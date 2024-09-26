26 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:37

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:37

KOCAELİ ilinde 26 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 12. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2. SK., 2232., 2232. SK., 2235., 2235. SK., 2238. SK., 5/6., 5/6. SK., 5/7. SK., 6/1. SK., 6/2., 6/3. SK., 6/4. SK., KÖROGLU, NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 15/1. SK., 15/6. SK., 21/1. SK., 2203., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211. SK., 2211/1. SK., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213., 2213. SK., 2213/2., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2217., 2217. SK., 2219. SK., 2224., 2224. SK., 2224/1. SK., 2231/2., 2316/5. SK., 2318. SK., 2321. SK., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2348., 2348. SK., 2349. SK., 2350. SK., 2351., 2351. SK., 2352., 2352. SK., 2353., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2358. SK., 2359. SK., 2360. SK., 2361. SK., 27. SK., 27/1. SK., 27/2., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/6. SK., 29. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32/1. SK., 34. SK., 37/1. SK., 38/2. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40/2. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., 8. SK., ISTIKLAL CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, PIRIREIS CD., PİRİREİS CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ mahallelerinde 124., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 142., 143., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153/1., 170. SK., MUAMMER AKSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 410. SK., 410/2. SK., 422., 422. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 429. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 471. SK., 471/1. SK., 472., 472. SK., 472/1. SK., 479. SK., 504., 504. SK., 510. SK., RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARŞI, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALI, SUCUALİ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARŞI, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, SÜLLÜ, YUSUFÇA mahallelerinde BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KÜÇÜK HASANLAR MEVKII, KÜÇÜK HASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIDIRLAR, KAYMAZ, ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY, SELİMKÖY mahallelerinde HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKII, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHTIYANLAR MEVKII, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde ANADOLU, ANADOLU CD., OVA, OVA SK., SARICALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Eylül Perşembe 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde GÜLERSOY SK., OBA, OBA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 202. CD, 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Eylül Perşembe 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 2633, ALP, ALP SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKÇAY SK., AKKAYA, ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BADEMCI, BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASAKLI, BASRA SK., BAŞAKLI SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BESTEKAR, BESTEKAR SK., BEYAZLI SK., BÖĞÜRTLEN SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÖKGÖZ SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., ILKE, İLKE SK., İNCİR. SK., İNTİZAM SK., İSTİKRAR SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARADENİZ SK., KARAKAVAK SK., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYUCAK SK., KUYULU SK., KUZGUNDERE, KUZGUNDERE CD., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SAKA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TAŞER SK., TUĞBA SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK., ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 29., 32., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, NÜZHETIYE mahallelerinde ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NIMETIYE, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER, ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HAVUZLUBAHÇE, HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde 3501., 3703., 3705, 3705., DURAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KUZEY mahallelerinde AĞADERE CD., HAMİT KAPLAN CD., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ALPEREN, ASIK VEYSEL, AVŞAR SK., BAHARİYE SK., BIRLIK, BİRLİK SK., BOZ SK., ÇAY, ÇAY SK., DİRLİK SK., EREN SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., METIN, METİN SK., NACAR SK., RAUF ORBAY CD., SEVAL SK., SIMSEK, ŞERİFE SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde 1842., ABİD SK., AKÇALI, AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKPINAR SK., AKTAŞ SK., ALİYE SK., ALSANCAK SK., ALTUN SK., ANKA SK., ARMUTLU SK., ARSLAN SK., AŞIK VEYSEL CD., ATAKAN SK., ATATÜRK, ATLAS, AYAN SK., AYAZMA, AYDIN, AYDIN SK., AYFER, AYFER SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BALKAN, BALKAN SK., BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BEDIR, BEDİR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYPINARI SK., BEYZA SK., BİRKAN SK., BORA, BORA SK., CENGIZ, CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYHAN SK., CEYLAN SK., CEZBE, CEZBE SK., CİHAN SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇİĞDEM SK., ÇUBUK SK., ÇUKUR SK., DEĞERLİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DERGAH SK., DERMAN SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DEVRİM SK., DIVAN, DİVAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DOST SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., DURAN SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN SK., EDİP SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EFLATUN SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ELEK SK., ELMALI, EMIN, EMİN SK., EMSAL SK., ENGİN SK., ERDEM SK., ERIKLI, ERIS, ERİKLİ SK., ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ETHEM, ETHEM SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., EYVALLAH SK., FERİDUN SK., FEVZİ SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GÖNÜL SK., GÜLDESTE SK., GÜLVEREN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNER, GÜRKAN SK., GÜRSEL SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HABİB SK., HANEDAN SK., HASTANE KARŞISI SK., HAZINE, HİLAL BAŞAK SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HUKUK SK., HUZUR, HÜSAM SK., ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIN SK., İLÇE SK., İLGİ SK., İMAN SK., İNCİ SK., İNCİRLİK SK., İPEK SK., İSTASYON CD., KAFKAS SK., KALP GÖZÜ SK., KANDİL SK., KARAHISAR, KARAHİSAR SK., KARLI SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAYISI SK., KAYMAZ SK., KEKİK SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KENAN SK., KEŞİF SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KORU, KORU SK., KOSOVA SK., KOZALAK SK., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK SK., LALEM SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MAHİR SK., MEDİNE SK., MEHMET AKİF CD., MENEKŞE SK., MERCAN, MERCAN SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MİHRAP SK., MİNİ SK., MOLLA HÜSREV, MOLLA HÜSREV CD., MUHSİN SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜLK, NAMZET SK., NUH SK., NURAY SK., NURKAN, NURKAN SK., ORTANCA SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZCAN SK., ÖZDEL, ÖZDEL SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., PAMUK SK., PETEK SK., PINARBASI, PIYALE, PİYALE SK., POYRAZ SK., REHBER SK., REIS, REİS SK., REŞİT SK., RÜYA SK., SACİT SK., SADE SK., SAHRA SK., SAMDAN, SANCAKTAR, SANCAKTAR SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SEBNEM, SEÇKİN SK., SEFER SK., SEFKAT, SERÇE, SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SEYİT SK., SILA SK., SİNEM SK., SİPAHİ SK., SONGÜL SK., SÖĞÜT SK., ŞAFAK SK., ŞAMDAN SK., ŞEBNEM SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEREF SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞURA SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., TALEBE, TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TUNA SK., TURNALI SK., ULAS, ULAŞ SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT SK., ÜLKÜM SK., ÜNLÜ SK., ÜSTTEPE SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., VEZİR SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER, YARENLER SK., YAYIK, YAYIK SK., YELİZ SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YESIL, YESILYURT, YEŞİLVADİ SK., YIGIT, YILDIRIM, YILDIZ SK., YILMAZ SK., YİĞİT SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZEKAT SK., ZEMBİL SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 26 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ, DUMLUPINAR mahallelerinde AKINCI SK., FINDIKLI CD., PAZAR, PAZAR SK., SAKIP SABANCI BULVAR, SANAYICI, SANAYİCİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.