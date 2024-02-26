26 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:39

Güncelleme: 26.02.2024 - 00:39

DÜZCE ilinde 26 Şubat Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde GÖKTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, GİRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA SK., AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, ARDIÇ SK., ASENA SK., BAHADIR YALÇIN CD., BÜLBÜL SK., CEVAHİR SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAVLAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, DILEK, DOGANCILAR, EMEK SK., GELİNCİK SK., GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., HAYDAR EFENDI, HÜSNÜ GONCA CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KAYA, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KESKİN SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., KOKURDAN CD., KORU, KORU SK., MİRAY SK., OKTAY SK., ORTANCA, ÖZGÜR, RIFAT ILGAZ CD., SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 8, SANAYİ 8 SK., SİTE SK., SOĞUK PINAR CD., ŞEN SK., ÜÇDERE SK., VEYSEL SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde EMIRLER, EMİRLER CD., İLHAN SK., İSMAİL KAPTAN SK., MEHMET HOCA SK., SUNA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ATIK, AYDOĞAN SK., HALİLOĞLU CD., HUZUR, OSMANİYE CD., SARAY, SARAY SK., TUZCUOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALI mahallelerinde ELMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREBOYU, DIP mahallelerinde 1 NOLU VİYADÜĞÜ, DEREBOYU, DIP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY, N KENDISI, TURAPLAR mahallelerinde 19500., 19540., 19900., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., KUZEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, SOĞUKPINAR mahallelerinde 3306. SK., 5290., 5290. SK., 5291. SK., 5294. SK., 5296. SK., 5298. SK., 5299. SK., 5300. SK., 5307. SK., 5319. SK., 5406., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DÜZCE/BOLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMLUCA, MERKEZ mahallelerinde GÜNER, HİLMİ ÇİÇEK, HÜRRİYET CD., YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARA HACIMUSA mahallelerinde 1356. SK., 1378. SK., 1379. SK., 1381., 1388. SK., 1391., 1392., 1392. SK., 1412., PINARLAR, PINARLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALI, ŞİRİNEVLER mahallelerinde BERCESTE, DARIYERİHASANBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINEVLER mahallelerinde GARAJ, SIRINEVLER1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, OTLAKLAR mahallelerinde KÖY SOKAĞI, OTLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, UFUK mahallelerinde 102 SK., 106 SK., 108 SK., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÇEVRE YOLU, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 101 CD., 102 CD., 103, 103 SK., 106, 111 SK., 113 SK., 207, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TANTAN KUYU mahallelerinde KURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, MUSABABA KÖYÜ, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, UFUK mahallelerinde 104., 105 SK., 105., 107 SK., 107., 107. SK., 148., ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUCAKKURULU, DEGIRMENÜSTÜ, HACIMUSTAFADÜZÜ, KOCAYAYLA, N KENDISI, SAMANDERE, TÜTÜNLÜK, YANIK mahallelerinde BUCAKKURULU, DEGIRMENÜSTÜ, hacımustafadüzü, KOCAYAYLA, ÖZYANIK, SAMANDERE KÖYÜ YOLU, TÜTÜNLÜK, YANIK, YANIK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, ÇAYIRTARLA, SEKERPINAR mahallelerinde 502 SK., 601 SK., 602 SK., 603 SK., 604 SK., 605 SK., 606, SEKERPINAR1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde YENI, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİ YÖRÜKLER, FENERBAHÇE, SAFAK mahallelerinde 130., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE ÇEVRE YOLU, KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRSAYVAN mahallelerinde ÇAKIRSAYVAN, ÇAKIRSAYVAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ALTUNKÖY, BEKTAŞLI, ÇATALÇAM, DÜZGÖSTEK, FINDIKLI, HACIAZİZLER, İLHANLI, KARSI, MEHMETPINAR, MERKEZ, OFLU, TÜTEKYATAK, ÜST mahallelerinde ALTUNKÖY İÇ YOLU, ALTUNKÖY KÖYÜ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU, ÇATALÇAM ALT MH, ÇATALÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, ÇATALÇAM KÖYÜ YOLU, DÜZGÖSTEK, FINDIKLI, HACIAZİZLER KÖYÜ İÇ YOLU, HACIAZİZLER KÖYÜ YOLU, KARSI, MEHMETPINAR, MERKEZ KARABURUN, OFLU, TÜTEKYATAK, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜLBÜLDERE, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, SAZKÖY, SINEKLI mahallelerinde BÜLBÜLDERE, ÇAMOLUK MERKEZ, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAZKÖY İÇ YOLU, SAZKÖY KÖYÜ YOLU, SINEKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İÇMELER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde BOLU GÖLYAKA YOLU, IÇMELER, İÇMELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 121., 124. SK., 172., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., KARANFIL, KONURALP SK., ŞİFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADİRLER, KUMPINAR, N KENDISI, SULTANİYE mahallelerinde EREĞLİ CD., SULTANIYE, SULTANİYE KÖYÜ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLEBELER mahallelerinde GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.