26 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:39

Güncelleme: 26.02.2024 - 00:39

İZMİR ilinde 26 Şubat Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; 7171/4. Sk., İsimsiz5, 7059/1. Sk., 7092. Sk., 7102. Sk., 7119. Sk., 7154. Sk., 7158. Sk., 7163. Sk., 7169. Sk., 7171/2. Sk., , 7059/2. Sk., 7061. Sk., 7089. Sk., 7091. Sk., 7096/1. Sk., 7099. Sk., 7100. Sk., 7103. Sk., 7104. Sk., 7105. Sk., 7115. Sk., 7151. Sk., 7151/1. Sk., 7156. Sk., 7159. Sk., 7161. Sk., 7165/1. Sk., 7165/2. Sk., 7166/1. Sk., 7171. Sk., 7171/3. Sk., Şehit Abdullah Eymur, Şehit Kenan Ergün Parkı İçi Yolu, Şehit Orhan Bozkurt Sk., S. Abdullah Eymur Sk., Kubilay Cd., 7355. Sk., 7171/1. Sk., 7170. Sk., 7166/2. Sk., 7166. Sk., 7165. Sk., İsimsiz15, 1660. Sk., 7020/1. Sk., 7086. Sk., 7093. Sk., 7096. Sk., 7098. Sk., 7111/2. Sk., 7115/1, 7153. Sk., 7155/2. Sk., 7164. Sk., 7165/3. Sk., 7167. Sk., 7168. Sk., 7172. Sk., 7173. Sk., 7162. Sk., 7113. Sk., 7099/1. Sk., 7097. Sk., 7095. Sk., 7094. Sk., 7090. Sk., 7088. Sk., 7020/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Emek; 7247. Sk., 7244. Sk., 7241/1. Sk., 7240/1. Sk., 7236/3. Sk., 7236. Sk., 7232/1. Sk., 7227. Sk., 7223. Sk., 7211. Sk., 7204. Sk., 7203. Sk., 7202. Sk., 7200/1. Sk., 7080. Sk., 7065. Sk., 7061. Sk., 7236/1, 7019. Sk., 7018. Sk., 7009. Sk., 1844/5. Sk., İsimsiz13, 1844/2. Sk., 1844/3. Sk., 7205. Sk., 7207. Sk., 7207/1. Sk., 7208. Sk., 7209. Sk., 7210. Sk., 7215. Sk., 7218. Sk., 7222. Sk., 7226. Sk., 7226/1. Sk., 7226/2. Sk., 7227/3. Sk., 7230/1. Sk., 7234. Sk., 7238. Sk., 7239/2. Sk., 7243/1. Sk., 7245. Sk., 7283. Sk., 7294. Sk., 7294/1. Sk., 7295. Sk., 7296. Sk., 7297. Sk., 7297/1. Sk., Kubilay, 1660. Sk., 7014. Sk., 7206. Sk., 7212. Sk., 7212/1. Sk., 7214. Sk., 7217. Sk., 7220. Sk., 7221. Sk., 7225. Sk., 7237. Sk., 7241. Sk., 7241/2. Sk., 7242. Sk., 7243. Sk., 7246. Sk., 7248. Sk., 7257. Sk., 7257/1. Sk., Barış, Şehit Asttğm. Mesut Uzlu Sk., 7247/1. Sk., 7233. Sk., 7228. Sk., 7229. Sk., 7230. Sk., 7232. Sk., , 7293/1, 7293, 7221, 7293/2 SK., 1844/4. Sk., 7002. Sk., 7080/1. Sk., 7200. Sk., 7201. Sk., 7202/1. Sk., 7203/1. Sk., 7213/1. Sk., 7216. Sk., 7219. Sk., 7223/1. Sk., 7227/1. Sk., 7227/2. Sk., 7231. Sk., 7236/2. Sk., 7238/1. Sk., 7239. Sk., 7239/1. Sk., 7240. Sk., 7256. Sk., 7258. Sk., 7258/1. Sk., 7281. Sk., 7290. Sk., 7290/1. Sk., 7290/2. Sk., 7292/1. Sk., Barış Sk., Barış Cd., Anadolu Cd., 7263. Sk., 7249. Sk., 7248/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Körfez; 7379/8. Sk., 7379/5. Sk., 7374/7. Sk., 7375. Sk., 7356/4. Sk., 7377. Sk., 7430. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Postacılar; 7651/5. Sk., 7651/6. Sk., 7653. Sk., 7654. Sk., 7656. Sk., Girne, 7613/1, 7614, 7472. Sk., 7474. Sk., 7599/5. Sk., 7615. Sk., 7620/1. Sk., 7621. Sk., 7624. Sk., 7651. Sk., 7651/2. Sk., 7651/3. Sk., 7654/2. Sk., Karşıyaka Girişi-K14, Park İçi Yolu, Şehit Abdurrahman Koçak Parkı, İsimsiz14, 1844/16, 1844/10. Sk., 1847/28. Sk., 6067/2. Sk., 6067/4. Sk., 7465. Sk., 7467/2. Sk., 7469. Sk., 7473. Sk., 7475. Sk., 7478. Sk., 7599/4. Sk., 7600/1. Sk., 7610/1. Sk., 7612. Sk., 7618. Sk., 7626. Sk., 7665. Sk., 7652. Sk., 7651/1. Sk., 7623. Sk., 7622. Sk., 7613. Sk., 7610. Sk., 7600. Sk., 7599/3. Sk., 7599/2. Sk., 7599. Sk., 7476. Sk., 7468. Sk., 7467/1. Sk., 7467. Sk., 1844/7. Sk., 7620/1, 6067/1, , 7619, 1844/9. Sk., 6067/3. Sk., 6067/5. Sk., 7470. Sk., 7471. Sk., 7476/1. Sk., 7600/5. Sk., 7610/2. Sk., 7616. Sk., 7617. Sk., 7620. Sk., 7625. Sk., 7651/7. Sk., 7654/1. Sk., 7657. Sk., 7667. Sk., Girne Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Soğukkuyu; İsimsiz14, 1844/11. Sk., 1844/14. Sk., 1844/8. Sk., 1847/16. Sk., 1847/26. Sk., 1847/27. Sk., Girne Blv., Mustafa Yücel Özbilgin Park İçi Yolu, Mutlular Konut Yapı Kooperatifi, Otopark, , İsimsiz42, 1847/13. Sk., 1847/14. Sk., 1847/18. Sk., 1847/24. Sk., 1847/31. Sk., Akın Kıvanç Sk., Eskar Konutları, Karşıyaka Ayyıldız Konut Yapı Kooperatif Sitesi İç, 7465. Sk., 1847/25. Sk., 1847/22, 1847/17. Sk., 1844/7. Sk., 1844/18. Sk., İsimsiz32, İsimsiz25, 1844/10. Sk., 1844/13. Sk., 1847/10. Sk., 1847/15. Sk., 1847/21. Sk., Akın Kıvanç elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Yamanlar; İsimsiz12, İsimsiz19, 7094. Sk., 7097. Sk., 7302. Sk., 7309. Sk., 7320. Sk., 7321/1. Sk., 7341/1. Sk., 7342. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7351/1. Sk., 7355/3. Sk., Barış, , 7099. Sk., 7303. Sk., 7306. Sk., 7307. Sk., 7323/5. Sk., 7328. Sk., 7340/1. Sk., 7344/1. Sk., 7345/1. Sk., 7347/1. Sk., 7349/1. Sk., 7349/3. Sk., 7353/2. Sk., 7353/3. Sk., 7354. Sk., 7355/6. Sk., Kubilay Cd., 7355/4. Sk., 7355. Sk., 7354/3. Sk., 73533. Sk., 7353/4. Sk., 7353/1. Sk., 7352. Sk., 7351. Sk., 7349/4. Sk., 7345. Sk., 7340. Sk., 7323/2. Sk., 7319. Sk., 7161. Sk., 7305, 7308. Sk., 7321. Sk., 7322. Sk., 7323/3. Sk., 7323/4. Sk., 7351/8. Sk., 7353. Sk., 7354/4. Sk., 7355/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Gümüşpala; 7000, 7002/1. Sk., 7007. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7012. Sk., 7014. Sk., 7014/1. Sk., 7005/2, 7007/1. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7078/1. Sk., 7079. Sk., 7000/1, 7003. Sk., 7005. Sk., 7005/1. Sk., 7015. Sk., 7080. Sk., 7009/1. Sk., 7003/2. Sk., 7003/1. Sk., 7002. Sk., 1660. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Onur; İsimsiz18, 7360/2. Sk., 7369/1. Sk., 7371/6. Sk., 7374/1. Sk., 7374/2. Sk., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, 7334/2. Sk., 7334/3. Sk., 7360/3. Sk., 7365. Sk., 7368/2. Sk., 7369/2. Sk., 7371/10. Sk., 7371/4. Sk., 7371/5. Sk., 7378. Sk., Akın Kıvanç Sk., , 7367. Sk., 7370. Sk., 7370/9. Sk., 7371/2. Sk., 7373. Sk., 7376. Sk., 7377. Sk., 7375. Sk., 7374. Sk., 7372. Sk., 7371/3. Sk., 7366. Sk., 7365/1, 7360/1. Sk., 7360. Sk., 7334/1. Sk., 7334. Sk., İsimsiz20, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Emek; 1660. Sk., Barış, 7267. Sk., 7264. Sk., 7259. Sk., 7226. Sk., Barış Cd., 7266. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Gümüşpala; 7052/1. Sk., 7085. Sk., 7086/2, 7086/3. Sk., 7083/1. Sk., 7081/4. Sk., 7065. Sk., 7083. Sk., 1660. Sk., 7081/3, 7084. Sk., 7084/1. Sk., 7086/1. Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Yamanlar; Kubilay Cd., 7354/2. Sk., 7354. Sk., 7350/1. Sk., 7349/3. Sk., 7349/2. Sk., 7349/1. Sk., 7347/1. Sk., 7347. Sk., 7346. Sk., 7345/1. Sk., 7332. Sk., 7331/1. Sk., 7331. Sk., 7328/1. Sk., 7328. Sk., 7327. Sk., 7325/1. Sk., 7324/1. Sk., 7323/5. Sk., 7315/1. Sk., 7312. Sk., 7307. Sk., 7306. Sk., 7303. Sk., 7301/1. Sk., , 7337. Sk., 7339/2. Sk., 7345. Sk., 7346/1. Sk., 7350. Sk., Kubilay, Barış, 7349. Sk., 7345/2. Sk., 7350/2. Sk., 7344. Sk., 7329. Sk., 7325. Sk., 7323/7. Sk., 7351. Sk., 7354/3. Sk., 7355. Sk., 7323/1. Sk., 7320. Sk., 7318. Sk., 7317. Sk., 7311. Sk., 7309. Sk., 7304. Sk., 7303/5. Sk., 7303/4. Sk., 7303/3. Sk., 7303/2. Sk., 7302/2. Sk., 7302. Sk., 7323/6. Sk., 7323/2. Sk., 7319. Sk., 7315/2. Sk., 7315. Sk., 7314. Sk., 7308/1. Sk., 7303/6. Sk., 7303/1. Sk., 7305, 7301. Sk., 7308. Sk., 7310. Sk., 7313. Sk., 7316. Sk., 7322. Sk., 7323. Sk., 7323/3. Sk., 7323/4. Sk., 7326. Sk., 7332/1. Sk., 7333. Sk., 7334. Sk., 7335. Sk., 7338. Sk., 7339. Sk., 7354/1. Sk., 7354/4. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, 7324. Sk., 7324/2. Sk., 7324/3. Sk., 7324/4. Sk., 7336. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Soğukkuyu; Akın Kıvanç Sk., 1847/14. Sk., , Girne Blv., 1847/12. Sk., İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz18, 7280. Sk., 7274. Sk., 1847/10. Sk., 1848. Sk., 7275. Sk., 7276. Sk., 7277. Sk., 7278. Sk., 7279. Sk., Barış Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; 7151. Sk., 7134. Sk., 7133/1. Sk., 7121/1. Sk., 7115. Sk., 7089/1. Sk., 7089. Sk., 7061. Sk., 7058. Sk., 7057/1. Sk., 7042. Sk., 7020/4. Sk., ATATÜRK, İsimsiz8, , Şehit Orhan Bozkurt Sk., 7163. Sk., 7160. Sk., 7133. Sk., 7128. Sk., 7121. Sk., 7120. Sk., 7119. Sk., 7041. Sk., S. Abdullah Eymur Sk., Kubilay Cd., 7122. Sk., 7118. Sk., 7098/1. Sk., 7090. Sk., 7088. Sk., 7065. Sk., 7056. Sk., 7020/3. Sk., 7150, İsimsiz10, 7122/2, 7020/1. Sk., 7055. Sk., 7057. Sk., 7093. Sk., 7098. Sk., 7098/2. Sk., 7115/1, 7122/1, 7123/1. Sk., 7131. Sk., 7132. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Onur; Kubilay Cd., 7370/12. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Zübeyde Hanım; 7563/7. Sk., 7448/17. Sk., 7400/2. Sk., 7400/15. Sk., 7400/14. Sk., , Baş Pehlivan Karaali Cd., 7400/3. Sk., 7400/6. Sk., 7400/9. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., Şehit Nuri Yesugay Parkı İçi Yolu, 7400/19. Sk., 7400/24. Sk., 7400/8. Sk., 7448/18. Sk., 7400/17. Sk., İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Tuna; 1712. Sk., 1711. Sk., , İsmail Özkunt Sk., Şehit Üsttğm. Ahmet Konuksever Sk., 1671. Sk., Tiyatro Sk., 1690. Sk., 1696. Sk., 1710. Sk., YALI, Mehmet İhsan Zeyrek, Salah Birsel Sk., İbrahim Yılmaz Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Örnekköy; 7563/6, 7564. Sk., 7563/3. Sk., İsimsiz13, 7600. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Bahariye; 1874. Sk., 1868. Sk., 1867. Sk., 1858. Sk., 1671. Sk., 1864. Sk., 1870. Sk., 1872. Sk., 1875. Sk., Yaşar Aksoy Sk., 1870/1. sk, 1690/1. Sk., 1872/1. Sk., 2006. Sk., Müjgan Barutçu Sk., , 1690. Sk., 1870/1. Sk., Hidayet Erzeybek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Alaybey; 1689. Sk., 1671. Sk., Ali İhsan Ünal Sk., Şehit Üsttğm. Ahmet Konuksever Sk., 1690. Sk., Mehmet İhsan Zeyrek, 1673. Sk., 1691. Sk., Mehmet İhsan Zeyrek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Latife Hanım; 7497. Sk., 7495. Sk., 7492. Sk., 7491. Sk., 7490/2. Sk., 7490. Sk., 7488. Sk., 7447/13. Sk., 7487. Sk., 7493. Sk., 7494. Sk., 7499/1. Sk., BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, 7484. Sk., Baş Pehlivan Karaali, Baş Pehlivan Karaali Cd., Coşkun Şahin, 7485. Sk., , 7486. Sk., 7489. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında Bahçelievler; 1849/1. Sk., 1850/1. Sk., , Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında İmbatlı; , 1825. Sk., 6070/3. Sk., 6070/1. Sk., 6071/1. Sk., 1847, 6098. Sk., 6072. Sk., 6071. Sk., 6070/2. Sk., 1595. Sk., 6076/2. Sk., 6076/1. Sk., 6070. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında İnönü; 6730. Sk., 6732/1. Sk., 6737. Sk., 6743/1. Sk., 6744. Sk., 6745/2. Sk., 6758/1. Sk., 6759. Sk., 6760. Sk., 6749. Sk., 6748. Sk., 6747. Sk., 6742/2. Sk., 6741. Sk., 6740/1. Sk., 6740. Sk., 6732/5. Sk., 6718. Sk., 6735. Sk., 6745/1. Sk., 6761. Sk., 6732. Sk., , 6739/1. Sk., 6742. Sk., 6742/1. Sk., 6743. Sk., 6745. Sk., 6746. Sk., 6758. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Örnekköy; 1847/1. Sk., 1847/2. Sk., 1847/3. Sk., 7415. Sk., 7454. Sk., 7458. Sk., 7459. Sk., 7461/1. Sk., 7515. Sk., 7536/1. Sk., BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, Park İçi Yolu, ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI YÜKSEL YAVUZ, 1847/9. Sk., 7400 1. Çıkmazı, 7417. Sk., 7419. Sk., 7424. Sk., 7452. Sk., 7454/1. Sk., 7455/1. Sk., 7457/1. Sk., 7510. Sk., 7533. Sk., 7534. Sk., 7537. Sk., Girne, 7548/2, 1847, 7536. Sk., 7535. Sk., 7510/1. Sk., 7450. Sk., 7426. Sk., 7421. Sk., 7418. Sk., 7403. Sk., 6601. Sk., , 1847/4. Sk., 6065/2. Sk., 7400/1. Sk., 7401. Sk., 7402. Sk., 7416. Sk., 7420. Sk., 7451. Sk., 7453. Sk., 7511. Sk., 7514. Sk., 7517. Sk., 7532. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Tuna; Kemal Paşa Cd., 1716. Sk., Salah Birsel Sk., İbrahim Yılmaz Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Cumhuriyet; 6641. Sk., 6640. Sk., 6629. Sk., 6626/2. Sk., 6626/1. Sk., 6601/2. Sk., , 6601. Sk., 6632. Sk., 6642. Sk., 6643/1. Sk., 6644. Sk., 6653. Sk., 6677. Sk., 6678. Sk., 6679. Sk., 6701. Sk., 6717. Sk., 6732. Sk., Alim Dağhan Cd., İsimsiz6, Anadolu Cd., 6713. Sk., 6701/1. Sk., 6680. Sk., 6674. Sk., 6655. Sk., 6653/1. Sk., 6643. Sk., 6642/1. Sk., 6638. Sk., 6631. Sk., 6626. Sk., 6718/1. Sk., 6718. Sk., 6713/1. Sk., 6601/3. Sk., 6642/2. Sk., 6715. Sk., 6716. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Bahariye; 1716. Sk., Orhan Şaik Gökyay Cd., Dr. O. Alpyörük Sk., 1875. Sk., 1838. Sk., 1671. Sk., 1877. Sk., Hidayet Erzeybek Sk., ZÜBEYDE HANIM, Müjgan Barutcu, Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv., 1874. Sk., Atatürk Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Bahçelievler; Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv., Orhan Şaik Gökyay elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Bahriye Üçok; Şehit Yzb. Hüseyin Olgun Sk., Atatürk Blv., Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Dedebaşı; 6052. Sk., 6095. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6111. Sk., 6111/1. Sk., İsimsiz1, 6111/2. Sk., 6101. Sk., 6100. Sk., 6051. Sk., , Anadolu Cd., 6110/1. Sk., 6102. Sk., 6051/2. Sk., 6011. Sk., 6103. Sk., 6105. Sk., 6109/1. Sk., 6110. Sk., Ali Alp Böke Cd., Anadolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Donanmacı; Kemal Paşa Cd., Salah Birsel Sk., , Ulvi Başman Sk., ŞÜKRAN KURDAKUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında Fikri Altay; 6197. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:14.108-2024-02-26 15:00:24.309 saatleri arasında Rafet Paşa; 5499/1. Sk., 5376. Sk., 5381/1. Sk., 5375. Sk., 5377. Sk., 5381. Sk., 5380. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:14.108-2024-02-26 15:00:24.309 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:42.057-2024-02-26 10:00:55.612 saatleri arasında Mevlana; 1728. Sk., 1750. Sk., 1701/7. Sk., 1702. Sk., 1744/1. Sk., 1722. Sk., 1729/3. Sk., 1729/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:42.057-2024-02-26 10:00:55.612 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 03:00:41.064-2024-02-26 03:15:48.997 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 03:00:48.684-2024-02-26 03:15:59.108 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:09.064-2024-02-26 17:00:18.427 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:42.057-2024-02-26 10:00:55.612 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:19.637-2024-02-26 16:00:26.327 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 09:00:09.064-2024-02-26 17:00:18.427 saatleri arasında Yenigün; 265. Sk., 265/1. Sk., 268/1. Sk., 254. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:09.064-2024-02-26 17:00:18.427 saatleri arasında Kozağaç; 251. Sk., 252. Sk., 252/1. Sk., , 246. Sk., 253. Sk., 254/1. Sk., 231/1. Sk., 253/2. Sk., 253/1. Sk., 254/2. Sk., 254. Sk., 253/4. Sk., 254/3, 253/3. Sk., 256. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:09.064-2024-02-26 17:00:18.427 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 09:00:10.723-2024-02-26 15:00:28.578 saatleri arasında Turabey; İsimsiz2, Üçkemer Cd., Onur Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:10.723-2024-02-26 15:00:28.578 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 09:00:21.838-2024-02-26 15:00:30.013 saatleri arasında Camiatik; ARMAĞAN, İbrahim Algan Sk., Eski Camii Sk., Okul Sk., Özyokuş Sk., ÖZYOKUŞ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:21.838-2024-02-26 15:00:30.013 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:33.465-2024-02-26 15:00:53.607 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:33.465-2024-02-26 15:00:53.607 saatleri arasında Kalabak; 3016, 3019/2. Sk., 3016/1. Sk., 3003, 3316. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 09:00:51.837-2024-02-26 11:00:58.767 saatleri arasında 16 Eylül; Orkent Sitesi, 3339. Sk., 3337. Sk., 3334. Sk., 3322/1. Sk., 3340. Sk., 3324. Sk., 3332. Sk., 3333. Sk., İsimsiz10, 3338. Sk., 3336. Sk., 3322. Sk., 3319. Sk., 3335. Sk., 3331. Sk., 3330. Sk., 3329. Sk., 3326. Sk., 3323. Sk., 3300/1. Sk., İsimsiz9, , 3394/1, 3325. Sk., 3329/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:51.837-2024-02-26 11:00:58.767 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:00:51.837-2024-02-26 11:00:58.767 saatleri arasında Cumhuriyet; 4507/1. Sk., 4507. Sk., 4509. Sk., 4337. Sk., 4326. Sk., 4325. Sk., 4324. Sk., 4508/1, , 4536. Sk., 4330. Sk., 4327. Sk., 4323. Sk., İzip Sitesi, 4537 Sk., 4500, 4336. Sk., 4511. Sk., 4537/1, 4330, 4544. Sk., İsimsiz15, 4543. Sk., 4321/1. Sk., 4335/1. Sk., 4508. Sk., 4501. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:47.062-2024-02-26 14:00:02.332 saatleri arasında Musalla; İsimsiz256, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz11, İsimsiz19, İsimsiz29, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz60, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz188, 1408, İsimsiz193, İsimsiz203, İsimsiz263, İsimsiz284, İsimsiz293, İsimsiz294, , çatal azmak mevkii, İsimsiz3, İsimsiz10, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz79, İsimsiz155, İsimsiz191, İsimsiz255, İsimsiz4, İsimsiz286, İsimsiz287, İsimsiz296, İsimsiz299, İsimsiz300, KUŞ YERİ, Kilise Mevkii Küme Evler, KİLLİK DAĞI, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz31, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz78, İsimsiz97, İsimsiz124, İsimsiz186, İsimsiz201, İsimsiz253, İsimsiz285, İsimsiz298, İzmir-Çeşme Otoyolu, yol, İsimsiz23, Kızkapan, İsimsiz38, İsimsiz47, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz153, İsimsiz161, İsimsiz189, İsimsiz280, İsimsiz281, İsimsiz290, İsimsiz295, 1400 Sk. , sunset yolu, çatalazmak, İKİ ÇEŞMELİK, Killik dağı mevkii elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:47.062-2024-02-26 14:00:02.332 saatleri arasında Ovacık; 7172 sk., ovacık yolu, İsimsiz5, Kızkapan, İsimsiz195, 7152. Sk., 7175. Sk., İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz303, İsimsiz305, İsimsiz72, , İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz19, Manastır Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:47.062-2024-02-26 14:00:02.332 saatleri arasında Çakabey; İsimsiz7, , İsimsiz14, 7201 SK., Manastır Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:47.062-2024-02-26 14:00:02.332 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:47.062-2024-02-26 14:00:02.332 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 09:30:32.874-2024-02-26 16:30:46.686 saatleri arasında Söğütören; Söğütören Köyü İç Yolu, İsimsiz10, Söğütören Köyü, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz3, İsimsiz12, İsimsiz1, İsimsiz13, İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 09:30:32.874-2024-02-26 16:30:46.686 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 10:00:07.437-2024-02-26 16:30:24.705 saatleri arasında Çambel; 2509, 2518, , 2515, 2525, 2512, 2509, 2525, 2511, 2525, 2525 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 10:00:08.178-2024-02-26 16:00:14.014 saatleri arasında Irmak; 537/1. Sk., 537. Sk., İsimsiz20, Turgut Özal Blv., 538/1. Sk., 9510. Sk., 9512. Sk., İsimsiz12, İsimsiz14, 538. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 9514. Sk., 9513. Sk., 9027. Sk., Cumhuriyet Cd., 541. Sk., İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz13, 536. Sk., 9506. Sk., 543. Sk., Dr. Burhan Özfatura Cd., 537/2. Sk., 535. Sk., 9513/1, , 9513/2, 9515. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:08.178-2024-02-26 16:00:14.014 saatleri arasında Zeytinlik; Turgut Özal Blv., 9027. Sk., 9026. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:08.178-2024-02-26 16:00:14.014 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:19.637-2024-02-26 16:00:26.327 saatleri arasında Yeşil Pınar; 316. Sk., 322. Sk., 317. Sk., 129. Sk., 326, 323, 329 Sk., 105/2. Sk., 314. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy, 320/1, 9423. Sk., 9315. Sk., 424. Sk., 321. Sk., 320. Sk., 318. Sk., 314/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:19.637-2024-02-26 16:00:26.327 saatleri arasında Irmak; Vali Kutlu Aktaş Cd., 9525. Sk., 9524. Sk., 9515. Sk., 555. Sk., 551. Sk., 548. Sk., Turgut Özal Blv., Cumhuriyet Cd., 9522. Sk., İsimsiz4, 546. Sk., 552. Sk., 554. Sk., 9505. Sk., 9506. Sk., 9508. Sk., 9517. Sk., , İsimsiz2, İsimsiz3, 553. Sk., 9502. Sk., 9503. Sk., 9507. Sk., Dr. Burhan Özfatura Cd., İsimsiz9, 528. Sk., 544. Sk., 9504. Sk., 9516. Sk., 9518. Sk., 9519. Sk., 9520. Sk., 9521. Sk., 9523. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:19.637-2024-02-26 16:00:26.327 saatleri arasında İncirli Pınar; 129/4, 143, Vali Kutlu Aktaş Cd., 104/2, İsimsiz2, 9107/1, 126/2, 110/2. Sk., 123. Sk., 127. Sk., 134. Sk., 9422. Sk., 105/2, 107. Sk., 108. Sk., 116. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 125, 125/1. Sk., 125/2. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 129/2. Sk., 129/3. Sk., 137. Sk., İsimsiz1, 139. Sk., 9142/1. Sk., 9403. Sk., İsimsiz4, İsimsiz12, 105. Sk., 108/1. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 141. Sk., 9142. Sk., 143/3, İsimsiz3, İsimsiz11, 133 Sk., 103/1. Sk., 104. Sk., 119. Sk., 121/1. Sk., 124. Sk., 130. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 138. Sk., 140. Sk., 105/2. Sk., 9404. Sk., 103. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:19.637-2024-02-26 16:00:26.327 saatleri arasında Zeytinlik; 9024. Sk., 9026. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Turgut Özal Blv., 9025. Sk., İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:19.637-2024-02-26 16:00:26.327 saatleri arasında Gölcük; 9403. Sk., 9408. Sk., 9411. Sk., 9412. Sk., 427. Sk., 9413. Sk., 9418. Sk., 9425. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., 134. Sk., 419. Sk., 419/1. Sk., 420. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 441/2. Sk., 9404. Sk., 9421. Sk., 9423. Sk., , İsimsiz1, 428. Sk., 9422. Sk., Turgut Özal Blv., 448. Sk., 9402, 9410. Sk., 9406. Sk., 9401. Sk., 9400. Sk., 9417. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 10:00:19.637-2024-02-26 16:00:26.327 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERIHISAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 12:00:46.275-2024-02-26 13:00:05.857 saatleri arasında Mersin Alanı; 6166, 6158. Sk., 6150. Sk., 6146. Sk., 6142. Sk., 6047. Sk., 6041. Sk., 6168 sk, 6154. Sk., 6152. Sk., 6148. Sk., 6144. Sk., 6140 Sk., 6049. Sk., 6045, 6033. Sk., 6156. Sk., 6164. Sk., 6162. Sk., 6057. Sk., 6055. Sk., 6053. Sk., 6045. Sk., 6043. Sk., 6041, 6039. Sk., 6031 Sk., 6168, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-26 2024-02-26 12:00:46.275-2024-02-26 13:00:05.857 saatleri arasında Bengiler; 6304. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-26 2024-02-26 12:00:46.275-2024-02-26 13:00:05.857 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.