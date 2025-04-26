26 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:07

İZMİR ilinde 26 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-26 2025-04-26 09:00:00.057-2025-04-26 17:00:00.669 saatleri arasında Çömlekçi; , İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz21, TAŞTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-26 2025-04-26 09:00:00.057-2025-04-26 17:00:00.669 saatleri arasında Karaburç; TAŞTEPE, İsimsiz163, TAŞTEPE, TAŞTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-26 2025-04-26 09:30:00.355-2025-04-26 11:30:00.636 saatleri arasında Yukarıbey; İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, , İsimsiz36, 5053/1, İsimsiz64, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz62, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-26 2025-04-26 12:30:00.93-2025-04-26 15:00:00.329 saatleri arasında Yukarıbey; , İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz73, İsimsiz18, İsimsiz74, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz62 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-26 2025-04-26 14:00:07.994-2025-04-26 14:30:12.889 saatleri arasında Zafer; 2318. Sk., , 205/25. Sk., 2302. Sk., 2305. Sk., 2307. Sk., 2308. Sk., 2309. Sk., 2310. Sk., 2312. Sk., 2313. Sk., 2314. Sk., 2316. Sk., 2401, 2302, 2315, 2374, 2352/1, İsimsiz223, İsimsiz194, İsimsiz177, İsimsiz132, İsimsiz15, 2403 Sk., 2401 Sk., 2334, 2333, 2370/1, 2341, 2342, 2342 Sk., 2329, 2328, 2316, 2321, 2311, 2353, Çiftlik Sk., Turgut Özal Cd., Gaffar Okkan Sk., GAFFAR OKKAN, Cennet Vadisi, Atatürk Cd., 2373. Sk., 2372. Sk., 2371. Sk., 2370. Sk., 2369. Sk., 2365. Sk., 2364, 2363. Sk., 2362. Sk., 2361. Sk., 2360/1. Sk., 2360, 2358. Sk., 2357. Sk., 2355. Sk., 2354. Sk., 2352. Sk., 2351. Sk., 2347. Sk., 2346. Sk., 2342/1 Sk., 2342. Sk., 2340. Sk., 2339. Sk., 2338. Sk., 2337. Sk., 2336. Sk., 2335. Sk., 2332. Sk., 2331. Sk., 2330. Sk., 2326. Sk., 2325. Sk., 2323. Sk., 2322. Sk., 2320/1. Sk., 2320. Sk., 2319. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.