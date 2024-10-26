26 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.10.2024 - 19:25

Güncelleme: 26.10.2024 - 19:25

KOCAELİ ilinde 26 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, GÜNAY SK., IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRIYE, HAYRİYE mahallelerinde HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATİLLA SK., ATLAS, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVI, SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCI, BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BESTEKAR, BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÖKGÖZ SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILICA SK., ILKE, İLKE SK., İNCİR. SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARADENİZ SK., KARAKAVAK SK., KARASU SK., KARDESLER, KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYUCAK SK., LEVENT SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TUĞBA SK., UFUK SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, SULTANIYE mahallelerinde KARAOLUK MEVKII, KARTEPE, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU, CİHANGİR SK., KANGAL SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., VURALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BAHARDALI, BAHARDALI SK., BALDIRAN, ÇULHA CD., KAVAK SK., MADIMAK SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 180. SK., 181. SK., 182., 186. SK., 380. SK., 382. SK., 383. SK., 397. SK., 399. SK., 400. SK., 401. SK., 420. SK., 421. SK., 423. SK., 437., 437. SK., 438., 438. SK., 439. SK., 441. SK., 443. SK., 444. SK., 465. SK., 466. SK., 609. SK., 613. SK., ATATÜRK BULVAR, KARADENIZ, KARADENİZ CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., MALAZGİRT CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 178., 178. SK., 179., 179. SK., 378. SK., 482., ATATÜRK, LOZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 172. SK., 371. SK., 376. SK., 377. SK., 384., 384. SK., 385. SK., 386. SK., 387., 387. SK., 388. SK., 390., 390. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 1 MART CD., 363. SK., 368. SK., 369., 372. SK., 373. SK., 374. SK., 375. SK., 392. SK., 393. SK., 394. SK., 395., 395. SK., 396. SK., 481., 482. SK., 483. SK., 487. SK., 488. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., LOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER, YENI, YENİ mahallelerinde 293. SK., 351. SK., 352. SK., 354. SK., 355. SK., 357., 357. SK., 359. SK., 364. SK., 365. SK., 366. SK., 70. SK., MARMARA CD., SEHITLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 170. SK., 170-A SK., 171. SK., 358., 362. SK., 370. SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR mahallelerinde YAVUZ ÖZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., LALE SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5115., 5117., 5118. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5132. SK., 5134. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES, NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101. SK., 5105., 5105. SK., 5111. SK., 5115. SK., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5129., 5129. SK., 5131., 5133. SK., 5135. SK., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142., 5142. SK., 5146., 5146. SK., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324. SK., 325. SK., 326/2. SK., 327/7. SK., 336. SK, 343., 555/2. SK., 556. SK., 556/1. SK., 556/2. SK., 556/3. SK., 557., 558. SK, 558. SK., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 571. SK., 572. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., İSTANBUL CD., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, D-100 KARAYOLU CD., HÜKÜMET CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2708. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1754. SK., 1764. SK., 1765., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1., 1766/1. SK., 1766/2. SK., GAZİLER CD., SEHIT FAHRI KIR, ŞEHİT FAHRİ KIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/8., 121/8. SK., 123/1., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 415/3. SK., 416/2. SK., 419. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/5., 422/5. SK., 448. SK., 458., 458. SK., 497. SK., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 58., 58. SK., 58/1., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, DEMIRCILEROSB, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., ARIN, ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, SARAÇ, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 26 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.