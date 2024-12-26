26 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:35

Güncelleme: 26.12.2024 - 10:35

MANİSA ilinde 26 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-26 2024-12-26 09:00:02.789-2024-12-26 15:00:16.486 saatleri arasında Kayrakaltı; İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, Kayrakaltı İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, , İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-26 2024-12-26 09:00:02.789-2024-12-26 15:00:16.486 saatleri arasında Türkpiyala; Kayrakaltı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-26 2024-12-26 09:00:09.348-2024-12-26 15:00:19.133 saatleri arasında Değnekler; değnekler, değnekler, Deynekler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-26 2024-12-26 09:00:42.521-2024-12-26 15:00:50.626 saatleri arasında Aşağıçobanisa; TEPE, , Camlık, Aşağıçobanisa köyü iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-26 2024-12-26 09:00:45.831-2024-12-26 15:00:55.522 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 20. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 19. Sk., 18. Sk., 22.sokak, 22, 17, 22, 17, 17, 23 Sk. 1. Çk., , 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, 19sk, 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-26 2024-12-26 09:00:45.831-2024-12-26 15:00:55.522 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-26 2024-12-26 09:00:46.722-2024-12-26 15:00:58.303 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-26 2024-12-26 10:00:18.097-2024-12-26 16:00:23.562 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-26 2024-12-26 10:00:38.22-2024-12-26 16:00:47.584 saatleri arasında Karaoğlanlı; nergiz, NERGİZ, NERGİZ, nergiz, tepeköy, LALE, ZAMBAK, KARANFİL, YENİYOL, YENİYOL, bozköy cd, kiraz_3, YENİYOL, , NERGİZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.