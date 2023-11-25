26 Kasım Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı?
Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. Peki 26 Kasım Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı?
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 64 ilçede sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Uyarıların ardından İstanbul'daki yurttaşlar ne zaman kar yağacağını merak etmeye başladı. Peki 26 Kasım Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı?
26 KASIM PAZAR İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
İBB AKOM tarafından yapılan açıklamalara göre 26 Kasım Pazar günü İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava ile beraber kuvvetli fırtına etkili olması bekleniyor.
Etkili olacak yağışlı sistemin Pazar günü tam fırtına şeklinde olması bekleniyor. Fırtınanın beraberinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Sıcaklarda da yaşanacak ani düşmelerden dolayı karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklidne yağış gözükecek.
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