26 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:32

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:32

KOCAELİ ilinde 26 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., SEVDA, SEVDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, YESILKENT, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BEKAR, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, TEPEKÖY, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN, ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., ATATÜRK CD., AZİZ SK., BAĞDAT CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CENGİZHAN SK., CEREN, ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISEM, ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELI, DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMİN SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ERTUĞ SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESMERAY, ESMERAY SK., EŞME KAYA SK., EVİN SK., FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELİN SK., GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., HUZUR, IBNI SINA, IHLAS, IŞIK SK., İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKIN, MEKİN SK., MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MÜMIN, NERMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA, SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., VARIS, VARİS SK., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA, MEHMET AKİF CD., MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SILA, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 28. SK., 29., 29. SK., 35. SK., 36., IMAR CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 112. SK., 118. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 140., 141., 15., 16. SK., 19., 2. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 22. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 34. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 7. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, IMAR, YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALI, SARICAALİ mahallelerinde ÇILLER MEVKII, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 2633, ALP, ALP SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 218. CD., 219. CD., 220. CD., 221. CD., 2231., 2231. SK., 2343., 2346., 242. CD., FETIH, GONCA SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNIK YOLU CD., İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., KENAN SOYTEKİN SK., KUZUOĞLU SK., MEHMET ÖNCAL, MEHMET ÖNCAL SK., MUSTAFA SELVİ SK., MÜJGAN GÖKÇORA SK., NAIL AKBABA, NAİL AKBABA SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, SADIRVAN, SAMİ AKAY SK., ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3207., 3213, 3213., 3215., 3253., ANADOLU CD, ERDOĞAN SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TOPÇU DERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 26 Kasım Salı 10:15-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Kasım Salı 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR, YENI, YENİ mahallelerinde 229. SK., 229/1., 229/1. SK., 261/1., 261/1. SK., 261/2., 261/2. SK., 265. SK., 265/2., 265/2. SK., 265/3. SK., 265/4. SK., 301. SK., 307., 311. SK., 312., 312. SK, 312/1., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313., 313. SK., 313/1. SK., 315., 315. SK, 316. SK., 316/1. SK., 317. SK., 318., 318. SK., 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 319/2., 321. SK., 323., 323. SK., 325., 325. SK., 326. SK., 327., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 335., 335. SK., 336. SK., 337., 337/1. SK., 337/2., 339. SK., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., 344/2., 344/2. SK., 346. SK., 346/1. SK., 347., 347. SK., 348. SK., 348/1. SK., 349., 349. SK., 350., 350. SK., 351. SK., 353. SK., 355. SK., 356. SK., 357. SK., 358., 359., 359/1., 359/1. SK., 364. SK., 367., 368., 369/1. SK., 369/2., 369/2. SK., 369/3., 369/3. SK., 370. SK., 370/1. SK., 370/2. SK., 371/1., 371/1. SK., 374. SK., 374/1. SK., 375. SK., 378. SK., 379., 379. SK., 381. SK, 381. SK., 383. SK., 383/3. SK., 387., 388., 388. SK., 391., 395., 395. SK., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/3. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/10. SK., 5114/11. SK., 5114/2. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5114/5. SK., 5114/6. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9., 5114/9. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3., 5118/3. SK., 5118/4., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5118/6. SK., ADNAN KAHVECI, BAĞLAR CD., CUMHURIYET CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Kasım Salı 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 1. SK., 10. SK., 109/2 SK., 11., 111. SK., 117. SK., 117/1. SK., 119. SK., 12/3. SK., 12/4. SK., 14. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/6., 17/6. SK., 21/1. SK., 22., 27., 28., 31. SK., 31/2. SK., 34., 38., 41. SK., 43., 43. SK., 43/1., 43/2. SK., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45. SK., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 453. SK., 455/2. SK., 46. SK., 46/1., 460/2. SK., 460/3. SK., 47. SK., 50/1. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57., 6., 61. SK., 8., 8. SK., 9. SK., BOSNA, BOSNA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., MUALLİM SK., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 1., 113/1. SK., 115. SK., 117/1., 119., 12., 12/1. SK., 123. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 15. SK., 15/3. SK., 17., 17. SK., 17/1. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 18. SK., 19. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 2., 20., 20. SK., 21., 21. SK., 24., 25., 26., 30., 30. SK., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31/1. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 35., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39., 4., 41., 42., 42. SK., 43/1. SK., 44., 45., 459/1. SK., 46/1. SK., 49., 49. SK., 5., 5. SK., 50. SK., 51., 51. SK., 52/1., 521., 521. SK., 522., 522. SK., 523/1., 526., 526. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 529. SK., 53/1. SK., 534. SK., 535. SK., 536. SK., 538., 538. SK., 539., 539. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 541. SK., 55., 55. SK., 56/2., 57. SK., 58. SK., 58/3., 6. SK., 61/2. SK., 7., 78., 91., AKPINAR, ANADOLU, AYÇA, AYÇA SK., AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BASAK, BESTE, BESTE SK., BİLLUR SK., ÇAĞRI SK., ÇİĞDEM SK., FIKRI ALTIOKKA, GÖKTÜRK SK., KARTOPU SK., MARMARA CD., NAZIM HİKMET CD., SARMAŞIK SK., SEHER SK., TURGUT, TURGUT SK., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ATATÜRK, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/8., 121/8. SK., 123/1., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 124., 124/1., 124/1. SK., 138., 138. SK., 140. SK., 142., 142. SK., 143., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170., 170. SK., 172., 172. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 220/2., 222., 222. SK., 222/1., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 224/1., 224/1. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 239/3., 239/3. SK., 239/4. SK., 239/5., 239/5. SK., 239/6., 239/6. SK., 240., 240. SK., 241. SK., 242., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 243. SK., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 246., 246. SK., 247. SK., 247/1., 247/1. SK., 247/2., 247/2. SK., 247/3., 247/3. SK., 247/4. SK., 248., 248/1., 248/1. SK., 248/2. SK., 249. SK., 250. SK., 250/1. SK., 250/2., 250/2. SK., 250/3. SK., 251., 251. SK., 251/3. SK., 251/4. SK., 253., 253. SK., 253/1., 253/1. SK., 253/2. SK., 253/3., 253/3. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 260., 260. SK., 261. SK., 261/3., 261/3. SK., 265., 265/1. SK., 265/3., 267., 267. SK., 267/1. SK., 267/2. SK., 267/3., 267/3. SK., 267/5. SK., 268. SK., 270. SK., 275., 275. SK., 276., 276. SK., 344/3. SK., 352., 352. SK., 354. SK., 354/1. SK., 358. SK., 359. SK., 360. SK., 361. SK., 363. SK., 364/1., 364/2., 364/2. SK., 364/3., 364/3. SK., 364/4., 365., 365. SK., 365/1., 367. SK., 368. SK., 369., 369. SK., 371., 371. SK., 372., 372. SK., 373., 373. SK., 374/2., 374/2. SK., 374/3., 376. SK., 376/2. SK., 377. SK., 378., 381/1. SK., 383/1. SK., 383/2. SK., 385., 385. SK., 387. SK., 389., 397., 398. SK., 401. SK., 401/1., 402. SK., 406., 406. SK., 408., 408. SK., 409. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 415/3. SK., 416/2. SK., 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 429. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 447., 447. SK., 448., 457., 458., 458. SK., 459., 459. SK., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 479/1., 479/1. SK., 480., 480. SK., 480/1., 480/1. SK., 480/2., 480/2. SK., 481., 481. SK., 481/1., 481/1. SK., 481/2., 481/2. SK., 481/3., 481/3. SK., 482., 482. SK., 482/1., 482/1. SK., 483., 483. SK., 484., 484. SK., 485., 485. SK., 485/1., 485/1. SK., 501. SK., 504., 504. SK., 510. SK., 517., 518. SK., 520., 520. SK., 523. SK, 524. SK., 542. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 551. SK., 552. SK., 553., 554., 560., 560. SK., 561. SK., 58., 58/1., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., ADNAN KAHVECİ CD., BAHRIYE ÜÇOK, ECE SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., İHSAN DEDE CD, İSTİKLAL CD., MUAMMER AKSOY, ÖRNEK SK., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK CD., REZENE SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., UĞUR MUMCU CD., VEYSEL KARANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIHISAR, ESKİHİSAR mahallelerinde 3027. SK., MARSHALL, MARSHALL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2228. SK., 2229. SK., 2334/3., 2335/1. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2340., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., KUBİLAY CD., ÜMİT KAFTANCI CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER, HACIHALIL, HACIHALİL, INÖNÜ, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011., 1011. SK., 1013. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/1. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1024. SK., 1025. SK., 1025/2. SK., 1028. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1044/2., 1044/4. SK., 1046/2. SK., 1069. SK., 1080., 1098. SK., 1110. SK., 1110/1., 1110/1. SK., 1201. SK., 1201/3. SK., 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/2. SK., 1203. SK., 1212., 1225. SK., 1227., 1227. SK., 1228. SK., 1229. SK., 1229/1. SK., 1229/2. SK., 1230. SK., 1231. SK., 1231/1., 1231/1. SK., 1232. SK., 1232/1., 1232/1. SK., 1942., 1949/2., 1966. SK., 543., 543. SK., 543/1. SK., 544., 544. SK., 545. SK., 547., 547/1., 547/1. SK., 548., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 552., 553. SK., 554. SK., 601/2. SK., 603., 608. SK., 609. SK., 610. SK., 611. SK., 611/1. SK., 611/2. SK., 611/3. SK., 612., 612. SK., 613., 613. SK., 614., 614. SK., 614/2. SK., 615. SK., 615/1. SK., 616., 616. SK., 616/1. SK., 616/2., 616/2. SK., 616/3. SK., 617., 617. SK., 621. SK., 622., 622. SK., 623. SK., 624. SK., 624/1., 624/1. SK., 624/2., 624/2. SK., 624/3. SK., 624/4. SK., 624/5. SK., 624/6. SK., 625., 625. SK., 626., 626. SK., 626/4. SK., 626/5. SK., 626/7., 626/7. SK., 627., 627. SK., 627/1., 627/1. SK., 627/2. SK., 627/3. SK., 628. SK., 629. SK., 629/1. SK., 701., 701. SK., 702. SK., 702/1. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 705/1., 705/1. SK., 713/1., 742/1., 745. SK., 745/2. SK., 746/1. SK., 746/2. SK., 747. SK., 748., 748. SK., 748/2. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 753., 754. SK., 756., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 759/1. SK., 768., 912. SK., 913. SK., 913/1., 913/1. SK., 914., 914. SK., 914/1., 914/1. SK., 915. SK., 917. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 922. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 926/1., 926/1. SK., 927/1. SK., 927/2. SK., 927/3. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931. SK., 932., 932. SK., 939., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 939/3. SK., 946. SK., 946/1. SK., 948. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 952., 952. SK., 952/1. SK., 952/2., 952/2. SK., 952/3. SK., 952/4. SK., 953., 953. SK., 953/1. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957., 957. SK., 957/1. SK., 961. SK., ALIRIZA EFENDI, ALİRIZA EFENDİ CD., CEMAL GÜRSEL CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., GENÇLİK CD., GÜMÜŞPALA CD., İLYAS UZUNER CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MEVLANA CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., SEHIT MEVLÜT DURU, SEHIT NUMAN DEDE, SEHIT YILMAZ ARGON, ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., YAZI, YAZI CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇEŞME, GÜZELLER, HACIHALIL, HACIHALİL, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, SULTAN ORHAN, YALI mahallelerinde 1052/2. SK., 1053. SK., 1102., 1102. SK., 1103. SK., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1107., 1107. SK., 1108., 1108. SK., 1111. SK., 1111/1., 1111/1. SK., 1112. SK., 1112/1. SK., 1113. SK., 1115., 1115. SK., 1116. SK., 1117., 1117. SK., 1117/1. SK., 1117/2. SK., 1118. SK., 1118/1. SK., 1119., 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1121., 1121. SK., 1122., 1122. SK., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1125. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129., 1129. SK., 1130., 1130. SK., 1130/2. SK., 1130/3., 1130/3. SK., 1130/4., 1130/4. SK., 1131., 1131. SK., 1131/1., 1131/1. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1135/1. SK., 1136., 1136. SK., 1137. SK., 1137/1. SK., 1137/2. SK., 1138. SK., 1139. SK., 1140., 1140. SK., 1141., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1142/1. SK., 1142/2. SK., 1143. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146. SK., 1147. SK., 1147/1. SK., 1147/2. SK., 1148. SK., 1167/2., 1201/1. SK., 1201/2. SK., 1201/4. SK., 1201/5., 1201/5. SK., 1202/3. SK., 1203., 1204. SK., 1205. SK., 1205/1., 1205/1. SK., 1205/2. SK., 1207., 1207. SK., 1208., 1208. SK., 1209., 1209. SK., 1209/1., 1209/1. SK., 1209/2. SK., 1210., 1210. SK., 1212. SK., 1213. SK., 1214. SK., 1215. SK., 1216. SK., 1217. SK., 1218., 1218. SK., 1219. SK., 1222., 1222. SK., 1222/1., 1222/1. SK., 1223., 1223. SK., 1224. SK., 1225., 1225/1. SK., 1226. SK., 1227/1. SK., 1228., 601/1. SK., 601/3. SK., 602., 602. SK., 603. SK., 603/1. SK., 604., 604. SK., 604/1. SK., 605., 605. SK., 605/1. SK., 606., 606. SK., 606/1., 606/1. SK., 607., 607. SK., 607/1. SK., 608/1. SK., 608/2., 608/2. SK., 608/3. SK., 608/4. SK., 608/5. SK., 619/4., 626/1., 626/1. SK., 626/2. SK., 626/6., 626/6. SK., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 633., 633. SK., 633/1. SK., 633/2., 633/2. SK., 634., 634. SK., 634/1., 634/1. SK., 634/2. SK., 634/4. SK., 634/5. SK., 635., 635. SK., 635/1. SK., 635/2. SK., 636., 636. SK., 637., 637. SK., 638. SK., 639. SK., 639/1. SK., 640. SK., 641. SK., 642. SK., 643. SK., 644., 644. SK., 644/1. SK., 645., 645. SK., 646. SK., 647. SK., 648., 649., 649. SK., 706. SK., 707., 707. SK., 707/1. SK., 707/2. SK., 708., 708. SK., 710., 710/1. SK., 711. SK., 711/1. SK., 712., 712. SK., 712/2. SK., 712/4., 712/4. SK., 713/1. SK., 714. SK., 715., 715. SK., 717. SK., 728. SK., 729., 729. SK., 731. SK., 732., 732. SK., 733., 733. SK., 733/1. SK., 735. SK., 735/1., 735/1. SK., 735/2., 735/2. SK., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 744. SK., 744/1. SK., 745., 746. SK., 901. SK., 901/1., 901/1. SK., 902. SK., 902/1., 902/1. SK., 902/2. SK., 902/3. SK., 902/4. SK., 903. SK., 903/1. SK., 904. SK., 904/1. SK., 906., 906. SK., 907., 907. SK., 907/1., 907/1. SK., 908. SK., 908/1. SK., 909. SK., 910. SK., 910/1. SK., ADLIYE, ADLİYE CD., ATATÜRK, BÜLBÜL CD., ÇEŞME CD., DOGAN, DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HÜKÜMET, HÜKÜMET CD., HÜRRİYET CD., ILYAS BEY, ILYAS UZUNER, ISMETPASA, ISTANBUL, İLYAS BEY CD., İSMETPAŞA CD., İSTASYON CD., KADIOGLU, KADIOĞLU CD., KAVALA, KISLA, KIŞLA CD., KIZILAY, KIZILAY CD., KÖRFEZ CD., MENZILHANE, MENZİLHANE CD., MILLET, MILLET CD., MİLLET CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., SEHIT HASAN TAHSIN BÜYÜKÇOBAN, SSK HASTANE YOLU SK, ŞEHİT HASAN TAHSİN BÜYÜKÇOBAN CD., ŞEHİT NUMAN DEDE CD., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL CD., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1012. SK., 1012/1. SK., 1012/2. SK., 1012/3. SK., 1013/1. SK., 1013/3. SK., 1013/5. SK., 1013/6., 1014/10. SK., 1014/5. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/5. SK., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1021/1., 1038., 1038. SK., 1038/1. SK., 1038/2., 1038/2. SK., 1041. SK., 1042. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044., 1044. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1047. SK., 1049. SK., 1050/1. SK., 1051., 1051. SK., 1051/1. SK., 1052/1. SK., 1053., 1053/1., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1054. SK., 1055., 1055. SK., 1056., 1056. SK., 1056/1. SK., 1056/2. SK., 1057., 1057. SK., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3., 1061/3. SK., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/2. SK., 1063/3. SK., 1063/4. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1. SK., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1., 1068/1. SK., 1068/2., 1068/2. SK., 1069., 1069/1. SK., 1070., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1072. SK., 1075. SK., 1076., 1076. SK., 1077. SK., 1077/1. SK., 1078. SK., 1078/1. SK., 1082., 1082. SK., 1082/1. SK., 1082/2., 1082/2. SK., 1082/3. SK., 1083., 1083. SK., 1083/1. SK., 1083/2. SK., 1084., 1084. SK., 1084/1. SK., 1084/2. SK., 1084/3., 1084/3. SK., 1085. SK., 1085/1. SK., 1085/2. SK., 1086. SK., 1086/1. SK., 1086/2. SK., 1086/3. SK., 1088. SK., 1089. SK., 1090. SK., 1091. SK., 1092. SK., 1093., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1094. SK., 1095., 1095. SK., 1096., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2. SK., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., 1099., 1099. SK., 1154. SK., 1154/3., 1154/3. SK., 1155. SK., 1156. SK., 1158. SK., 1158/1. SK., 1158/2. SK., 1158/3. SK., 1158/4., 1158/4. SK., 1159., 1159. SK., 1159/1. SK., 1159/2., 1159/2. SK., 1160., 1160. SK., 1161., 1161. SK., 1162., 1162. SK., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1165. SK., 1167., 1167. SK., 1169., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1172. SK., 1966., 1967. SK., 1967/1. SK., 1968., 1968. SK., 1968/1. SK., 1968/2. SK., 1969., 1969. SK., 1969/1., 1969/1. SK., 1970. SK., 1970/1., 1970/1. SK., 1971. SK., 1972., 1972. SK., 1972/1. SK., 1973., 1973. SK, 1974. SK., 1974/1. SK., 1975., 1975. SK., 1976., 1976. SK., 1976/1. SK., 1976/2. SK., 1977. SK., 1979., 1979. SK., 1981. SK., 1982. SK., 1983., 1983. SK., 1984. SK., 1985., 1985. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3., 1986/3. SK., 1986/4., 1986/4. SK., 1986/5. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1994. SK., 1996., 1997., GENÇLIK, GENÇLİK CD, HAMAMÜSTÜ YOLU, KAVAK CD., MEVLANA, SEHIT ARSLAN KULAKSIZ, SEHIT OKTAY KAYA, SEHIT OKTAY KAYA CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD., TERMINAL, TERMINAL CD., TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, GÜZELLER, INÖNÜ, İNÖNÜ, MEVLANA, MUSTAFAPASA, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1701. SK., 1702., 1702. SK., 1703., 1703. SK., 1704. SK., 1705. SK., 1706., 1706. SK., 1706/1., 1706/1. SK., 1706/2. SK., 1707., 1707. SK., 1708. SK., 1709. SK., 1709/1. SK., 1709/2. SK., 1709/3. SK., 1710. SK., 1711., 1711. SK., 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1715. SK., 1718., 1718. SK., 1719., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1725., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1726., 1726. SK., 1727. SK., 1728., 1728. SK., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1732., 1732. SK., 1733. SK., 1735., 1735. SK., 1736., 1736. SK., 1737. SK., 1738., 1738. SK., 1739. SK., 1740. SK., 1741., 1741. SK., 1742. SK., 1744. SK., 1744/1. SK., 1744/2. SK., 1745., 1745/1. SK., 1746. SK., 1747. SK., 1748. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1750/1., 1750/1. SK., 1751., 1751. SK., 1752., 1752. SK., 1753. SK., 1754., 1754. SK., 1755. SK., 1756. SK., 1757., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1761. SK., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764. SK., 1765., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., 1770. SK., 1771., 1771. SK., 1772. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1783. SK., 1784. SK., 1785. SK., 1786. SK., 1787., 1787. SK., 1787/1. SK., 1788., 1788. SK., 1788/1. SK., 1788/2. SK., 1789., 1789. SK., 1789/1., 1789/1. SK., 1790. SK., 1791., 1791. SK., 1792. SK., 1792/1., 1792/1. SK., 1792/2. SK., 1793., 1793. SK., 1793/1., 1793/1. SK., 1793/2. SK., 1793/3., 1793/3. SK., 1794. SK., 1795. SK., 1795/1., 1795/1. SK., 1795/2. SK., 1796., 1796. SK., 1797., 1797. SK., 1798., 1798. SK., 1799., 1799. SK., 1799/1. SK., 1941., 1941. SK., 1942. SK., 1942/1., 1942/1. SK., 1943., 1943. SK., 1944., 1944. SK., 1944/1. SK., 1945. SK., 1946., 1946. SK., 1947., 1947. SK., 1948., 1948. SK., 1948/1. SK., 1949., 1949. SK., 1950. SK., 1951., 1951. SK., 1951/1. SK., 1952., 1952. SK., 1952/1. SK., 1953., 1953. SK., 1954., 1954. SK., 1955. SK., 1955/1. SK., 1956. SK., 1957. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1959/1., 1959/1. SK., 1959/2., 1959/2. SK., 1960. SK., 1961., 1961. SK., 1961/1., 1961/1. SK., 1962. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1989. SK., 1992/1. SK., 1993. SK., 1995. SK., 1996. SK., 1999. SK., 2407., 2407. SK., 2415. SK., 2416. SK., 2418. SK., 2420., 2420. SK., 2421. SK., 2431. SK., 2433., 2436. SK., 2441. SK., 2450. SK., 2451. SK., 2465. SK., 2467., 2469. SK., 2470. SK., 2471. SK., 2475 SK., 2476. SK., 2477. SK., 2480. SK., 2481., 2481. SK., 2482., 2482. SK., 450., 451. SK., 452., 452. SK., 455 SK., 456., 456. SK., 555., 556. SK., 557., 557. SK., 558. SK., 69. SK., 720/1. SK., 721. SK., 722. SK, 722. SK., 723. SK., 724., 724. SK., 724/1. SK., 725., 725. SK., 726. SK., 83/3. SK., 854., 854. SK., 855/1. SK., 86. SK., 90., 905. SK., 911. SK., 911/1. SK., 916. SK., 918. SK., 919. SK., 921. SK., 922., 923., 923. SK., 924. SK., 927., 927. SK., 928. SK., 933., 933. SK., 934. SK., 935., 935. SK., 936. SK., 937. SK., 938., 938. SK., 938/1. SK, 938/1. SK., 938/2., 938/2. SK, 938/3. SK., 939. SK., 940. SK., 940/1. SK., 941., 941. SK., 941/1., 941/1. SK., 942. SK., 943. SK., 944., 944. SK., 944/1. SK., 944/2. SK., 945. SK., 945/1. SK., 945/2. SK., 945/3., 945/3. SK., 945/4. SK., 947. SK., 947/1. SK., 948., 954. SK., 954/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960., 960. SK., 960/1. SK., ARİFOĞLU CD., BAHAR CD., CEM, DİCLE CD, DOĞAN CD., FARABI, FIRAT CD, FIRAT CD., GAZILER, GAZİLER CD., IBRAHIM AGA, ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İBRAHİM AĞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KARASU CD., MUAMMER AKSOY CD., MUTLUKENT BULVAR, NESİL CD., RAHMİ DİBEK CD, SEHIT ERDEM DEMIR, SEHIT ERDEM DEMIR CD., SEHIT FAHRI KIR, SEHIT HAMDI PEKÇALISKAN, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SERKAN ÖZÇERİ CD., ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT FAHRİ KIR CD., ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD, VEYSEL KARANİ CD, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, MİMAR SİNAN mahallelerinde 302., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 306/1. SK., 306/2. SK., 307. SK., 307/1. SK., 307/2. SK., 308. SK., ANKARA CD., ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL CD., İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 311/1. SK., 313/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Kasım Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 11. SK., 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 12. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2. SK., 2232., 2232. SK., 2235., 2235. SK., 2238. SK., 5/6., 5/6. SK., 5/7. SK., 6/1. SK., 6/2., 6/3. SK., 6/4. SK., KÖROGLU, NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., GÜVERCİN SK., KUĞU SK., PELİKAN SK., TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., BAĞLAR SK., BARBAROS CD., BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, CEREN SK., CERRAH, CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., ELZEM SK., ERDAL, ERDAL SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., KARAASLAN CD., KARANİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, MARAL SK., NUR SK., ÖMÜR SK., ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SELALE, SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞELALE SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, YUKARI mahallelerinde 3138. SK., AK SK., ATMACA SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., KARINCA SK., KÖROĞLU CD., MOHAÇ, MOHAÇ CD., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SEKİ SK., SU DEPOSU, TURNA SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., 3150. SK., ATATÜRK BULVAR, BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., DOĞAN SK., GAZI, GAZİ CD., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İKLİM SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., YAZGI, YAZGI SK., ZAKKUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Kasım Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK mahallelerinde AHMET MÜFİD BEY CD., AKYÜZLER SK., ARSLAN ÇAVUŞ SK., BUHARA, BUHARA CD., CEVİZLİ SK., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., ESENDERE SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLŞAH, GÜLŞAH SK., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KOCA YUSUF PAŞA SK., KÖRÜKTEPE CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MERAM, MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SEMERKANT, SEMERKANT CD., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, TAÇ SK., TEŞVİKİYE CD, VAHDETTİN SK., YALIM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ, ORHAN mahallelerinde ÇAYKARA SK., ÇELEBİ MEHMET CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FETİH SK., KÖRÜKTEPE, MEHMET AKİF CD, OĞUZHAN CD., OSMAN HAMDI BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖZTÜRKLER SK., PAŞADAYI SK., SENTÜRKLER SK., SERAY SK., TOLGA SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD., YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.