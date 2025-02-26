26 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:44

SAKARYA ilinde 26 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAMAN, KARAPINAR mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1672 KÜME EVLER, 2015 NOLU, 2016 NOLU, 2017 NOLU, 2135. SK., 227, 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., KARAPINAR, KARAPINAR CD., KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1159 NOLU, 1345 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., KUMKÖY, KUMKÖY SK., MAHSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1324 NOLU SK., 1325, 1325 NOLU, 1420 NOLU SK., 15 TEMMUZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1350 NOLU SK., 1422 NOLU, KERKÜK, YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 553 NOLU SK., 554 NOLU SK., 555 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU, 575 NOLU SK., FIDELI SK., FİDELİ SK., GÜNEY SK., MALTEPE, MALTEPE CD., OKUL, OKUL SK., YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYRANCIK mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA/9, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., MARTI, MARTI SK., PERVANE, PERVANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TIGCILAR, TIĞCILAR, YAHYALAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1484 NOLU SK., 1561 NOLU SK., AÇELYA SK., AKÇA SK., ÇETİN SK., ÇIRAK, ÇIRAK SK., DİKEN SK., EMEKÇİ SK., HASIRCILAR CD., KADIR HOCA SK., KADİR HOCA SK., KOL, KUTLU SK., MANAVLAR SK., ÖZATA SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM SK., TERZİOĞLU SK., TURAN, TURAN CD., YAMUK, YAMUK SK., YAVAS SK., YAVAŞ SK., YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 230 NOLU SK., AKAY SK., BALA SK., ÇUKUR SK., ELİBOŞ SK., EREN SK., KIRIM, KIRIM SK., MEYDAN, MEYDAN SK., PARALI SK., SAKARYA, SAKARYA CD., YAZAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, ÇETIN, ÇETIN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., DENIZ, ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., HÜRRIYET, KAYRA, MESELIK 1/4, ÖZGÜRLÜK 2, YAVUZ SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HOCA EFENDİ CD., IZMIT 1, İSTASYON CD., LOJMAN, LOJMAN SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., PEHLİVAN, PEHLİVAN SK., YAVUZ SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, YANIK mahallelerinde LEKOSA, LEKOŞA, MEŞELİK, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, MAŞUKİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YANIK mahallelerinde 1. SK., 4167, ACAR, AÇELYA 1, AHLAT, AKIN SİTESİ İÇİ YOLU, AKTAR, ALAGÖZ 2 SİTESİ İÇİ YOLU, ALİ AĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ALTAN SK., ARAPOĞLU SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ARCADİA SAPANCA EVLERİ İÇİ YOL, ARDINÇ, ARDINÇ SK., ATİLLA SK., AYÇA, AYÇA SK., AYVA SK., AZRA SİTESİ İÇİ YOLU, BAB - I HAYAT KONAKLARI İÇİ YO, BAGDAT, BAGDAT CD., BAGDAT/2, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAHAR, BAL SK., BALABAN, BALKAN SK., BARBAROS CD., BASRIBEY, BASRIBEY/1, BAŞAK SK., BENGİSU SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, BEŞİNCİ İKLİM EVLERİ İÇİ YOLU, BÜYÜK ÇINAR EVLERİ İÇİ YOLU, CEVIZ, CEVIZLI, CEVİZ SK., ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAYIR ÇİMEN TATİL EVLERİ İÇİ Y, ÇETİN SK., ÇIÇEK, ÇIMEN 1, ÇINAR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİÇEK SK., ÇİMEN, ÇİMEN SK., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., DED SİTESİ İÇİ YOLU, DEMIRYOLU, DEMİRYOLU, DEMİRYOLU CD., DEREKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, DİLEK SK., DOĞA KÖY EVLERİ İÇİ YOLU, DOĞA VİLLALARI İÇİ YOLU, DOKUZ EVLER İÇİ YOLU, DOLUNAY SİTESİ İÇİ YOLU, DOST EVLERİ İÇİ YOLU, DURAK, DURAK SK., ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, EKER, EKER SK., ENDİLÜS KONAKLARI İÇİ YOLU, ERDEMLI YOL, ERDEMLİ YOL SK., ESEN, ESEN SK., FATIH/1, FESLEGEN, FEVZI ÇAKMAK 2, FİDAN SK., FİDE SK., FUNDA, GARAJ YOLU SK., GÖKKUŞAĞI SİTESİ İÇİ YOLU, GÖL 2, GÖL 2 CD., GÖL CD., GÖLDAĞ SİTESİ İÇİ YOLU, GÖLGE, GÖLGE SK., GÖLKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, GÖLTEPE TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLPINAR KONAKLARI İÇİ YOLU, GÜNES 1, GÜNEŞ SK., GÜRAY SK., GÜVEN 1, HÜRRİYET SK., IPEKYOLU, IRMAK, IRMAK SK., ISTASYON 2, İNCİR SK., İPEKYOL KONAKLARI İÇİ YOLU, İPEKYOLU, İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ İÇİ YOLU, İPEKYOLU KONAKLARI 2 İÇİ YOLU, İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, İSTASYON 2 CD., KADIR EFENDI, KADİR EFENDİ CD., KAMELYA, KAMELYA EVLERİ İÇİ YOLU, KAMER, KAMER SK., KARAÇAM SK., KARANFIL 2, KARANFİL SK., KARDELEN SK., KAROBA SİTESİ İÇİ YOLU, KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KASTARCI, KASTARCI SK., KEDİKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KIRKPINAR EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KIRKPINAR YAŞAM MERKEZİ İÇİ YO, KIRMA, KIRMA SK., KORU PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, KORUKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, KOSU SAHASI, KOŞU SAHASI SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LALE 2, LALE SK., LALEZAR, LALEZAR SK., LILYUM, LİLYUM, LİLYUM PARK EVLERİ İÇİ YOLU, LİLYUM SK., MANOLYA, MANOLYA 1 SK., MANOLYA SİTESİ İÇİ YOLU, MANOLYA SK., MEHMET REMZI, MEHMET REMZİ SK., MELIH KIBAR SAHIL YOLU, MELISA SK., MELİH KİBAR SAHİL YOLU CD., MESELI, MEŞELİ, MEŞELİ SK., MEŞELİK CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, MIMAR SINAN 2, MİMOZA SİTESİ İÇİ YOLU, MİMOZA SK., NANE, NEFES SİTESİ İÇİ YOLU, NERGİZ SK., NILÜFER 2, OKUMUŞ SK., ORKIDE 2, ORKIDE/1, ORTAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ORTANCA 2, ORTANCA SK., OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZAL SK., ÖZKUM CD., PALMIYE 1, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, PALMİYE SK., PAPATYA 2, PAPATYA 2 SK., PAŞA KONAKLARI İÇİ YOLU, PAŞAKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, PELİN SİTESİ İÇİ YOLU, PINAR, PINAR 1, PINAR KONAKLARI İÇİ YOLU, PINAR TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, PİR SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, PORTAKAL ÇIÇEGI-, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RİZZELLİ KONAKLARI İÇİ YOLU, RÜSTEMPAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, RÜYAM TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, RÜZGAR 1 SK., SAHIL, SAHİL CD., SAKLI KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SALKIM, SANDAL SK., SAPANCA MANORS İÇİ YOLU, SARIÇAM SK., SAZLIK, SEDEF, SEDİR SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SEKİZ EVLER İÇİ YOLU, SENA SİTESİ İÇİ YOLU, SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SERAP SK., SEVGİ YOLU SK., SEVİMLİ SK., SİTE İÇİ YOLU, SOGUKSU, SÖNMEZ, SUMRU SK., ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN İ. SERALP YALINPALA SK., TASKIN, TAŞKIN SK., TEM OTOYOLU, TERCAN VİLLALARI İÇİ YOLU, TOMURCUK, TOPUZ SK., TÜRKMEN, ÜNAL, VILLA, VİLLA SK., YAMAN CD., YASEMEN, YASEMEN SK., YASEMIN, YAŞAM SK., YAVUZ SELİM CD., YAYIN, YESILMEYDAN, YEŞİL MEYDAN CD., YEŞİL TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, YILDIZ 1, YILDIZ CD., YONCA 2, YONCA SK., ZEHRA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BÜLBÜL 1, GÜL 1, NESE, NEŞE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BAYIR 1 SK., HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HÜSNÜ ÇİL SK., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SARI ÇİÇEK ÇK. SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 130. SK., 208. SK., 70. SK., 76 SK., 76., 79. SK., 82. SK., 83. SK., 84., 91. SK., 93. SK., ESENTEPE CD., KANUNI SK., MEDENIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI mahallelerinde 523., 530., 530. SK., BURAK, ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 539. SK., 550., 550. SK., CEYLAN, CEYLAN SK., KEKLİK SK., SAHIN, SEÇER, SEÇER SK., SERHAT, SERHAT SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ZARIF, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1. CD., 554. SK., 576. SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ESKI KAZIMPASA, IŞIK SK., SELÇUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 543. SK., 545. SK., 547., 547. SK., 556. SK., 562. SK., 564. SK., 568. SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZI SK., ORHANGAZİ SK., SULTAN SARAYI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMKÖPRÜ mahallelerinde KUMKÖPRÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMKÖPRÜ mahallelerinde KUMKÖPRÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY mahallelerinde ADA, OSMANBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY, VAKIF mahallelerinde ADA CD., KUMKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, OSMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde KISLA, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, SALIKAYA ESKİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde KARANLIKDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ, ABANOZ SK., MERKEZ/10, YESILTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde SISMAN, ŞİŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 361, 361 SK., 361/1, 404, 409, DOLUNAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALTAY SK., AYTAÇ SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BİLGE SK., BOTANIK, BOTANİK SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CENGİZHAN SK., DESTAN SK., DOLAMAÇBASI, DR. SERDAR SERDAROGLU, DURU SK., EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ETHEM EFENDİ SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABİ SK., FOTO, FOTO SK., GELİŞİM SK., GEVGİRLİ SK., GÖNÜL SK., GÜLÜMSER SK., GÜRBÜZ SK., HARMAN SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., IMAR, IMREN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İMREN SK., KARDEŞ SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KESER, KESER SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MEHMET AKİF CD., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA CD., MOLLA FENARİ SK., MÜEZZİNZADE SK., NAR AGACI-, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., OĞUZHAN SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., PARK İÇİ YOLU, PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., REFET BELE SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL D, SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SOMUNCUBABA SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TURGUT REİS SK., TÜRKER SK., YAHYA KEMAL CD., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZIYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ANKARA, EBRU SK., FATİH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde CIHADIYE- SK., CIHADIYE/100, CİHADİYE SK., ÇARDAK SK., ESTERGON SK., GÖREDENLER KÜME EVLER, SELÇUK, SELÇUK SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde 1904., BAYAT, BAYAT SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, KAVAKLAR SK., KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 437., 437. SK., 444., 448., 455., 459. SK., 460., 461., 462., AKÇIL SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARAL SK., BAGLAR_1, ÇEVIK, ÇEVİK SK., DEDE SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN CD., HALICI SK., OSMAN GAZİ CD., ÖREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, ÇELTIKLER, INCIKSUYU, UMURBEY mahallelerinde 1020., 1029., HACI İBRAHİM SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz130, MUHTAR KEMAL, SATEX, UMURBEY, UMURBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEYLANDERE, NALKÖY mahallelerinde 1752, 1753, 1754, 1755, NALKÖY, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, KOZLUK mahallelerinde 46 NOLU, 49 NOLU SK., ALACUMA CD., ALANCUMA CD., D-100 YAN YOL CD., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, KOZLUK CD., NEHIR, NEHİR CD., SÖGÜT, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1210 SK., SEHIT ILHAN ARAS, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURIYE, NURİYE, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 16700, 3604 SK., 3608, 3608 SK., 3608/1, 3624, 3625, 3630/1, 3640 SK., 3659, 3659 SK., ACILIK SK., ATATÜRK BULVAR, İsimsiz92, MERKEZ_16, MERKEZ_54 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YENIKÖY, YESILKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3192 SK., 3196, 3605 SK., 3607, 3607 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625 SK., 3627, 3630/11, 3632 SK., 3643 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3657 SK., 3666, 3675 SK., 412. SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ATATÜRK, FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, KOZLUK, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ/1, BARAJ, BEKTASI, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOBANSAYVANT SK., ÇOBANSAYVANT/7, ESENTEPE, FINDIKLIK EVLERİ(3), GÖKÇELİK, GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/3, GÜLTEPE/4, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK KOCAALI, HENDEK KOCAALİ YOLU, HUNLUBEY SK., İsimsiz140, KOZLUK, KOZLUK/1, MERKEZ/24, MERKEZ/30, MERKEZ/78, MERKEZ_25, MERKEZ_6, MERKEZ_90, PAPAZ ÇESME, PAPAZ ÇEŞME SK., SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/8, SEHIT TUFAN KANSUVA/9, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜSOLUK mahallelerinde MERKEZ/23, MERKEZ/3_4, MERKEZ/33, MERKEZ/4_2, MERKEZ/57, MERKEZ_95 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 26 Şubat Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDOGAN, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/3, ABAZA DÜZÜ/4, ANBARLIK, AYDOGAN, BEKTAŞI SK., ÇOBANSAYVANT, DERE_11, ESENTEPE SK., ESENTEPE/2., ESENTEPE/4., ESENTEPE/5., FINDIKLIK EVLERI(3), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GÖKÇELIK, GÖKÇELIK/1, GÖKÇELİK SK., HENDEKKOCAALI, HICAZ/24, HIZIR REİS, KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAALİ LAHNA YOLU, MERKEZ 2, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ/10_1, MERKEZ/100, MERKEZ/12, MERKEZ/16, MERKEZ/18, MERKEZ/19, MERKEZ/22, MERKEZ/32, MERKEZ/55, MİMAR SİNAN, PANDULLU, PAPAZ ÇEŞME, SEHIT TUFAN KANSUVA/6, SEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.