26 Şubat İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:39

Güncelleme: 26.02.2024 - 00:39

İstanbul ilinde 26 Şubat Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / CEVİZLİK mah BANKA GEÇİDİ, DANTELACI, EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, HAFIZ ÇIKMAZI, HALLAÇ HÜSEYİN, HAMAM, HATBOYU ÇIKIŞI, HUBAN, HÜSREVİYE, MOR SÜMBÜL, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, REYHAN, İMREN, İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, AKSU, ALEMDARLAR, AVNİYE, BEHİRE, BELEDİYE HEKİMİ, BOZTEPE, BİTİŞİK BAĞLAR, DOST, FİLİZ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GENÇLER, GÜLBEŞEKER, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, HULUSİ DEMİRELLİ, KARLITEPE, KARTALTEPE, KOŞUYOLU, MEKTUPCU, PARK ÖNÜ, RUŞENBEY, SARAÇOĞLU, SEFALI, TALAT ARTEMEL, TERAKKİ, TEZ, YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÇİÇEKDAĞLI, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, MUHARRİR AHMET RASİM, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, ARALIK, HATBOYU ÇIKIŞI, HAZIRLIK, HUBAN, KARAKOL, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU, MUHTAR TAHSİN, REYHAN, TEYYARECİ FETHİ, YANIK SES, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah FİŞEKHANE sk bölgelerinde 26/02/2024 01:00:00 - 26/02/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah BELEDİYE HEKİMİ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk / ZUHURATBABA mah AYDINLAR, BESTEKAR RAUF YEKTA, DR. SALİH ZEKİ, KENT, MAHMUT MORALI, RÜZGARLI BAHÇE, YENİ İNCİRLİ YOLU, ZUHURATBABA, İNCİRLİ, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, TATLINAR, İNCİRLİ sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah BABA, BADEM ÖNÜ, BÜKLÜM, CELALZADE, DENİZ, ELVANDİREK, FISTIKLI BAHÇE, FUTACI, KALFA YAMAĞI, KANDEMİR, KANDEMİR ÇIKMAZI, KAPI KAHYASI, KAPI KAHYASI ARALIĞI, KAYALAR, KUDÜM, KİŞMİRİ, MALTIZ, SALLABAŞ, TATAROĞLU, TOPAĞAÇ, TURŞUCU HÜSEYİN, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ sk / PİRİPAŞA mah ERGANUH, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, MANOLYA, MİSKET, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TELLAL ÇIKMAZI, TURŞUCU CAMİ, TURŞUCU HÜSEYİN, TURŞUCU ÇEŞMESİ, YAPRAKLI ÇIKMAZI, ÇOPUR sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, PÜRTELAŞ, SOMUNCU sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KURTULUŞ DERESİ, SERDAR ÖMERPAŞA, YAYA KÖPRÜSÜ sk / BÜLBÜL mah ATLI ASES, BÜYÜK ŞİŞHANE, DEREOTU, DİP, GRANİT, GÖLBAŞI, HAVA HOŞ, IRMAK, KAPANCA, KARPUZ, KAVUNCU HASAN, KILBURNU, KURTULDU, LEMAN, MISIR BUĞDAYI, PAŞA BAKKAL, SAKIZ AĞACI, SERDAR ÖMERPAŞA, TURAN, VİŞNECİ, YENİ KAFA, ZABITA sk / ÇUKUR mah KARAKURUM, MERMER, SAKIZ AĞACI sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇİÇEK, ATAK, BABAPINAR, BÜYÜK ATAK, CANDAN, DEMİRCİ, DOĞAN, DİRİ, GÜNÜ GÜZEL, KADINLAR ÇEŞMESİ, KARAAĞAÇ, PİYALEPAŞA, SIRAÇ, TOROS, VALİDE ÇEŞMESİ, YENER, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DENİZCİLER, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, ODUN MEYDANI sk / KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KAYIKÇI, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.HİLAL, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, PERVİN, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgelerinde 26/02/2024 09:30:00 - 26/02/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah MEŞATLIK sk bölgelerinde 26/02/2024 09:30:00 - 26/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 3.GÜMÜŞ, BALIKÇI BAKKAL, KIRKMERDİVEN sk / İSLAMBEY mah BALIKÇI BAKKAL, BÜLBÜLDERE sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 26/02/2024 10:30:00 - 26/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 26/02/2024 12:30:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1144., 1166., 1168., 1168/1., 1169., 1170., 1170/1., 1170/2., 1170/3., 1170/4., 1170/5., 1171., 1172., 1173., ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 26/02/2024 00:05:00 - 26/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1160., 1160/1., 1168., 1168/2., 1168/3., 1168/4., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 649., CEBECİ sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AK ÇİĞDEM, AVCILAR, AYDOĞAN , ELMALIK, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GÖNÜL, GİZEM, IHLAMUR AĞACI, NAZARLIK, OKUL , SELVİ ÇAMI, TANYERİ ÇIKMAZI, TOPOYAN, UYGUR, ŞALCIKIR sk / KİREÇBURNU mah AKINCILAR sk / TARABYA mah AKINCILAR, AYYILDIZ, MUTLU, NAZARLIK, SEVGİ LEYLAK, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GİRGİN sk / MİMAR SİNAN mah BEYAZIT, BORA, EBRU ELA, EGE, NADİDE, NİLAY, SIRAT, SÜLEYMAN GİRGİN, YETKİN, ÇİĞ, ÖZMEN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, GEÇMİŞ, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, SAHİL sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, KARTAL, KIZIL, MÜMİN ARK, NADİR ERGÜR, TURGUT BİNGÖL, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİN sk bölgelerinde 26/02/2024 13:00:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 26/02/2024 00:00:00 - 26/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 26/02/2024 00:00:00 - 26/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 3. BAĞ, 4. BAĞ, 75/1. sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 298., 299., 3. TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI (G/2), YEŞİLYOL G sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 10, MODABAĞ 8, MODABAĞ 9, YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKEL, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, IHLAMUR, KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk / FATİH mah UMUTREİS sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK 2, BOZBEYOĞLU, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DAVUTPAŞA, DEMİR, DENİZHAN, DEREN, DERGAH, DERYA 1, DEĞİRMEN 3, DOLAPÇILAR, DOLU, DOLUNAY, DOĞANTEPE, DOĞRAMACI, DURUSU, DÖNER, DÖRTYOL, DÜNYA, DİCLE 2, DİLARA, DİNÇ, DİNÇER, DİRHEM, FEVZİPAŞA, GEZEGEN, HANIMAĞA, HAVADAR, KÖKNAR, MEHTAP 3, MİMAR, PAŞAKAPI, SELVİ, VENÜS 1, YOLCU, ZAMBAK 3, ÇAĞLAYAN 1, ÇEŞMEYOLU, ÇIRAK, İSTİKLAL sk / MURAT ÇESME mah GÜLSEREN, MİMAR, NEŞENUR, PANAYIR sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DOĞUŞ, ENFES, FATİH sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ŞEN, MASLAK ÇEŞME, YASİN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FUNDA, 1.HANIMELİ, 1.SARIÇAM, 1.UĞUR, 1.ŞEKER, 1405. ÇIKMAZ, 2.MUTLU, 3.CAMİ, ALAÇAM, AYVAZ ÇEŞME, DİNÇ, KÖMÜRCÜ YOLU, ORDU, SİTE, TRAFO, YARIMBURGAZ sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.OKUL, KORELİ KADİR, KORU sk bölgelerinde 26/02/2024 10:30:00 - 26/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.ÇAM, 1.ÇAMLIK, 1246., DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, GUGUK, SERTAÇ, YURTKUR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ŞENAY, ŞENLİK sk / YEŞİLOVA mah SAKARYA sk / İNÖNÜ mah SEDA sk bölgelerinde 26/02/2024 12:00:00 - 26/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORU, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk bölgelerinde 26/02/2024 14:30:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, BANKACI, CUMHURİYET, DİNÇER, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, MEZARLIK, RAHMİ REİS, YÜCEL, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AKKUŞ, ALABORA, ALT, ALİ GÜLMEZ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, BAYINDIR, BODUR, BOZKIR, BURGAZ, BİLGEHAN, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DALGIC, DELİORMAN, DENİZ YILDIZI, DESTAN, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ELMAS, EMEK, EMİN, ERENLER, F23, FİRUZE, G-832, GÖZTAŞI, GÖÇEN, GÖÇMENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KAZIM KARABEKİR, KEHRİBAR, KERİM TEKİN, KIRLANGIÇ, KOZA, KURŞUN, KUŞ, MAVİ, MÜMTAZ SEVİNÇ, MİKAİL, ONOK, PLEVNE, POYRAZ, SADABAT, SADIK, SEL, SELİM, SEVTAP, SEVİNÇ, SEYİR, TAN, TAŞER, TETİK, TOKER, TOLGA, TUBA, TURAN, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, ULUDAĞ, YEDİTEPE, YONGACI, YUSUF, ÇAVUŞ, ÇETE, ÇOLAK, ÖN, ÖNER, ÖZGÜNER, ÖZIŞIK, ÜLKEM, ÜLKER, ÜST, ŞAN, ŞÜKRÜ sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, BALCIBÜK, G-1, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-17, G-2, G-3, G-4, G-5, G-535, G-551, G-6, G-658, G-660, G-661, G-662, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G-675, G-676, G-677, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-692, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-7, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-741, G-742, G-743, G-744, G-745, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G- bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 26/02/2024 13:00:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1597., 1598., 1599., 1600., 1601., 1606., 1607., 1612., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1513., 1514., 1515., 1516., 1517., 1519., 1520., 1526., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 26/02/2024 00:00:00 - 26/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1366. sk bölgelerinde 26/02/2024 00:00:00 - 26/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah ÜSKÜP sk bölgelerinde 26/02/2024 00:00:00 - 26/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1825. sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1858., 1864., 1865., 1866., CAMİ, MASLAK sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 492., 507., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇAVUŞPAŞA, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 26/02/2024 12:00:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HÜRRİYET, ŞAHİN 1 sk bölgelerinde 26/02/2024 12:00:00 - 26/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, SECİYE sk bölgelerinde 26/02/2024 00:00:00 - 26/02/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk -ÖMERLİ-ÖMERLİ mah sk -Ömerli-ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 26/02/2024 02:00:00 - 26/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 26/02/2024 04:00:00 - 26/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk / KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/02/2024 00:00:00 - 26/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/02/2024 00:00:00 - 26/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk / KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/02/2024 16:00:00 - 26/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KONAK, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -SAHİL mah sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KONAK, YAVUZ SULTAN SELİM sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah NÖBET sk bölgelerinde 26/02/2024 09:00:00 - 26/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah UĞURLU sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2057., 2058., 2060., 2081., 2178., 2179., 2181., 2182., 2183., 2184., 2185., 2185/1., 2186., 2187., 2188., 2218., C, D sk bölgelerinde 26/02/2024 00:05:00 - 26/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2252., 2253., 2254., 2255., 2261., 2262., 2263., 2271., H, HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 26/02/2024 10:00:00 - 26/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.