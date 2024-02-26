26 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:39

Güncelleme: 26.02.2024 - 00:39

SAKARYA ilinde 26 Şubat Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER mahallelerinde SOGANLIK, SOĞANLIK, SOĞANLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2902., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4061., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, DOGANTEPE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2665., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ANKARA, ASAGI, ESME- SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3208., 3209., 3210., 957., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., HAFIZ HASAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, MANOLYA SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., NİĞBOLU SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1406. SK., 1522 SK., 1530., 1532, 1544, ADLİYE, BAYIR, BAYIR/1, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, MKS SK., ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/12, ORTA/2, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER CD., YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1407. SK., 1408 NOLU, 1409. SOK, 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1520. SK., 1522, 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., 206 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ILIM, İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN, YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, KARAÇAM mahallelerinde ESKİŞEHİR YOLU SK., KESTANELİK, KESTANELİK SK., ORTA - sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA mahallelerinde 135., 137. SK., 139., 143. SK., 147., 147. SK., KISLA, KIŞLA CD., SAKARYA MISIR ARAŞTIRMA İSTASY, SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, HANLIKÖY, KIRAZCA, KİRAZCA mahallelerinde 119. SK., 207 SK., EGEMENLİK, ESKISEHIR/6, ESKİ CD, ESKİŞEHİR CD., HANLIKÖY/1, OKUL, ORHANGAZİ CD., SAKİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BÖLGE SK., CEVHER, YAY SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, KİRAZCA mahallelerinde 101., 109. SK., 114. SK., 119., 201 SK., EGE KİMYA SANAYİ, EGEMENLIK, SAGLIK CD., SAĞLIK CD., TOYOTASA HASTANESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013 SK., 1018, 1018 SK., 1020 SK., 1029 SK., 1033, 130 SK., 1404 NOLU, 387 SK., ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET SK., ADNAN MENDERES CD., AKIN SK., ALEMDAR SK., ALİM SK., ARAS, AYDINLAR, AYDINLAR SK., AYVAZ SK., BARBAROS, BAYRAKTAR, BILGIN, BİLGİN SK., CAMİ, CEYHAN, CEYHAN SK., CİHANGİR, CÖMERT SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇETİN CD., ÇIMEN SK., DEVRAN SK., DİCLE SK., FUAT SK., GEÇİT SK., GEDIZ, GEDİZ SK., GÖKSU SK., GÜLİSTAN SK., GÜR SK., GÜVEN, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HANIMELI, HASAT, HAYAT, HİDAYET SK., IRMAK SK., İSTİKLAL CD., KADER/1, KADİR SK., KAPI, KAVAKLI, KAYALAR, KEHRİBAR SK., KISA SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYIÇI 1/2, KUDÜS CD., LEYLA SK., LODOS, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE SK., MESTAN, METİN SK., MEVLANA CD., MIZRAK, MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORTA SK., ORTA/13, ÖZLEM SK., PARKE SK., PELİN SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SADIYE, SADİYE, SAFAK, SAKARYA CD.Sİ SK., SANCAK SK., SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SEVEN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SOLMAZ SK., ŞANLI SK., TANK, TANK SK., TANYELI, TEKİN SK., TUĞBA, TUNA CD., TÜRKAN, ULUS CD., UMUT SK., UYGUN SK., UZUN SK., VOLKAN SK., YADIGAR, YAKUT, YAYLA, YAYLA SK., YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., YUKARI KİRAZCA CD., YUVAM SK., YÜCEL SK., ZAFER, ZAFER CD., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde ANIL, BAHÇE SK., BEREKET SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., DADE SK., HATIP, HATİP, HATİP SK., İZCİ SK., MERKEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde CAMİ SK., İSTASYON CD., KUTLU, NARLI SK., NAZLI SK., SALKIM SK., ÜMİT SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA mahallelerinde KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/40, YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE, SARIBEYLI mahallelerinde ARABACILAR/9, KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KIRKTEPE/6, KULOGLU, KULOGLU/2, KULOĞLU SK., SARIBEYLI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BİRLİK mahallelerinde 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, BİRLİK SK., EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, KARABOĞAZ, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAPINAR mahallelerinde 1520 KÜME EVLER, 1620 KÜME EVLER, 220 NOLU CD., BEYAZIT CD., PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV., ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 15:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 148. SK., 1713 KÜME EVLER, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 404., 4040 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU SK., 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 12:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KARAKAMIS, KARAMAN, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DEFNE, DERELI, DOLUNAY SK., DR. TACETTIN, DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGİ SK., FASIL SK., FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MARTI SK., MÜEZZIN IBRAHIM, MÜEZZİN İBRAHİM SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TEZ SK., TOPRAK, UFAK SK., UYAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI mahallelerinde BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, MUHARREMLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI mahallelerinde AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., EMEKLİ SK., GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGİN SK., HAFIZ EBUBEKİR FİDAN, HALILAR, HALILAR SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYİNLER SK., KAYNARCA CD., KERNE SK., KIŞLALI SK., MUHARREMLER, YENI BULVAR, YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 505., 532., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 553. SK., 555., 559. SK., 563., 564., 565., 567., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 575., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 585. SK., 587., 588., 589., 590., 592., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 601., 603., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ATATÜRK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDOĞDU, FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001 SK., 11004 SK., 11005 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12002 SK., 12004, 12004 SK., 12006 SK., 12010 SK., 12016 SK., 12018 SK., 20012 SK., 8083, 8085, 8088, 8094, 8096, 8104, 8112, 8116 SK., 9024 SK., 9040 SK., 9042 SK., 9047 SK., 9049 SK., 9059 SK., 9060 SK., 9066, 9066 SK., 9087, 9089 SK., ÇEŞMELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001, 11002, 11003 SK., 12001 SK., 12005, 12005 SK., 12010, 12010. SK., 8058 SK., 8072, 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8075 SK., 8079, 8086 SK., 8087, 8089, 8089 SK., 8090, 8097 SK., 8104 SK., 8106, 9032 SK., 9052, 9062, 9062 SK., 9064, 9064 SK., 9070, 9079 SK., 9083 SK., 9087 SK., 9099, 9103, 9103 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, AKYAZI TOKİ, HANYATAK SK., KARASU CD., MUDURNU CD., MUDURNU_1, SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ, YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 12:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE CUMHURIYET mahallelerinde ÇIFTLIKYOLU, ÇİFTLİKYOLU SK., ERKAN SK., STADYUM YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, AKBALIK, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HARMANLI, HOCAKÖY, KEPEKLI, KEPEKLİ, KIZILBAYIR, MESEPINARI, MEŞEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15016, 15017, 22001, 22001 SK., 22002 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22007 SK., 22008 SK., 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 22013 SK., 9002, 9003, 9004, 9006, 9008, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKSOY, AKYAZI, AKYAZI CD., BOYALAR SK., BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, BUĞDAYLI SK., CENNET, CENNET SK., ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇINAR, ÇINAR SK., DÜGLEN, FABRIKALAR, FABRİKALAR CD., HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., KANLIÇAY CD., KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK CD., KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, KÖYÜNKENDİSİ SK., MESEPINARI, MESEPINARI/1, MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MEZARLIK SK., MUDURNU, ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TEKETABAN SK., TEPE_1, YESIL/1, YESIL/2, YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1294, 1294 SK., 294.Sk sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2093 SK., 2097 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2083. SK., 2090 SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1080 SK., 1131 SK., 7059, 7067 SK., 7071, 7071 SK., 7073 SK., 7073. SK., 7076 SK., 8042, 8042 SK., 8044 SK., 8059 SK., 8061 SK., 8075, KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., TRAFO SK., YALÇIN SK., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1143 SK., 1151 SK., 1162 SK., 1168 SK., 8046, 8048, 8048 SK., 8054 SK., 8065, 8066 SK., 8071 SK., 8079 SK., 8083 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCIK mahallelerinde DERE, HARMAN, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., MEZARLIK, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 140. SK., 141. SK., 142. SK., 144. SK., 145. SK., 146., 146. SK., 149., 149. SK., 151. SK., 153., 153. SK., ÇAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 165. SK., 26. SK., 27. SK., 30. SK., 51. SK., ATAK, ATAK SK., BAĞLAR CD., DAĞKÖY SK., DÖNER SK., ESKİKÖY SK., FEZA, FEZA SK., KARABAŞ SK., SOGUKSU, SOĞUKSU SK., TESELLİ SK., YAVUZ SK., YEMİŞLİ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 17. CD., 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 332., 342. SK., 344. SK., 346. SK., 347., 423 SK., 423., 423. SK., 427. SK., 531., 531. SK., 533., 535., 535. SK., 537. SK., 546., 550. SK., 554. SK., 586. SK., ALANIÇI SK., ALANİÇİ SK., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, BAĞLAR, BAŞ SK., CEYLAN, ÇARK CD., DİLBER SK., ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., ESKİ DEPREM EVLERİ, FERAH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., IŞIK SK., KUTLU EVLER, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINIŞIK CD., MESUT SK., SEÇER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SERDİVAN PARKI İÇ YOLU, SERHAT, SERHAT SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., ZARIF, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 NİSAN CD., 2102., 2128., 2134., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2316. SK., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2406., 2422., 2423. SK., 2424. SK., 2431. SK., 4026 SK., 525. SK., 533. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 555. SK., 558., 560., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 588. SK., 604., 615. SK., ALANDÜZÜ, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., BAL, BAL SK., BOĞAZİÇİ CD., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., DİLAN, DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FIRUZE, FİRUZE SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISLER SK., ISTIKLAL, İsimsiz153, KADI, KARAKOL, KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MESELI, NEŞE SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, P.T.T., P.T.T. SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., STADYUM, ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ULUDAG, UZEL SK., YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 18 Nisan cd, 2102. SK., 2103., 2109., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2314., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2405. SK., 2421. SK., 2422. SK., 2423., 2424., 2431., 539. SK., 541. SK., 553., 557., 557. SK., 561., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 580. SK., 582. SK., 590. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ATLAS, BOGAZIÇI, BOR, BOR SK., CAMİİ SK., ÇAMYOLU CD., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DIK, DİK, DİLAN SK., EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESKI BESEVLER, EVREN SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, HALDIZOĞLU SK., HANIMELI SK., IPEKYOLU CD., ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İŞLER SK., KARAKOL SK., KAZIMPAŞA CD., KEMER SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., MEHMET AKIF ERSOY CD., MEŞELİ SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, STADYUM CD., SUSAM SK., SÜZER, SÜZER SK., TÜRBE DERESİ, ULUDAĞ SK., YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.