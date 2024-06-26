26 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 26 Haziran Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 26 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKARCA SK., AKÇAKOCA SK., AKDAĞ CD., AKTOP SK., ALPER SK., ATAR, ATAR SK., BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM, BUSEM SK., COŞKUN SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., DİCLE CD., ECEM SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., EZGİ SK., FABRIKA, FABRİKA SK., GÖLCE, HELAL SK., KAMER SK., KANDİL SK., KÖSK, KÖŞK SK., KUMLUK SK., LİMONLU SK., MERCAN SK., NARENCİYE SK., NEHİR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 6.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ACARLAR ÇIKMAZI SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇAKOCA CD., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ASKERCİK SK., ATABAY SK., ATILAY, ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, AYVALAR SK, AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BSK.MEHMET SEZGIN, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., CEYDA SK, ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., ÇELEBI ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPILLER, ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., ÇİLİNGİR SK., ÇÖRTLENCE SK., DEGIRMEN, DEGIRMENKAPI, DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENCİ SK., DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOGAL, DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, ELÇİ SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., EMİNBEY SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER CD., ERGÜL ÇIKMAZI SK., ERİŞİM SK, ERTUG, ERTUĞ SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., FAZİLET SK., FERHAT AĞA SK., FIKIR, FILIZLER, FİKİR SK, FİLİZLER SK, GALYANÇLAR SK., GEDE SK., GÖZTEPE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLER SK, GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEYBAĞ SK., HACI RECEP SK., HAFIZ YUSUF SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HASTANE SK., HİZMET SK, HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK., HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İRFAN, KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARABALIK SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KEMERLİ SK., KERMANLAR SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORCAN, KORCAN CD., KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., MÜEZZINOGLU, MÜEZZİN MEHMET SK., MÜEZZİNOĞLU SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., OKUMUŞLAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SEYMENBAŞI SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SİPAHİ SK., SOBACI, SOBACI SK., SÖGÜTLÜK, SÖNMEZLER SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TABAY, TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPÇULAR SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇYOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YONCALI, YONCALI SK., YUDUM, YUDUM SK., YUSUF DEDE SK, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AŞİNA SK., ATIF ERÇIKAN CD., DAĞHAN SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., MASHAR SK., SARMAŞIKLI SK., ŞİMŞİR SK., TAFLAN SK., UMUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ALA SK., BADEMCİ SK., BASRA SK., İRİS SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., MAZİ SK., ÖZGÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, ÇAMKONAK, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, KARA KOCALI-KINCILLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 571., 587, 6. SK., 7. SK., ABANT YOLU, ACILIK, ACILIK SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKARSU SK., AKASYA SK., AKAY SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÜZÜM SK., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ANIL SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., ATA SK., ATATÜRK CD, ATIL SK., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYKUT SK., AZRA SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI KARANFIL, BABALI LALE, BADEM SK., BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARBAROS SK., BAYIR, BAYRAM SK., BERBEROĞLU SK., BERİL SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CESUR SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKAR SK., ÇALIK SK., ÇAM SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLICA SK., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAĞDİBİ SK., DAMLA, DAMLAR YANI SK., DAR SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DOĞA SK., DOĞAN SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DURAK SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DUTLAR SK., EFLATUN, EMANET SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FAHRI, FAHRİ SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRAT SK., FIRTINA SK., FİDAN SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GENÇ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GİZEM SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÖZTEPE, GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLŞEN SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜNEŞ SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HAKAN SK., HAKKI ORUÇ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HARMAN SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI, HIZLI SK., HİCRET SK., HİSAR SK., HOCAOGLU, HÜRRİYET SK., IHLAMUR ÇIÇEGI, ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA SK., İLBEY SK., İNCE SK., İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANAL SK., KANALBOYU SK., KANARYA SK, KANARYA SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KAPTAN SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KARŞI SK., KARŞILAR SK., KARTAL SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATA, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE, KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN KISLA, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MUTLU, KEFKEN ORKIDE, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT, KENT SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KISLA, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KISLA, KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZILCIK, KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİBAR SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, KUŞÇU SK., KUTLU SK., KÜTÜKÇÜ SK., LALE SK., LALELİ SK., LIDER, LİMAN SK., MACARLAR, MACARLAR SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKŞE SK., MERAL SK., MERMER SK., MERT SK., MERVE SK., MESUT SK., MEŞE SK, MEŞE SK., METEHAN, MEZARLIK SK., MIÇO CD., MINE, MINE SK., MİNE SK., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MORMENEKSE, MOTEL SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MUTLU SK., MÜZEYYEN, NAZ ÇIKMAZI SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., NUR SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKAN SK., ORHAN SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PEMBE KAYALIK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHİL SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKARYA, SAKARYA SK., SAKLI SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD., SARP SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT OGUZ KIR, SELVILI, SELVİ SK., SELVİLİ SK., SEN, SEN SK., SENOL, SEVGI, SEVGİ SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SEZENLER CD., SIRINEVLER, SITELER, SİNEM SK., SİTELER SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜMBÜLCÜK, ŞAHİN SK., ŞEKER SK., ŞENOL SK., ŞİMŞEK SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLİSİYE CD., TASLI, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLI SK., TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, UFUK, UFUK SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜNAL SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEDIVEREN, YEGANE SK., YELPAZE SK., YEMİŞ SK., YENICE, YENIDEVIR, YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, YUKARI KURTYERİ SK., YUNUS, YUNUS SK., ZAFER SK, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, KEFKEN mahallelerinde ÇALIK, ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ESEN, ESEN SK., FİLİZ SK., GÖKÇE SK., GÜRGEN SK., KEFKEN ÇELIK, KEFKEN SENOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKDURAK, AKINCI, ALEFLİ, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BALCI, BEYLERBEYİ, BOZBURUN, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇİLİ, DÖNGELLİ, FERİZLİ, HACILAR, HEDİYELİ, HIDIRLAR, İNCECİK, KABAAĞAÇ, KARLI, KAYMAZ, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, LOKMANLI, MANCARLAR, MERKEZ ERİKLİ, MÜLKÜŞEHSUVAR, ORHAN, ÖMERLİ, PELİTPINARI, SARIGAZİ, SELAMETLİ, SELİMKÖY, SEYİTALİLER, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ, TEKSEN, YAĞCILAR, YUSUFÇA mahallelerinde ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN MEVKİİ KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IŞIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İĞNEHANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KEMALİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PETROL MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKİİ, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ CD., SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034. SK., 1037., 1037. SK., 1038. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1047. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1098., 1098. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AVCI, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., HAZERFEN, HILAL, KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM, YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ATATÜRK, CUMHURİYET, KÖRFEZ mahallelerinde 101., 101. CD., 107. CD., 108., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113., 2113. SK., 2115. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., FUNDA, FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., IPEK, İPEK SK., KONCA CD., KUBİLAY SK., MANDIRA CD., MARTI SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU CD., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3912., 3913, 3913., 3950., 3950. SK., CEBELİ SK., GÖLCÜK CD., OLUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde ATMACA SK., ELİSA, HARA, HARA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 26 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, UZUNBEY mahallelerinde ATMACA SK, BAGDAT, BAĞDAT SK., BAYRAKTAR YOLU SK., ÇİMEN SK., KÖYYOLU SK., ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Yeni adresi belli oldu: İsmail Saymaz'dan açıklama geldi
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'