26 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:55

İZMİR ilinde 26 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 09:00:00.186-2025-03-26 17:00:00.935 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; Mehmet Akif Cd., , Namık Kemal Cd., Tercan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 09:00:00.636-2025-03-26 17:00:00.184 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; Anafartalar Cd., Mehmet Akif Cd., İsimsiz61, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 09:00:00.635-2025-03-26 15:00:00.816 saatleri arasında Salihler; Simav Cd., ACAR, İsimsiz134, İsimsiz130, İsimsiz99, Sedef Sk., İsimsiz91, İsimsiz90, , 1. Sk., Çınar, Ziraatçılar Sitesi, Sahil Yolu Cd., AKAR, Güllük, 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 4. Sk., 3. Sk., 2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 09:00:54.233-2025-03-26 15:00:02.398 saatleri arasında Karakuzu; PALAMUT, Sakarya Sk., Sağlık Sk., Uysal Sk., Uzunhasanlar-Karakuzu Köy Yolu, Çağdaş 1. Sk., Çimen Sk., Çiçek 1 Sk., İnönü Kümesi, İsimsiz1, , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz3, Akyol Sk., Bademli Sk., Eğitim Sk., Fidan Sk., KARAKUZU GÜL, Okul 1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:12.134-2025-03-26 16:00:28.796 saatleri arasında Yenişakran; 3455, 3461, 3461, 3500/2. Sk., 3434, 437. Sk., 438. Sk., İsimsiz38, 442. Sk., 439. Sk., Barbaros Sk., 507. Sk., 3449/1 Sk., 500/. Sk., 499. Sk., 461. Sk., 3453 Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., İNCİRLİK, 3454, 3453, İncirlik Sk., , İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, 3502 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 09:00:59.619-2025-03-26 13:00:06.708 saatleri arasında Dalyan; 4145. Sk., 4146. Sk., 4150. Sk., 4149. Sk., 4148. Sk., 4143. Sk., 4142. Sk., 4141. Sk., 4147. Sk., 4137. Sk., 4134. Sk., 4128. Sk., 4077. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 12:00:19.835-2025-03-26 16:00:40.438 saatleri arasında Germiyan; 27039. Sk., Burcu Sitesi, 27056. Sk., 27052. Sk., 27051. Sk., 27050. Sk., 27049. Sk., , 27000, 27034. Sk., 27036. Sk., 27037. Sk., 27048. Sk., 27047. Sk., 27046. Sk., 27045. Sk., 27057. Sk., 27058. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 10:00:00.296-2025-03-26 16:00:00.794 saatleri arasında Yağcılar; , ALTINKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:00.627-2025-03-26 16:00:00.916 saatleri arasında Yağcılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 10:00:00.839-2025-03-26 13:00:00.783 saatleri arasında Şirince; 212. Sk., İsimsiz44, İsimsiz51, 212 SOK., İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz28, 16. Sk., , Şirince Köyü, 214, İsimsiz13, 208.SOK, ÇARŞI, 202, 201, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz38, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz22, 217. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 10:00:13.881-2025-03-26 12:00:18.958 saatleri arasında Beşyol; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:18.115-2025-03-26 12:00:24.833 saatleri arasında Beşyol; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:24.675-2025-03-26 10:15:29.094 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:24.675-2025-03-26 10:15:29.094 saatleri arasında Kurudere; , Doğa Sk., Doğa, Kartal, Kurudere Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:24.675-2025-03-26 10:15:29.094 saatleri arasında Beşyol; BEŞYOL, 8001, YAMAÇ, Badem, Beşyol, Beşyol Cd., Burçak Sk., Sardunya, Sarnıç Cd., Yamaç, Yamaç Sk., Çelik, Çelik Sk., , İsimsiz13, İsimsiz25, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:24.675-2025-03-26 10:15:29.094 saatleri arasında Sarnıçköy; Kordelya, Sarnıç Cd., , Akyar, Filiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 12:00:24.734-2025-03-26 12:15:31.698 saatleri arasında Sarnıçköy; Akyar, , Sarnıç Cd., Kordelya, Filiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 12:00:24.734-2025-03-26 12:15:31.698 saatleri arasında Kurudere; Kurudere Cd., Kartal, Doğa, Doğa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 12:00:24.734-2025-03-26 12:15:31.698 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 12:00:24.734-2025-03-26 12:15:31.698 saatleri arasında Beşyol; Çelik Sk., Çelik, Yamaç Sk., Yamaç, Sarnıç Cd., Sardunya, Burçak Sk., Beşyol Cd., Beşyol, İsimsiz30, İsimsiz25, İsimsiz13, , Badem, YAMAÇ, 8001, BEŞYOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 10:00:33.308-2025-03-26 11:30:43.105 saatleri arasında Alsancak; 1482, Atatürk Cd., İsimsiz1, Cumhuriyet Blv., 1453. Sk., 1481. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 11:30:52.063-2025-03-26 13:00:03.915 saatleri arasında Alsancak; , 1481. Sk., Atatürk Cd., Cumhuriyet Blv., Kıbrıs Şehitleri Cd., 1482, Yzb. Şerafettin Bey Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 12:00:18.526-2025-03-26 17:00:28.219 saatleri arasında Gümüşpala; 7013. Sk., 7015. Sk., ATATÜRK, 7027. Sk., 7026. Sk., 7025. Sk., 7024/1. Sk., 7006. Sk., 7006/1. Sk., 7009. Sk., 7005/2, , 7021/1, 7000, 7021. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7021/3 SK., 7022, 7024, Anadolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.