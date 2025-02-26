26 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:44

KOCAELİ ilinde 26 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, EMEKEVLER, İBRİKDERE mahallelerinde 143. SK., 158. SK., 42., 42. SK., 43. SK., AKTIF, AKTİF CD., ASIYAN, ÇAMLIDERE, ÇAMLIDERE CD., ÇINARLI CD., D-100 KARAYOLU CD., ENDER SK., GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNEŞ CD., KARAOĞLAN SK., KURTLAR, KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR, SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SEZİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE CD., VATAN, VATAN CD., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ASALET, ASALET SK., BAHARİYE SK., BODUR, EMRE SK., ESTERGON CD., GÜRLER SK., KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., NAMIK KEMAL, SADRAZAM CD., TEPE SK., TURGUT REİS CD., YELPAZE SK., YILDIRIM, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYIR, CEZAYİR SK., GÜLENCE SK., KIRMALAR, KIRMALAR SK., MESCİT SK., PAPATYALI SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAAGAÇ, DOGA, DOĞA SK., FERHAT, FERHAT SK., FURKAN SK., GARDENYA, GARDENYA SK., GÜLİBRİŞİM SK., HATMI, HURMA SK., IÇMELER, ISILTI, İÇMELER CD., KARAAGAÇ, KIZILÇAM, KIZILÇAM SK., MILLI EGEMENLIK, MUZ, MUZ SK., TAŞLIÇAY SK., TOROSLAR, TOROSLAR SK., TÜMEN SK., ÜNAL SK., YEŞİLÇAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde 4461, AKARCA SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKDENİZ SK., AKIN, AKIN SK., AKTOP SK., AKYÜZ SK., ALPEREN SK., ALSANCAK, ALSANCAK SK., AMBER SK., ANAFARTALAR SK., ANIT SK., ANKARA. CD., AŞKIN SK., ATATÜRK CD., ATİK SK., ATMACA SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAHADIR, BEGEÇ, BİLİN SK., BİLLUR SK., BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇAKAR SK., ÇIKMAZ SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DALGIÇ, DALGIÇ SK., DAMLALI SK., DARICA SK., DICLE, DİCLE CD., DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., EFE SK., ELEM, ELEM CD., EMİR SK., ESER, ESER SK., EZGI, EZGİ SK, EZGİ SK., FERMAN SK., FEVZI ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GAZİ YASİN CD., GENCER SK., GÖKTUG, GÖKTUĞ SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLİSTAN SK., GÜMRÜK SK., GÜVEN, GÜZ, GÜZ SK., HAKAN, HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, ILHAM, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARACA SK., KARTAL, KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK, KERVAN, KOZA SK., KUMLUK SK., MAVİ SK., MELODI, MELODİ SK., MESALE, MEŞALE SK., MIHRAP, MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MURAT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR, NAZAR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZI, ÖZGÜR, ÖZKAN, ÖZKAN SK., POLAT SK., RAHLE, RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SANCAK SK., SARAY SK., SARAYİÇİ SK., SARAYKENT, SARAYKENT SK., SENER, SERINCAN, SERİNCAN SK., SEZER SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜLÜN SK., SÜMER, SÜMER SK., ŞAH SK., ŞEHİT MAHMUT SK., ŞENER SK., TOKATLI, TOLGA SK., TURGUT REIS, ULUBEY, ULUBEY SK., ULUISIK, ULUIŞIK CD., USTA SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜRESIN, ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAN, YAŞA SK., YATAĞAN SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM SK., YÜCE SK., ZEYBEK SK., ZIYA GÖKALP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SORGUN, SORGUN SK., YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME mahallelerinde YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKKONAK, ALADAĞ SK., AŞIK SK., CEM SULTAN SK., CEREN, CEREN SK., ÇALIKUŞU SK., GENÇLİK SK., GÖKALP, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HAMAMLI SK., HÜNER, HÜNER SK., ISTIKBAL, İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR CD., KANARYA SK., KARATAY SK., KASIRGA SK., KILAVUZ SK., KUMLUCA SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MUHABBET, MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖZBILEN, PİYADE SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-09:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ACIELMA SK., ADACIK SK., AHMET LÜTFÜ ARAT, AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AKARLAR SK., AKÇAAĞAÇ SK., ALA SK., ALİ EFENDİ SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANADOLU SK., ARKA SK., AŞİNA SK., ATAN, ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYDINKENT SİTE YOLU SK, AYVALIK SK., BABADAĞ SK., BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAKIR SK., BAKKAL SK., BALCILAR SK., BARUT, BARUT SK., BASRA SK., BAŞAKLI SK., BAYINDIR, BAYIRLI SK., BEGONYA, BERGAMA SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., BUKET SK., CESUR, DEĞİRMEN VADİSİ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRLİ SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERNEK, DİLBER SK., DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., EKVATOR, EKVATOR SK., ELMALI SK., ELVEDA SK., ERCİYES SK., ERIKLI, EYLEM, EYLEM SK., FISTIK SK., FLORYA SK., GEVREK SK., GİRİT SK., GÖKÇESU, GÖKÇESU SK., GÖREN SK., GÜLSÜN SK., GÜMÜŞ SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HALK, HALK SK., HAS SK., HASKÖY SK., HATIRA SK., HEYBE, HEYBE SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İRİS SK., KADEM, KADEM SK., KAMU, KAMU CD., KARAAĞAÇ SK., KARAÇALI, KARAÇALI SK., KARADENİZ SK., KARADUT, KARADUT SK., KARASU SK., KARLI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KINIK SK., KIRGIZLAR SK., KISIKLI SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KORKUT SK., KUŞBURNU SK., KUŞKONMAZ SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., KUZGUNDERE CD., LEVENT SK., MASHAR, MECİT SK., MIMAR SINAN, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ORKİDE SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER YALÇIN CD., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ÖZKOÇ SK., PETUNYA SK., ROKA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAHINTEPE, SAKIZ SK., SARILALE SK., SARISALKIM, SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SEMT, SEMT SK., SEPETÇI, SEPETÇİ SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SIRINSULHIYE IZMIT, SIRINYOL, SİCİM SK., SİMSAR SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÖNMEZLER SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞİFA SK., ŞÖHRET SK., TAFLAN SK., TARÇIN SK., TAVŞANLI SK., TEĞMEN SK., TURCAN, TURCAN SK., TURKUAZ SK., TUZLA, TUZLA SK., TÜRKELİ SK., ULUDAĞ SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., YAPRAK SK, YEKPARE SK., YENICE, YENİCE SK., YEŞİL SK., YEŞİLÖZ SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZERDECAL SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., ALA, BAHA ÖZTÜRK SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., D-130 KARAYOLU.. CD., DERE KENARI SK., ELIBOL, FIL, FİL, FİL SK., GENÇ ALİ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HAZAR, İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KARDÜZ SK., KARŞIYAKA SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KOCAMAN SK., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., MAHMUT ÇAVUS, MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MILLI IRADE, MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., NİĞBOLU SK., NURLU, NURLU SK., OĞUL SK., ÖMER ALİ KESKİN SK., SAKIR HOCA, SALİH OSMANLI SK., SEYFİ SK., SONBAHAR, SONBAHAR SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., YALÇIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 12. SK., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 26. SK., 4., 6. SK., 8., ÇANAKÇI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, KANYON SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., ORUÇ SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, YAYLACIK mahallelerinde ACUN, ACUN SK., AHMET PASA, AHMET PAŞA SK., AHMET YESEVİ SK., AKER SK., ALTINTAŞ SK., ALTUN SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., ATAK SK., ATMACA, BASER, BAŞER SK., BERAY, BEYAZ ZAMBAK, BEYAZ ZAMBAK SK., BILIR, BONCUK SK., BOZTEPE SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇAĞLAR SK., ÇELİKİZ SK., ÇOBAN YILDIZI SK., ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU SK., DERVİŞOĞLU SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., FURKAN, GENÇAĞA SK., GÜNDOĞAN SK., GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., HACI ALİ SK., HACI SEVKI, HACI ŞEVKİ SK., HOCAEFENDI, KARS, KAYABASI, KONAK, KONAK SK., KURAN SK., MEKTEP SK., MEŞELİK SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MISIRLIOĞLU SK., NEŞELİ SK, ORKIDE, ORKIDE SK., OSMAN YILMAZ SK., ÖZBAY SK., ÖZEN SK., ÖZKANLI, PIRLANTA SK., RAUF ORBAY SK., SALKIM SK., SAMYELİ SK., SENEM, SEVAL, SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİN SK., TUFAN SK., ULUS CD., YAKACIK, YAKACIK CD., YARISALANI, YARIŞALANI CD., YILMAZLAR SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUVAKENT SİTESİ SK, ZEHRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, SANAYİ mahallelerinde AKKOL SK., BILIM, D-130 KARAYOLU CD., IHSAN, KALDIRIM, KAYALI SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., ORDULU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ARAPTEPE, BOZKIR, TRAFO, TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, NAIP, NAİP, SEVİNDİKLİ mahallelerinde BELEN MERKEZ MEVKİİ, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUTLUCA mahallelerinde KUTLUCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI, SEMSETTIN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK., ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 21. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 5. SK., ALPKAYA, AMASYA SK., ANIL, ANIL SK., ASIR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., BAHAR SK., BALÇIK CD., BAYIR, BEREN SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI OZAN, CEBECİ BULVARI CD., ÇAGDAS, ÇAKIR, ÇALIK, ÇAMKONAK, ÇAMLIK CD., ÇORUH, ÇUKURDERE, DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DERYA SK., DOĞAN SK., DUTLAR SK., DÜZLER CD., ERGÜL, ERGÜL SK., FİLİZ SK., GENÇ SK., GİRİŞ SK., GÖKDAĞ SK., GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAYEL SK., KEFKEN CANAN, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN MESUT, KEFKEN OZAN, KEFKEN SENOL, KINALI SK., KIR SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOÇ SK., KÜTÜKÇÜ, MEHMETÇİK SK., MELTEM SK., MERKEZ CD., MESE, MINE, MİNE, MUTLU SK., NEHİR, NEHİR SK., OZAN SK., ÖZCAN SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ SK., SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SELVİ SK., SEVIL EKREM, SEYİT, ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEN, ŞEN SK., TAHLISIYE, TASLI, UFUK SK., UGUR, UYGUR, YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 13. SK., 19. SK., 19018, 24. SK., 35. SK., 4. SK., ALPKAYA SK., AMBAR, AMBAR SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BALÇIK, BAYRAM SK., BESTE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DEFNE, CEBECI FIDAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ CD, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKIR SK., ÇALIK SK., ÇAMKONAK CD., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH SK., ÇUKURDERE CD., DAR SK., DEFNE SK., DEMOKRASİ CD., DÜZLER, EKŞİ SK., ENGIN, ENGİN SK., ERİKLİ SK., EROĞLU SK., GEZİCİ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, ILAYDA, ILAYDA SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İNCE SK., KARAKULLUKÇU SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANSU, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MUTLU, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., LİMAN SK., MELEK SK., MERAL SK., MERT SK., MESUT, MESUT SK., MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, OKAN SK., ÖMÜR SK., ÖZDEMİR SK., PAPATYA SK., PEMBE KAYALIK, PLAJ YOLU, POYRAZ, REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEKER, SEN, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÜKRAN, ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞEVVAL, TAHLİSİYE CD., TAŞLI SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARPALIKIHSANIYE, ARPALIKİHSANİYE, BALÖREN, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, GÖKÇEÖREN, GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, KISALAR, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde ACI ELMADÜZÜ, ACI ELMADÜZÜ SK., ARPALIKIHSANIYE MERKEZ MEVKII, ARPALIKİHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYAN, AYAN SK., BALÖREN ASAGI MEVKII, BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKII, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİFTLİK, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBAN SK., ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., DERİN SK., GÖKAY, HACI İSHAK SK., HACI YUSUF KILIÇ, HACI YUSUF KILIÇ SK., HASIR SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., ISTIKLAL., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KAZIM GÜNEŞ SK., KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKII, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN, MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTAN MURAT CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5105. SK., 5111. SK., 5115., 5115. SK., 5117., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5127. SK., 5130. SK., 5132. SK., 5134. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KUSÇUBASI ESREF SENCER, MENDERES, MENDERES CD., NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5105., 5117. SK., 5122., 5123. SK., 5126. SK., 5128. SK., 5129. SK., 5130., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5146., 5146. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANİYE mahallelerinde ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1012/1., 1012/1. SK., 1012/2. SK., 1012/3. SK., 1013/2. SK., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1966., 1966. SK., 1967/1. SK., 1975., 1975. SK., 1977. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEVLANA mahallelerinde ISSIKGÖL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME mahallelerinde 1014/5. SK., 1038/1. SK., 1063/4., 1086. SK., 1088. SK., 1092. SK., 1093., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1094. SK., 1096., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., 1098. SK., NAMIK KEMAL CD., SEHIT OKTAY KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1968. SK., 1973. SK, 1976., 1976. SK., 1976/1. SK., 1976/2. SK., 1983. SK., 1985., 1985. SK., 1986. SK., 1986/1., 1986/2. SK., 1986/3., 1986/3. SK., 1986/4., 1986/4. SK., 1986/5. SK., GENÇLIK, GENÇLİK CD, GENÇLİK CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., TERMINAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME mahallelerinde 1072. SK., 1073. SK., 1074., 1074. SK., 1076. SK., 1078. SK., 1079. SK., 1080. SK., 1081. SK., 1082., 1082. SK., 1085., 1085. SK., 1087., 1087. SK., KAVAK, KAVAK CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde 4336, 4336., YAYLADERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME mahallelerinde 1014/10. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1016/5. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1032. SK., 1041. SK., 1042. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044., 1044. SK., 1045. SK., 1046., 1046. SK., 1047., 1047. SK., 1050/1. SK., 1051., 1051. SK., 1051/1. SK., 1052/1. SK., 1053., 1053. SK., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1054. SK., 1055., 1055. SK., 1056. SK., 1056/1. SK., 1057., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3. SK., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/2. SK., 1063/3. SK., 1063/4. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1., 1065/1. SK., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1. SK., 1068/2., 1068/2. SK., 1069., 1069. SK., 1069/1. SK., 1070., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1075. SK., 1076., 1077., 1077. SK., 1077/1. SK., 1080., SEHIT OKTAY KAYA, ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1020. SK., 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1718., 1718. SK., 1719., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1724. SK., 1725., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1725/2. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728. SK., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1740. SK., 1742. SK., 1742/1. SK., 1744. SK., 1745., 1745. SK., 1745/1., 1745/1. SK., 1745/2. SK., 1746. SK., 1747. SK., 1748. SK., 1750. SK., 1751., 1751. SK., 1752., 1752. SK., 1753. SK., 1754. SK., 1755. SK., 1756. SK., 1757., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1761. SK., 1762., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764. SK., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., 1770., 1770. SK., 1771., 1771. SK., 1772. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1783. SK., 1784. SK., 1785. SK., 1786. SK., 1787., 1787. SK., 1788., 1788. SK., 1788/1. SK., 1788/2. SK., 1789., 1789/1., 1789/1. SK., 1790., 1790. SK., 1791., 1791. SK., 1792., 1792. SK., 1792/1., 1792/1. SK., 1792/2., 1793., 1793. SK., 1793/1., 1793/1. SK., 1793/2. SK., 1793/3., 1793/3. SK., 1794. SK., 1795. SK., 1795/1., 1941., 1941. SK., 1951., 1951. SK., 1951/1., 1951/1. SK., 1952. SK., 1953., 1953. SK., 1955. SK., 1955/1. SK., CEM, GAZILER, GAZİLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., NESIL, NESİL CD., RAHMİ DİBEK CD, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SEHIT SELAHATTIN YAPRAK, ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT FAHRİ KIR CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1409. SK., 1409/1. SK., 1414., 1414/1. SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1416. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1421/1. SK., 1422. SK., 1423/1. SK., 1430. SK., ESATBEY CD., PLEVNE, PLEVNE CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403/1. SK., 1414. SK., 1416., 1419. SK., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde ARALIK SK., BAHÇELİEVLER SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., FIRIN SK., ISTASYON, KAVALA, KAVALA CD., NİHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ALİBABA SK., ASLI, ASLI SK., BOSTANCI, FİLİNGİR SK., GÖKTAS, KARANİ SK., NUR SK., ÖZGÜR SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, TUZLA CD., YEDİVEREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI mahallelerinde ADALI HALİL SK., AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., BAKIRCI SK., CİRİT SK., DERE SK., DOĞUŞ SK., ECE, ECE SK., ERMAN, ERSOY, ERSOY SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., FATIH, FATIH CD., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜLÜM SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., MIZADI, MİZADİ SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., RESADIYE, REŞADİYE SK., SAIR BAKI, ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK., YALIM, YALIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 01:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 2419., 3236, ABDÜLHAMIT HAN, AHUDUDU SK., AKKAYALAR SK., ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, ANEMON, ANEMON SK., ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYNALI SAZAN SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BAHRIYE, BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BAYIR SK., BAYRAK SK., BEGONYA SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., BURCU SK., CEVHER, CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇEŞME SK., ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI, ÇOBANYILDIZI SK., DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEDE KORKUT, DEFNE CD., DEMİR SK., DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DÜLGER SK., ESEN YALI SK., FIDAN, FIRUZE, FUNDA SK., GÜLLÜK SK., GÜNES, GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HANIMELİ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HİSAR SK., HÜRMET, HÜRMET SK., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYİN YILMAZ SK., IHLAMUR, IHLAMUR SK., IPEK, ISPARI, İNCİ SK., İPEK SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KALKAN SK., KARABAS, KARABAŞ SK., KARAGAÇ, KARAGÖZ, KARAĞAÇ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KELEBEK SK., KEVSER SK., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KİRAZ SK., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER, LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MERT, MIMOZA, MORSALKIM, MORSALKIM SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., NARLI SK., ORFOZ, ORFOZ SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., OSMANGAZI, PAPALİN SK., PELTEK, PELTEK SK., PİYALE PAŞA BULVAR, REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RÜZGAR SK., SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SİNERİT SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., TEKİR SK., TOMURCUK SK., TURNA, UMUT REIS, YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYIN SK., YENİBAHAR SK., YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 10., 10. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 111. SK., 113. SK., 113/1. SK., 115., 115. SK., 117. SK., 117/1., 117/1. SK., 119., 119. SK., 12., 12/1. SK., 12/4. SK., 123. SK., 125. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16., 16/1. SK., 16/2. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 18., 18. SK., 19., 19/1. SK, 19/1. SK., 2., 20., 20. SK., 21/1., 21/1. SK., 22. SK., 23. SK., 24., 25., 25. SK., 26., 27., 27. SK., 28., 28. SK., 29., 29. SK., 30., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 33., 34., 34. SK., 35., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 43., 43/1., 43/1. SK., 43/2., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46., 46/1., 46/1. SK., 460/3. SK., 47. SK., 49., 49. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 51., 51. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 6., 61. SK., 61/2. SK., 7., 7. SK., 78., 8. SK., 9. SK., 91., BOSNA, BOSNA CD., FIKRI ALTIOKKA, FIKRI ALTIOKKA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., MUALLİM SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, SELİMPAŞA CD., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 447., 452., 457., 459., 485/1., 501., 501. SK., 507., FEVZİ ÇAKMAK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNKÖY mahallelerinde 604/1. SK., 611. SK., 646. SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.