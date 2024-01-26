26 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:49

Güncelleme: 26.01.2024 - 16:49

İstanbul ilinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 35272076

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35271714

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah RIFAT sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35271721

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 26/01/2024 13:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35265274

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265275

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265282

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1392., 1485., 1486., 1487., 1488., 1490., 1492., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / GÜNEŞLİ mah 1334., FEVZİ ÇAKMAK sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 5.HÜRRİYET sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35267749

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1009., 1015. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 26/01/2024 08:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35264071

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 895., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 842., 843., 848., 849., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 291. sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270435

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1391. sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272146

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35272140

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BEYLER, DERE 1, DUMAN, DÖNER, ESKİ EDİRNE YOLU, ESRA, GÖKÇE 1, HANIM, KANDİL, NURLU 1, SEYRAN, SEYİR, UZUNGÖL, ŞEFKAT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, VOLKAN 1, ÇEŞME 3 sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270733

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 26/01/2024 12:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35265729

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/01/2024 00:01:00 - 26/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265722

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 26/01/2024 00:01:00 - 26/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35267175

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah KAVAK, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35267164

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah KİTABE, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, SARISALKIM sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35272334

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FATİH, GÜVEN, OSMAN PAŞA, YAR, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270599

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., BEYAZLALE, FATİH, GÜVEN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SÜLEYMAN ŞAH, ÇUKUROVA, ÇİÇEK sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35272382

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, CÖMERT, FESLEĞEN, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, PALMİYE, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YOSUN, ÇAMLIK, ÇAYIRÇİMEN sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35265545

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah AKDENİZ, BELEDİYE, BURSA ÇIKMAZI, KARADENİZ, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN, İZMİR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265537

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265536

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35271892

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KARDEŞİM, KÜREKÇİLER KAPISI, TERSANE sk bölgelerinde 26/01/2024 13:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272103

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, ÇOPUR, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 26/01/2024 13:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35272074

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah BAŞÇAVUŞ, D-100 KARAYOLU, ENDER, ENVERPAŞA, FİLİZ 2, HEDİYE, KAYIKHANE, KERVANSARAY, KUMSALLAR, PAZAR, SEÇKİN, YELKEN, YURT, ÇINAR 1 sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35272327

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah İNCEĞİZ sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272326

İSTANBUL ÇATALCA ilce -İNCEĞİZ mah sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 35267747

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1002., 1003., 1008., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998. sk bölgelerinde 26/01/2024 08:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266949

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 835., 839., 845., 865., 867., 867/1., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266941

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 846., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266936

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 865., 869/1., 870., ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266915

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 865., 869/1., 870., ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266958

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 835., 839., 845., 865., 867., 867/1., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266924

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 843., 844., 849., ATIŞALANI sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266888

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 868., 869., KARAOĞLANOĞLU sk / KEMER mah 901. sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35265411

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ATATÜRK, FIRAT, TALATPAŞA sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35268004

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3004., 3008., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35262411

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK, ELMA, GÜZELYAYLA, KIR YOKUŞU, PAŞA, TEKİN sk / GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 26/01/2024 00:05:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270931

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BÜLBÜLDERE, GÜZELYOL, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, 3. GÜL, AÇIK, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, GÜZİDE ÇIKMAZI, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270935

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1366. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 2.MENEKŞE, 2.NEŞE, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, 6.LALE, AHMET HAŞİM, BAĞİÇİ, BAŞARAN, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, ECDAT, ESENEVLER, ORDU, SAYFİYE, ZİYA OSMAN SABA, ŞİRİN sk / SİLAHTARAĞA mah KEMAL REİS sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AÇIK, BAHAR, BALIKÇI, DEFNE, ECDAT, GAYE, HALİÇ, HAZAN, ORDU, SAADET, SERİNCE, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270297

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİOSMANPAŞA, SELİN sk / KARADOLAP mah 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, GÜLİN, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35265730

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah BESTEKAR BASRİ sk / RÜSTEMPAŞA mah BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, HASIRCILAR, KALÇIN, KETENCİLER, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / SÜLEYMANİYE mah AĞIZLIKÇI, UZUNÇARŞI sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHMİS, TAHMİS ÇIKMAZI, TAHTAKALE, TOMRUK, UZUNÇARŞI, YAVAŞÇA ŞAHİN sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270317

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, YAĞLIKÇILAR, ÇADIRCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, ÖRÜCÜLER KAPISI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / TAYA HATUN mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270335

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI, HÜKÜMET KONAĞI, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR sk / HOCAPAŞA mah ALEMDAR, DARÜSSAADE, EBUSSUUD, ERDOĞAN sk bölgelerinde 26/01/2024 12:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 26/01/2024 00:05:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35270399

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk / TOZKOPARAN mah sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270781

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MEHMETÇİK, MERA sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35270749

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BERCESTE, BEYÖZÜ, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35270654

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, ALPERENLER, BEYPAZARI, CAHİT ARF, DEMİRKENT ÇIKMAZI, DOMANİÇ, ERGEÇ, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, FATİH, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİKMET, HİSARCIK, IŞILAY ÇIKMAZI, KAHTA, KALECİK, KIRKAHVESİ, KONURALP, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, NİKSAR, PAZARLAR, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ZİLE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP, İZZET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272147

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7005., BALCA, SİLİVRİ GAZİTEPE, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35264020

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALBENİ, BAĞDAT, CAHİT ARF, ERASLAN, FERİT, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÜÇÜKMARMARA, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, ZENAN, ÇEŞMİNAZ, İZZET sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35268313

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah EMİR KÜLAL, TARLA ÇIKMAZI, UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35271694

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN ÇANTA mah sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35268321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mah GÖKUN,AKŞEMSEDDİN CADDESİ bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35267006

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266691

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ sk / YOLÇATI mah ANADERE, BABA, BAHAR, DARENDE ÇIKMAZI, DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞİFA, DAVUTPAŞA, DEĞİRMEN, GELEVRİ TEPESİ ÇIKMAZI, HAVUZLAR, HAŞHAŞ, KARLAMA, KAVAKLIZADE, KOZALAK, KUŞLUK, MONDROS, MUHAREBE, OKUSUN, YAPAĞCA, ÇEŞNİ, ÖZDERE, ÜSKÜP sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, DOKUZLUK, KAMELYA, MEŞELİK, MUHAREBE, TAŞÇI, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇANTA, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35271790

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah İbrişim,sadi, sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35264029

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY sk / FEVZİPAŞA mah CENGİZ, DOĞANAY, HÜNKAR, KETEN, KUŞAK, NAMIK KEMAL, SELİMİYE, YUSUF ZİYA KAYA, ÇAYBAŞI, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah GAZİ RECEP ASLANTÜRK, METE, NAMIK KEMAL, UZAY, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İRİS, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 26/01/2024 13:00:00 - 26/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.