Meteoroloji açıkladı: 25 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 07:39

Güncelleme: 25.11.2023 - 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinde (26.11.2023) zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Yapılan bir diğer değerlendirmeye göre de; Antalya’nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya’nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya’nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

RÜZGAR UYARISI DA YAPILDI!

Ayrıca yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (10-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, gece saatlerinde zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra, il geneli gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

EDİRNE 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Kütahya ve Uşak hariç) kuvvetli; Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların Batı Akdeniz ve Mersin, Adana, K.Maraş çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale ve Konya ile Çankırı'nın güney, Eskişehir'in doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ARTVİN 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

HAKKÂRİ 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı