26 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:07

SAKARYA ilinde 26 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA mahallelerinde KIRKPINAR EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR MEZARLIĞI İÇİ YOLU, PINAR, PINAR 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA mahallelerinde 130 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ASENA, CAMI, CAMİ, DEMIRYOLU, DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KAPI, KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/1, KÖYIÇI 1/2, KÖYIÇI 1/3, KÖYİÇİ, MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/4, ORTA/5, ORTA/6, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI mahallelerinde 1. SK., 3. SK., MIMAR SINAN 2, ORTAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT CEVDET KOÇ, YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH mahallelerinde CANDAŞ SK., ÇETINLER, DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., KORU SİTESİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL EVLERİ İÇİ YOLU, MALA EVLERİ İÇİ YOLU, MALA SK., SAHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA mahallelerinde A.REMZİ ODABAŞ SK., ÖZGÜRLÜK, YILMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde LEKOŞA, MEŞELİK, YANIK ORTA, YANIK ORTA/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., KALE SK., KÖSELER, KÖSELER SK., MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLI, KİRAZLI mahallelerinde ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇİÇEKYUSUF SK., KARADERE, KIRAN, MERKEZ/1_7, MERKEZ_8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6500., 6505 SK., 6505. SK., 6506. SK., 6507. SK., 6508, 6586, 6589, 6594. SK., 6595., 6603. SK., 6610, 6611. SK., 6662. SK., 7006, 7006 SK., 7009 SK., 7010, 7015 SK., 7016 SK., 7017 SK., 7033, 7035 SK., 7036, 7036 SK., 7038, 7038 SK., 7039 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7050 SK., 7054 SK., 7058 SK., ŞEHİT AHMET ERSOY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, KAHRAMAN mahallelerinde 3508 SK., 46003, 7004 SK., 7005 SK., 7027, 7027 SK., 7028, 7028 SK., 7029 SK., 7030 SK., 7031, 7031 SK., 7032 SK., 7037 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7052, 7060 SK., 7061 SK., 7062 SK., 7063 SK., 7066, 7066 SK., 7076 SK., 7077, 7077 SK., 7078, 7078 SK., 7079, 7079 SK., 7096. SK., 7097. SK., 7104. SK., 7105, 7105 SK., 7105. SK., 7122, 7122. SK., 7128, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE BOTANİK PARK İÇİ YO, BAYRAKTEPE CD., DERE_7, DÜZ_2, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, KAMIL KAMISOGLU, MUZAFFER SOFUOGLU, MUZAFFER SOFUOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCATÖNGEL mahallelerinde KOCATÖNGEL, MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_181, MERKEZ_215, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_307, MERKEZ_49, MERKEZ_83 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6500, 6503. SK., 6504. SK., 6505, 6591, 6670. SK., 7001 SK., 7002 SK., 7007, 7007 SK., 7008 SK., 7010 SK., 7011 SK., 7012, 7012 SK., 7013, 7014 SK., 7018 SK., 7020 SK., 7023, 7023 SK., 7024 SK., 7025, 7033 SK., 7034, 7034 SK., 7035, 7045, 7048 SK., 7049 SK., 7051 SK., 7052 SK., 7057, KAMİL KAMIŞOĞLU CD., KAMİL KAMİŞOĞLU, RASİMPAŞA CD., SEHIT AHMET ERSOY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHRAMAN mahallelerinde 13300, DERE_1, DERE_5, DÜZ_1, KAHRAMAN DERE, KAHRAMAN DÜZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURIYE, NURİYE, YESILKÖY mahallelerinde 3542, 3604 SK., 3605, 3605 SK., 3607, 3607 SK., 3608, 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3624, 3625, 3625 SK., 3627, 3630/11, 3632, 3632 SK., 3633, 3640, 3643 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., ACILIK SK., İsimsiz92, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HACIYAKUP, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN mahallelerinde 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 3105., 3301., 3304., 3305, 4101., 4102., 4104., 4155., 4161., 4162., 4501., 4502., 4504., 4507., ASLANLAR, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., ESKICILER, GEYVE TARAKLI, GÜNDÜZLER, HABIBLER, HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KAYADİBİ SK., KILLER, KURTLAR, KURTLAR SK., MERKEZ-, MERKEZ SK., MERKEZ_2, POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZAN mahallelerinde 3703., 3710., 3712., GEYVE OSMANELİ YOLU, İsimsiz142 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 19., 2710, 294., 301., 3751., 3755., 3757., 3758., 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3954., 3955., 417, 426., 426. SK., 428., 437., 444., 455., 456., 459. SK., 460., 462., 619., 620., AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKÇIL, AKÇIL SK., AKKAYA CD., AKPINAR SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARAL SK., ARDA SK., ARMAĞAN EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR-, AYIRGAN SK., BALIKÇI, BARAN SK., BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN PASA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BEYAZIT, BEYZIT CD., BİLECİK (YENİ ) CD., BORAZAN SK., CAMILI, CAMİLİ SK., CEBESOY, CEBESOY CD., CUMHURİYET, ÇAKICI, ÇAKICI SK., ÇALIK SK., ÇEVİK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DUYGU ÇK. SK., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EFE SK., ERENLER, ERZINCAN, ESEN_1, ESME, EŞME, EŞME CD., GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GEÇIT, GEÇİT SK., GEYVE TARAKLI KAVŞAĞI, GÖÇMEN, GÖÇMEN CD., GÜNEY SK., HALICI SK., HALIT PASA, HALİT PAŞA, HALİT PAŞA CD., HASAN BEY, HAYRİ SK., İSTASYON CD., KABARAN, KABARAN SK., KALAYCI, KALAYCI SK., KANTAR SK., KARLIK, KARLIK SK., KAYI SK., KAYNAK_1, KINCI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MADANLAR, MAZLUM, MAZLUM SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MENEKSE_1, MENEKŞE SK., MÜFTÜ SK., NEHİR SK., ORMAN-, ORMAN SK., ORMAN YOLU, OSMANLI SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖREN SK., ÖZEN SK., PANCAR SK., PARK SK., PARLA, PARLA CD., POLAT SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., RAY SK., SANAYI, SEFA SK., SEFERLER SK., SERTBAŞI SK., SETBAŞI SK., SIHHIYE, SOLAKLAR, SU DEPOSU SK., SUAT YALKIN, SUAT YALKIN CD., ŞAHİN SK., ŞİMŞEK SK., TARAKÇI SK., TOKATLI SK., TUGAY, ÜNSAL SK., VATAN CD., YANAR SK., YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 08:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 573 NOLU SK., BEŞKÖPRÜ CD., ÇAMLI SK., DİK SK., FIDELI SK., FİDELİ SK., GÜR SK., KAYAR, KAYAR SK., MALTEPE CD., MERAM SK., NİŞAN SK., ÖNER, ÖNER SK., ÖZGÜR SK., PETEK SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR, TOYGAR SK., YAŞLI SK., YOKUŞDİBİ SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 08:40-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, SAKARYA mahallelerinde 465 NOLU, 465 NOLU SK., 466 NOLU SK., 737 NOLU SK., 737., 741 NOLU SK., 744 NOLU SK., 745 NOLU SK., 748 NOLU SK., AYAN SK., BAYRAKLI SK., BESIK SK., BEŞİK SK., ÇIKRIKÇI SK., HACI BAYRAMLAR SK., KAVŞAK SK., SALİM SK., SOYLU SK., YAVRU SK., YILGIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 545 NOLU SK., MALTEPE, YAMAÇ, YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1230 NOLU, 1230 NOLU SK., 1231 NOLU, 1232 NOLU, 1232 NOLU SK., 1234 NOLU, 1234 NOLU SK., 1239 NOLU, 1260 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, DEVOGLU, DEVOĞLU CD., NERGİZ SK., TARIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 32 EVLER CD., 865., 865. SK., BESKÖPRÜ, DOĞUŞ SK., DOST SK., FERAH 2 SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde ASKILI SK., BENLİ SK., CİVAN SK., ÇARK CD., ÇETİN SK., ÇIGDEM SK., EMEKLİLER PARKI İÇİ YOLU, ENGIN SK., KARANFİL SK., NERGIS SK., ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., ŞİMŞİR SK., TASLIK, TASLIK SK., TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 100. SK., 180. SK., 182. SK., 184., 223. SK., AKADEMİYOLU SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1. CD., 504., 504. SK., 508., 508. SK., 612., 612. SK., 615., 615. SK., AYVAZ SK., BAKIRCI, BAKIRCI SK., BONCUK SK., CENGIZ, CENGIZ SK., CENGİZ SK., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ÇUKUR SK., DİVAN SK., DOGAN, DOĞRAMACI SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., FARUK BENLI, FARUK BENLI SK., FARUK BENLİ SK., GÜLSEREN SK., KAKTÜS SK., KARAGÖZ, KESER SK., MEZBAA SK., MUSTAFA OCAK, MUSTAFA OCAK SK., NAMIK KEMAL CD., NERGİS SK., SANLI, SEHIT MEHMET ÖZTÜRK, ŞANLI SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ, ŞEHİT MEHMET ÖZTÜRK SK., ULU SK., ÜNAL SK., YÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 2. CD., 21. SK., ATAK SK., BAĞLAR CD., SAFRANCIK, SAFRANCIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ, KABAKOZ, KUZULUK, YALI mahallelerinde 1001/1, 1006 SK., 1007 SK., 1007/1, 1008, 1009 SK., 1010 SK., 1011, 1011 SK., 1012, 1012 SK., 1013 SK., 1015., 102, 102/1 SK., 1035 SK., 1037 SK., 105/1 SK., 131 SK., 145/1 SK., 146 SK., 148/1 SK., 148/2 SK., 150, 150 SK., 151 SK., 152, 152 SK., 154 SK., 155 SK., 155/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 162, 162 SK., 166, 168, 168 SK., 169, 17 AGUSTOS CD., 172 SK., 172/2 SK., 173, 174 SK., 176 SK., 184/1 SK., 185 SK., 188, 188 SK., 189, 189 SK., 191 SK., 192, 192 SK., 193 SK., 196 SK., 196/1 SK., 198 SK., 212, 212 SK., 216 SK., 218 SK., 219/3 SK., 219/4, 220 SK., 222, 223, 223 SK., 224 SK., 225 SK., 226 SK., 227, 228 SK., 229 SK., 232 SK., 233, 233 SK., 234, 236, 236 SK., 238, 238 SK., 239 SK., 241 SK., 245 SK., 270, 272, 274, 274 SK., 278, 281, 281 SK., 282, 300 SK., 303, 305, 306 SK., 306/1, 307, 307 SK., 308, 308 SK., 310 SK., 311 SK., 312 SK., 314, 314 SK., 316, 320 SK., 321 SK., 323 SK., 323/1, 324, 324 SK., 324/1, 325, 325 SK., 330 SK., 330/1 SK., 331, 331 SK., 370 SK., 372, 372 SK., 376, 378, 378. SK., 382, 382. SK., 396 SK., 407, 408, 544, 545, 548 SK., 554 SK., 557, 557 SK., 558, 558 SK., 559, 601, 603, 603 SK., 603/2 SK., 603/3 SK., 605, 607 SK., 608 SK., 609 SK., 610 SK., 611 SK., 616, 617 SK., 618 SK., 619 SK., 620 SK., 623 SK., 623/1, 627/1, 628, 628 SK., 629 SK., 632, 633 SK., 634 SK., 636 SK., 636/1 SK., 638 SK., 639, 801 SK., 802 SK., 803 SK., 804 SK., 807, 808, 808 SK., 809 SK., 813 SK., 815 SK., 816 SK., 817 SK., 818, 818 SK., 822, 822 SK., 823, 823 SK., 824. SK., 828 SK., 829 SK., 833 SK., 833. SK., 837, 839, 841, AKASYA CD., AKPINAR, ANKARA, BARBAROS, CEMALETTIN DERE, CEMALETTİN DERE CD., DENIZ, ESKI ADAPAZARI, ESKI ADAPAZARI CD., ESKİ ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH, FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., HASTANE, ISTIKLAL CD., KARACA CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KENT PARK İÇİ YOLU, MEVLANA, MİMAR SİNAN, PARK MEYDAN, PAZAR, PETEK CD., PLAJ CD., ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD., ULUBATLI, ULUBATLI CD., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE CD., ÜNİVERSİTE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 361, 361 SK., 361/1, 361/2, 404, 409, DOLUNAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 242 SK., 244, KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ OSB, YALI, YENI mahallelerinde 114 SK., 134, 135, 135 SK., 135/1 SK., 136, 137, 137 SK., 137/1, 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 140, 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 242, 242/1, 242/1 SK., 243, 244 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 248 SK., 249, 256 SK., 257, 262, 262 SK., 263, 267, 267 SK., 284, 284 SK., 4, ADAPAZARI KARASU YOLU, DEMOKRASİ CD., ISTANBUL CD., İSTANBUL, PIRI REIS, SAHIL, SAHİL, SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ, KABAKOZ, KUZULUK, YALI mahallelerinde 1001, 1001 SK., 1003 SK., 1007, 1008 SK., 101 SK., 1014 SK., 1015, 1027, 1028 KÜME EVLER, 1028- KÜME EVLER, 103, 103 SK., 105 SK., 143 SK., 144, 144 SK., 145, 145 SK., 145/1, 147 SK., 148 SK., 149, 149 SK., 150/1, 150/1 SK., 151, 153 SK., 154, 155, 155/2, 155/2 SK., 156, 156 SK., 156/1 SK., 160, 161 SK., 163 SK., 164 SK., 165 SK., 166 SK., 167, 167 SK., 167/1, 169 SK., 17 AĞUSTOS CD., 171 SK., 177 SK., 180 SK., 183 SK., 186, 186 SK., 187 SK., 190, 190 SK., 193, 193/1, 193/1 SK., 213 SK., 214, 214 SK., 217 SK., 219, 219 SK., 220, 221 SK., 226, 227 SK., 231, 231 SK., 234 SK., 235, 238/1, 238/1 SK., 245, 269, 271, 275, 275 SK., 276 SK., 277, 279, 282 SK., 283 SK., 300, 301/1, 302, 302 SK., 303 SK., 304, 304 SK., 305 SK., 306, 309, 309 SK., 310, 313 SK., 313/1 SK., 315, 316 SK., 318, 318 SK., 319 SK., 322 SK., 322/1, 335 SK., 34022, 366 SK., 374, 376. SK., 377. SK., 379, 382 SK., 390, 391. SK., 392. SK., 550, 555, 600, 600 SK., 600/1 SK., 601 SK., 601/1 SK., 602 SK., 603/1, 604 SK., 604/1 SK., 605 SK., 606 SK., 607, 607/1, 607/1 SK., 612 SK., 613 SK., 614 SK., 615 SK., 616 SK., 619, 622 SK., 624 SK., 625, 625 SK., 626 SK., 627 SK., 627/1 SK., 632 SK., 635 SK., 636, 637 SK., 638, 639 SK., 800 SK., 801, 807 SK., 808/1, 810/1 SK., 814 SK., 819 SK., 820 SK., 823. SK., 825 SK., 825. SK., 826, 826 SK., 827 SK., 830 SK., 831, 831 SK., 832 SK., 835, 835 SK., 837 SK., 838 SK., 842, 842 SK., 843, 843 SK., 847, 847 SK., 851, AKPINAR CD., ANAFARTALAR, ANKARA CD., BAHAR, BAHAR CD., BATI KARADENİZ CD., DOGU KARADENIZ, DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD., FATIH CD., FEVZİ PAŞA, HALK PAZARI AİLE PARKI İÇİ YOL, HARMANLAR CD., ISTIKLAL, İDRİS ŞAKAR PARKI İÇİ YOLU, KARAKOL, KARAKOL CD., KARASU İLÇE DEVLET HASTANESİ, KIZILCIK CD., KÜLTÜR, LOZAN, LOZAN CD., MIMAR SINAN, PARK MEYDANI SK., PAZAR CD., PETEK, SAHİL CD., TASPINAR, TAŞPINAR CD., TERMINAL, TERMİNAL CD., TURGUT REİS CD., ÜNİVERSİTE CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 315 SK., 317 SK., 321, 323, 324/1 SK., 330, 332, 358 SK., 547., ERGUVAN CD., GAZI, GAZİ CD., SEHIT ATIF ÖDÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ mahallelerinde 620, 805 SK., 809, 810 SK., 811 SK., 812, 812 SK., 829/1, 829/1 SK., 836, İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇILEKLI, ÇİLEKLİ mahallelerinde ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, KAZIMIYE, KAZIMİYE, SAHMELEK, ŞAHMELEK mahallelerinde BAGLAR, BAGLAR/1, BAGLAR/2, BAĞLAR, IBRAHIM MÜTEFERRIKA/1, İsimsiz114, KAZIMIYE, KAZIMIYE/2, KAZIMIYE/7, KAZIMİYE, KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., MERKEZ/4, MERKEZ/7, SAHMELEK, SAHMELEK/1, SAHMELEK/2, SAHMELEK/5, ŞAHMELEK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, ÖZBEK mahallelerinde ÇARDAK/5, FEVZIYE-, FEVZİYE SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZBEK/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALKÖPRÜ mahallelerinde 31001, ÇATALKÖPRÜ, ÇATALKÖPRÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, FABRIKALAR, FABRİKALAR CD., KISLAALANI, KIŞLAALANI CD., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALKÖPRÜ, TÜRKORMANKÖY mahallelerinde 31008, TÜRKORMANKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, BEDİL KAZANCI, ERDOGDU, ERDOĞDU, ESKIBEDIL, KABAKULAK, KEPEKLİ, OSMANBEY, TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ, VAKIF, YENIORMAN, YENİORMAN mahallelerinde 12010, 13009. SK., 14001, 14003, 14010, 14013, 14016, 14017, 15003 SK., 15007, 20002, 20002 SK., 20002. SK., 20003, 20003 SK., 20006 SK., 20007. SK., 20008, 20009 SK., 20010, 20012, 21001 SK., 21004 SK., 21005. SK., 21008, 21008 SK., 21011 SK., 21012 SK., 21014 SK., ADA, ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ANADOLU OTOYOLU, BEDİL KAZANCI YAN YOL, KEPEKLİ SK., MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, ORHAN GAZİ SK., OSMANBEY SK., TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, BEDILKADIRBEY, BEDİL KAZANCI, ERDOGDU, ERDOĞDU, KUMKÖPRÜ, OSMANBEY, SEYFELER, TOPAĞAÇ, VAKIF, YENIORMAN mahallelerinde 1022. SK., 13009, 14003 SK., 14004, 14005 SK., 14006, 14008, 14008 SK., 14009, 14011, 14021, 14022, 15001, 17003 SK., 20001 SK., 20004 SK., 20006, 20007, 20008. SK., 20010. SK., 20012 SK., 21002, 21002 SK., 21003. SK., 21005, 21006, 21006 SK., 21007, 21010 SK., AKYAZI GİRİŞİ-K17, BEYAZIT SK., COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-140, HÜDAİ SK., KUMKÖPRÜ, KUMKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KUMKÖPRÜ SK., OSMAN GAZİ SK., OSMANBEY, TAŞAĞIL, UZUNÇINAR, YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, AKÇAY, KARAÇAM, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1002, 1005 SK., 1030, 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU SK., 1409. SOK, 1504. SK., 1507., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1512. SK., 1513. SK., 1520. SK., 1521., 1522, 1522 SK., 1522/1, 1523., 1525, 1527., 1528. SK., 1529. SK., 1530., 1531, 1532, 1547, 1548, 201, 206 SK., 207 SK., 208 SK., 215, 216, 216. SK., 221, 239, ADLİYE, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR YOLU, ESKİŞEHİR YOLU SK., İsimsiz145, KESTANELİK, MKS, ORTA, ORTA -, OVAYOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, BULUT SK., DUMAN SK., DURMAZ, KASIRGA SK., KUDÜS CD., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT GAFFAR OKKAN, TAN SK., TUFAN, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005, 1006. SK., 1029, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1406 NOLU, 1406. SK., 1407. SK., 1504., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1523. SK., 1525. SK., 1528., 1529., 1530. SK., 201 SK., 207, 215 SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE MERKEZ, ÇİÇEKÇİ SK., DAĞDİBİ SK., ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., ILIM, İLİM, İLİM SK., KAVSAK1, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASOLUK, TAŞOLUK mahallelerinde KADIKÖY, TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/11, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR mahallelerinde 7093 SK., 7116 SK., 7122 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.