., FURKAN SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREİS SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA, SELVA SK., SENAY, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPE SK., UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 116. SK., 117. SK., 120. SK., 122. SK., 123. SK., 127., 127. SK., 128., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134. SK., 136., 137. SK., 138. SK., 140., 141., 142. SK., 18. SK., 19., 22., 22. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245. SK., 248. SK., 26. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 7. SK., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 110. SK., 112. SK., 115. SK., 118. SK., 121. SK., 125. SK., 13., 130., 134., 136. SK., 140. SK., 15., 2. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 23., 245., 247., 36., 38. SK., 39. SK., 40. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., IMAR, IMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE mahallelerinde AKAĞAÇ SK., ARKA SK., BAHÇE SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., ILKE, İLKE SK., SAHINTEPE, ZEGAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DERMAN SK., HASKÖY SK., KEHRİBAR SK., KOLA, KOLA SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MORLEYLAK SK., MÜLAYİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde DEMİRYOLU ALTI. CD., GÜRGEN SK., HASKÖY, KUŞBURNU SK., MIMAR SINAN, MÜGE SK., MÜRVER SK., SARISALKIM SK., TARHUN, TURKUAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAAĞAÇ SK., DEMİRYOLU ALTI CD., KARAAĞAÇ SK., MEHTAP SK., MILLI EGEMENLIK, SEDEF SK., TARÇIN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, MALTA, MİMAR SİNAN, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AKCAN, AKCAN SK., AKGÜNES, AKGÜNEŞ, AKGÜNEŞ SK., AKKUTAY, AKKUTAY SK., AKTAS, AKTAŞ SK., ARNAVUT SK., ATMOSFER, ATMOSFER SK., AYVALIK, AYVALIK SK., BAŞAR SK., BAŞOL SK., BATIN SK., BEGÜM, BEKTAŞ TOKER SK., BİBERİYE SK., BİRAY SK., BİROL SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, CAMİDÜZÜ SK., CESUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DAL SK., DEMİRAY SK., DEMİRTAŞ SK., DİKENLİ SK., DÜZEY SK., EREL, EREL SK., ERİŞ SK., ERSÖZ SK., ERTAŞ, ERYAMAN SK., FİDAN SK., GAMZE SK., GENÇOĞLU SK., GÖK SK., GÖKÇEM SK., GÜLŞEHRİ SK., GÜN, GÜN SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., GÜRDAL, GÜRDAL SK., GÜRKAŞ SK., HIZIR REİS SK., İMAMOĞLU SK., KARDEŞ SK., KAVAK, KAYAPINAR SK., KEMERKÖPRÜ SK., KENAN, KENAN SK., KIRLANGIÇ SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., KOCADERE SK., KÖKEN SK., KUTLU SK., KUTUP YILDIZI SK., MANİDAR SK., MİLLİYET SK., MOLLA RECEP, MOLLA RECEP SK., MÜFTÜOĞLU SK., ORTAÇ SK., ÖZKAL SK., ÖZÖN SK., PAZAR YOLU SK., POLEN SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., SAHRA SK., SARITAŞ SK., SEHIT MUSTAFA TÜRK CD., SELANİK CD., SERÇE SK., SEVER SK., SOYKAN SK., ŞEHİT MUSTAFA TÜRK CD., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SK., ŞENYİĞİT SK., ŞİRİNYER SK., TAHA SK., TALİH SK., TOLGA SK., TURAL, TURAL SK, TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU SK., UYGUN, UYGUN SK., ÜSTÜNER SK., YUSUF, YUSUF SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., CELAL, CELAL SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, GÜLTEPE, TURGUT, TÜYSÜZLER mahallelerinde CAFER SK., DOGUKAN, DOĞUKAN SK., EFECAN SK., ELEM SK., EMSAL, MIRALAY MÜMTAZ, MİRALAY MÜMTAZ CD, MİRALAY MÜMTAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAİP mahallelerinde NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde AKSU SK., ARIKAN SK., ARPACI, ARPACI SK., AVCI SK., AZİZ SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., CEVİZ SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., ELMALI SK., EMEL, EMEL SK., ERIS, ERIS SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., MEYDAN SK., NADAS, NENE HATUN, NENE HATUN CD., SOLMAZ SK., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ADNAN MENDERES, ÇANAKKALE SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 1426/2., 1427. SK., 1427/3., 1428. SK., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1434. SK., 1435. SK., 1449., 1449. SK., 1454. SK., 1456. SK., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY mahallelerinde 3318, 3318., CEYLAN SK., SEZER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GONCA SK., HİLAL SK., ORTANCA SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., TOPLUCA SK., ULUDERE CD, YARIŞ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 2424. SK., 3301., 3313., 3314., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3319., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3342. SK., 3343., 3344, 3354., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3363., 3801. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4201. SK, 4204. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4305. SK., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 873/2. SK., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., ANKARA, AYAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELVAN SK., EVREN SK., FATİH, GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., İSTİKLAL CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARSIYAKA, KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., ORKİDE SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., SADETTİN SK., SANCAK, SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., YAMAÇ SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1426/3. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1456., ESATBEY, GÜNEY YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET, SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 19 MAYIS CD., 2005. SK., 2005/1., 2005/1. SK., 2005/2. SK., 2005/3. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014. SK., 2015., 2016/1. SK., 2017. SK., 2021. SK., 2023. SK., 2024. SK., 2025. SK., 2026., 2026. SK., 2027. SK., 2028. SK., 2029., 2030., 2030. SK., 2031. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2040/1. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2044., 2044. SK., 2045. SK., 2046. SK., 2049., 2056. SK., 2057. SK., 2110. SK., 2111. SK., 2112. SK., 2112/1. SK., 2120., 2121. SK., 2121/1., 2121/1. SK., 2121/2. SK., 2122., 2122. SK., 2122/1. SK., 2123. SK., 2123/1., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2125/1. SK., 2126., 2126. SK., 2127., 2127. SK., 2128., 2128. SK., 2129., 2129. SK., 2130. SK., 2131. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2134. SK., 2135., 2135/1. SK., 2136., 2136. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137. SK., 2137/1. SK., 2138. SK., 2139. SK., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/2. SK., 2140/3. SK., 2141., 2141. SK., 2141/1., 2141/1. SK., 2141/2., 2141/2. SK., 2142. SK., 2142/1. SK., 2142/2. SK., 2143., 2145/1. SK., 2162. SK., 2163. SK., 2164. SK., 2165. SK., 2166. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 401. SK., 402. SK., 403. SK., 404. SK., 405. SK., 405/5. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., 427., 430., 430. SK., 431. SK., 431/1. SK., 432. SK., 435. SK., ANADOLU CD., MEHMETÇİK CD., ORDU, ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD., TOPAL OSMAN AGA, TOPAL OSMAN AĞA CD., YASA CD., YESILTEPE, YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ASLI, ASLI SK., BOSTANCI, FİLİNGİR SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., KARANİ SK., NUR SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, ŞELALE SK., YEDİVEREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., IGDE, İĞDE SK., MEHTAP, MEHTAP CD., NAR, NAR SK., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK., SÜLÜN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI AKIF, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde 26 MART CD., AÇELYA SK., AHMET AKKOR CD., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ CD., AKASYA SK., AKKOR SK., ALTINDAL SK., ARNAVUT, ATEŞ SK., ATLAS SK., AYDIN SK., BAYRAK, BEGONYA, BESTE, BILGE, BIRLIK, BİLGE SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CENNET SK., ÇAM SK., ÇATAL ÇEŞME CD., ÇEMBER SK., ÇOLAK SK., DAMLA SK., DEGIRMEN, DESTAN SK., DEVA SK., DEVRİM SK., DIKMEN, DİCLE SK., DİLBER SK., DİLEK SK., DUMAN SK., EBEGÜMECİ SK., EFELER, EFELER SK., EMEK SK., ENGİN SK., ERDOGAN, ERDOGAN CD., ERDOĞAN CD., ERLER, ERLER SK., ESER SK., EYLÜL SK., FERMAN, FERMAN SK., FESLEĞEN SK., FİKRİ BENGİ CD., FULYA SK., FUNDA SK., GAZI, GELİNCİK SK., GÖKÇE SK., GÜLSÜM NİNE CD., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY, GÜNEY SK., GÜVEN SK., HARMANLAR, HARMANLAR CD., HAYAT SK., HAZAR SK., HILAL, HILAL SK., HİSAR SK., ISTIKBAL, İLİM SK., İMAJ SK., İRFAN SK., İSTİKBAL SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KAMIL EFENDI, KAMİL EFENDİ CD., KANARYA SK., KARABURUN CD., KARANFİL SK., KASIMPATI SK., KAUÇUK SK., KAYIN SK., KEKİK SK., KIYMET, KİRAZ SK., KUMLUK SK., KUŞKONMAZ SK., LİSE SK., MEHMET GÜNEL, MEHMET GÜNEL CD., MEVSIM, MEVSİM SK., MIMOZA, MİMOZA SK., MİNE SK., MUHARREM TETİK CD., NANE SK., NEHİR SK., OGÜN, OGÜN SK., OKYANUS SK., ONUR SK., ORTAK SK., ÖGÜT, ÖREN SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PAMUK SK., PAMUKDEDE, PAPATYA SK., PETUNYA SK., RAGIP CANSIZ SK., RASİM KUYUSU CD., SAKIZ SK., SAMYELI, SARMAŞIK SK., SIRMA SK., SOYLU, SOYLU SK., SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAKİR ÇEŞME CD., ŞİMŞİR SK., ŞÜKRAN SK., ŞÜKRÜ BEY CD., TAYYAR YILDIRIM, TOYA SK., TUFAN SK., TURHAN BAYDAR CD., TÜTÜN, ULUS SK., VEFA SK., VOLKAN SK., YALIN, YEŞİLYURT SK., YONCA SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZEDİN SK., ZEKI, ZEKI SK., ZEKİ SK., ZİYA SÜMER CD., ZİYA TOPLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİLİSKELESİ mahallelerinde 728. SK., 728/1. SK., 729. SK., 730. SK., ADNAN MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ARNIÇ SK., BAYRAM, BAYRAM SK., CİHAN SK., ÇETİN SK., DEREN SK., DERİN SK., DURAK SK., GEÇIT, GEÇİT SK., HARMAN SK., İHLAS SK., TUNA CD., TURGUT ÖZAL CD., YELKEN, ZAKKUM SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BASAK, BAŞAK SK., DEFNE, MARMARA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.