26 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.03.2024 - 01:06

Güncelleme: 26.03.2024 - 01:06

KOCAELİ ilinde 26 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇINARCIK SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD., ENGIN, KARAMÜRSEL CD., ÖZDEMİR SK., SELMAN SK., ŞAHİNLER SK., TIKTIK MEVKİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, FATİH mahallelerinde DİCLE CD., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., YILDIZELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 12.İSİMSİZ SK., ADALAR SK., AKÇASU SK., ARSLAN, ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., BALABAN BAYRAK SK., BELLİSAN SK., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., GÜLBAHÇE, GÜLYALI SK., GÜMÜŞÇÜ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, İFTİHAR SK, İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KARADERE CD., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KORUCU SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESUDIYE, MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., SEVİL SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TUZLA SK., UZAK SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., AHATLI SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DURSUN, DURSUN SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜMÜŞÇÜ SK, HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HOCALAR SK., KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARAKADILAR CD., KAYI SK., KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVRAK SK., KUPLAY SK., MESRUTIYET, MESUDIYE CD., MOLLAGARIP, ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖZKOÇ SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SERT SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, VAROL SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde DOGUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU mahallelerinde EYÜP CD., HAMİT SK., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, OTOBAN, SAZLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, EMEKEVLER, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ALTINAY SK., KORU CD., NATO CD., OVALI SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., STAD SK., YİĞİTHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde İZMİT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, SARIMEŞE mahallelerinde DEMİRYOLU CD., ESKİ OKUL SK., GÜRGENLİK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., OTOBAN CD., ÖYKÜ SK., ÖZDEŞ SK., SARRAF SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., TUĞCULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., DOGAL SK., ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, MESUDİYE. CD., MÜEZZİN MEHMET SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Mart Salı 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde AYVALAR SK, DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, ERİŞİM SK, FILIZLER, FİKİR SK, GÜLER SK, HACI RECEP SK., HASTANE SK., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRIYET., HÜRRİYET CD., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, PAPATYA SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER SK., ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI mahallelerinde DURAKLI MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALKAN SK., ATEŞ SK., ATMACA SK., AYÇA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., CUMHURİYET CD., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DENIZ, DERE SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., DOĞAN SK., DORUK SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜN SK., GÜNAY SK., GÜNBATIMI SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MERT SK., MERVE SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN. SK., OZAN SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIN, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TAFLAN SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Mart Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde AKÇA SK., ÇINARLAR SK., DANISMENT, DANIŞMENT SK., DİBEKÖNÜ SK., ELMALIK SK., GAMZE SK., GÜRSES SK., HACI EYÜP SK., HAFIZ ALİ SK., INKILAP, İDRİS TEMİZ SK., İNKILAP CD., KADI SK., KOCABAĞLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., NUMAN SK., OGUZ, ÖMER USTA SK., SARI OTLUK SK., SU DERESİ SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEYH ŞAMİL CD., YILMAZ SK., YOKSUL SK., YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1116. SK., 1122. SK., 1123. SK., 1126. SK., 1127., 1129., 1145. SK., 1146. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KONCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMETLER mahallelerinde SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1119., 1123., 1124., 1140., 1145., 1146., AKÇAKOCA CD., HOCALIBAGLAR, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Mart Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, YUKARI mahallelerinde ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Mart Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., HALİL KANPARA SK., HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KARAKAS, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1. SK., 65. SK., 68/4., 86., 91. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SELÇUK SK., SIRMALI SK., UNCU SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde KARABEY ALANI KÜME EVLER, TOYLAR KÖY YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 26 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.